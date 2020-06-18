Три варианта тяги гантелей в наклоне для укрепления верхней части тела

От Nike Training
Укрепи спину с помощью тяги в наклоне для развития динамической силы
Главным преимуществом этого упражнения, безопасного для плеч, является сбалансированное развитие силы. Ты можешь использовать его вариации, чтобы добиться максимальных результатов и проработать разные группы мышц.
Хочешь повысить координацию мышц для жима и тяги, бросать мяч с большей взрывной силой, а также укрепить силу хвата и мышцы верхней части тела для зала и повседневной жизни? Делай тягу в наклоне. Это упражнение наравне с подтягиваниями — одно из лучших упражнений для укрепления мышц спины. И хотя оба эти упражнения включают элемент тяги, горизонтальное положение при тяге в наклоне является более безопасным для плечевых суставов — не говоря уже о том, что его проще выполнять.
Попробуй эти три эффективные вариации классической тяги в наклоне от мастер-тренеров Nike, Кирсти Годсо и Дэвида Карсона, для достижения максимальных результатов.
Два важных момента до начала тренировки
Три варианта тяги гантелей в наклоне, которые можно попробовать прямо сейчас
1. Тяга в наклоне с удержанием гантели в противоположной руке
Задействованные мышцы: трапециевидные мышцы, плечи, грудные мышцы, широчайшие мышцы спины, ромбовидные мышцы, бицепсы, разгибатели спины
Прими исходное положение как в тяге в наклоне. Затем согни одну руку, отводя локоть назад, плотно прижимая его сбоку, и притяни гантель к туловищу. Удерживая это положение (изометрическое удержание), выполняй тягу другой рукой. Увеличенное время под напряжением (ВПН) повышает нагрузку на мышцы и делает их выносливее. Выполни все повторы с одной стороны, затем смени руку и повтори.
Снизь нагрузку
Если ты не можешь удерживать руку в согнутом положении на протяжении всего подхода, ты можешь увеличить ВПН за счет негативной фазы, поднимая гантель на 1 счет и опуская на 3–5 счетов.
Увеличь нагрузку
Увеличь вес или эксцентрическую фазу. Притяни гантель к боку, затем медленно опусти ее на 3–5 счетов. Это один повтор. Затем повтори.
2. Тяга в наклоне обратным хватом
Задействованные мышцы: трапециевидные мышцы, плечи, грудные мышцы, широчайшие мышцы спины, ромбовидные мышцы, бицепсы, разгибатели спины
Прими исходное положение как в тяге в наклоне, но держи гантели ладонями вверх, а не вниз. При обратном хвате трапециевидные мышцы и бицепсы работают активнее, чем при хвате сверху.
Снизь нагрузку
Возьми вес поменьше и сосредоточься на разведении ключиц, начиная движение с отведения лопаток. Или чередуй подходы с нейтральным и обратным хватом, пока не привыкнешь к нагрузке.
Увеличь нагрузку
Возьми штангу. Поскольку ты поднимаешь ее от земли, диапазон движений увеличивается и включается больше мышц. С обратным хватом проще удерживать локти вплотную к бокам, что облегчает нагрузку на суставы и позволяет поднимать больший вес.
3. Тяга в наклоне с чередованием
Задействованные мышцы: трапециевидные мышцы, плечи, грудные мышцы, широчайшие мышцы спины, ромбовидные мышцы, бицепсы, разгибатели спины
Прими исходное положение как при стандартной тяге в наклоне. Затем согни одну руку, отводя плотно прилегающий сбоку локоть назад, и притяни гантель к туловищу. Опусти руку и вернись в исходное положение. Это один повтор. Повтори с другой рукой.
Снизь нагрузку
Используй скамью для опоры. Ты можешь стоять перпендикулярно к ней, расставив ноги на ширине бедер, или встать параллельно скамье, согнув переднее колено и оперевшись на нее свободной рукой.
Увеличь нагрузку
Чтобы увеличить нагрузку на мышцы кора, выполни тягу гантелей в планке — что по сути, еще одна разновидность тяги в наклоне. Для начала встань в планку с гантелями в каждой руке, руки ровно под плечами, ноги чуть шире бедер. Согни одну руку, отводя прилегающий к боку локоть назад, и притяни гантель к туловищу. Опусти руку и вернись в исходное положение. Повтори с другой рукой. Это один повтор. Если хватает сил, добавь отжимания между повторами.
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