Тренировки и питание

Подкаст: как питаться, тренироваться и думать как чемпион

В гостях у Райана Флаэрти «самый тренированный человек планеты» Мэт Фрейзер.

Совершенства можно достичь лишь тренировками. Поэтому серия подкастов Trained от Nike изучает современный комплексный подход к тренировкам, который поможет тебе добиться максимальных результатов. Узнай об инновациях, советах и трендах от экспертов по тренингу.

Мэт Фрейзер 4 раза подряд завоевывал титул «самого тренированного человека планеты». В этом эпизоде Мэт расскажет, как он поддерживает баланс между давлением соревнований и любовью к спорту, и почему некоторые из самых ярких его достижений случились вне соревнований: во время тренировок, восстановительных дней и даже в лаборатории обуви Nike. Узнай, как он прошел путь от подающего надежды тяжелоатлета до чемпиона мира, и как его неудачи неразрывно связаны с его успехами.

Подкаст Trained: Мэт Фрейзер

«Если я поставил перед собой цель, я не остановлюсь, пока не достигну ее».

Мэт Фрейзер

Подкаст Trained: Мэт Фрейзер

Присоединяйся к Nike Training Club

Подкаст TRAINED от Nike Training Club. Вдохновило? Загрузи приложение NTC.

Загрузить
Подкаст Trained: Мэт Фрейзер

Присоединяйся к Nike Training Club

Подкаст TRAINED от Nike Training Club. Вдохновило? Загрузи приложение NTC.

Загрузить

Связанные истории

Как улучшить результат на марафоне

Поддержка тренеров

Как пробежать лучший марафон