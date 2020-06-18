Три варианта тяги гантелей в наклоне для укрепления верхней части тела

3. Тяга в наклоне с чередованием

Задействованные мышцы: трапециевидные мышцы, плечи, грудные мышцы, широчайшие мышцы спины, ромбовидные мышцы, бицепсы, разгибатели спины



Прими исходное положение как при стандартной тяге в наклоне. Затем согни одну руку, отводя плотно прилегающий сбоку локоть назад, и притяни гантель к туловищу. Опусти руку и вернись в исходное положение. Это один повтор. Повтори с другой рукой.



Снизь нагрузку

Используй скамью для опоры. Ты можешь стоять перпендикулярно к ней, расставив ноги на ширине бедер, или встать параллельно скамье, согнув переднее колено и оперевшись на нее свободной рукой.



Увеличь нагрузку

Чтобы увеличить нагрузку на мышцы кора, выполни тягу гантелей в планке — что по сути, еще одна разновидность тяги в наклоне. Для начала встань в планку с гантелями в каждой руке, руки ровно под плечами, ноги чуть шире бедер. Согни одну руку, отводя прилегающий к боку локоть назад, и притяни гантель к туловищу. Опусти руку и вернись в исходное положение. Повтори с другой рукой. Это один повтор. Если хватает сил, добавь отжимания между повторами.