Подкаст Trained: Мэт Фрейзер

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Мэт Фрейзер 4 раза подряд завоевывал титул «самого тренированного человека планеты». В этом эпизоде Мэт расскажет, как он поддерживает баланс между давлением соревнований и любовью к спорту, и почему некоторые из самых ярких его достижений случились вне соревнований: во время тренировок, восстановительных дней и даже в лаборатории обуви Nike. Узнай, как он прошел путь от подающего надежды тяжелоатлета до чемпиона мира, и как его неудачи неразрывно связаны с его успехами.