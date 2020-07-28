Быстрее, дальше, сильнее

Думай как профессионал, чтобы бегать лучше, быстрее и дальше.
Наверняка в какой-то момент твоей жизни у тебя был тренер.
Возможно, тебе тогда было 10 лет, и тренер готовил тебя к пробежкам на скорость в спортзале. Или ты вспомнишь игры в футбол в школе или тренировки в беговом клубе в университете. Независимо от того, когда это было или какой вид спорта тебе нравился, мы уверены, что твой тренер часто задавал тебе вопросы.
«Как ты себя чувствуешь?»
«Что получилось сделать?»
«Что можно сделать лучше?»
«Такие дотошные вопросы заставляют задуматься», — говорит Крис Беннет, главный международный тренер бегового клуба Nike. Задай эти вопросы себе, и это поможет тебе раскрыть свой потенциал во время бега. «Смысл вопроса заключается в том, что на него есть ответ. Вопросы всегда помогают узнать что-то новое о себе, — говорит Беннет. — Если после неудачной пробежки ты не задаешь себе вопросы, ты просто не будешь знать, как улучшить свои результаты».
Начни с небольших изменений
После каждой пробежки спрашивай себя: «Каковы результаты?»
Возможно, тебе на ум сразу приходит, что нужно поставить себя на место. («У меня низкая скорость, потому что я не очень хорошо бегаю».) Или, может быть, ты скажешь себе, что нужно было приложить больше усилий. («Пробежать 8 км — это довольно посредственный результат».)
Вместо этого нужно ответить на вопрос благожелательно, честно и объективно, как это сделал бы хороший тренер, и подумать о том, как улучшить бег в следующий раз, даже если ты считаешь, что у тебя все получилось.
«Это значит, что нужно дать ответ в контексте, — говорит Крис. — Спроси себя: „Почему пробежка прошла не очень успешно? Что еще происходило со мной?“ И наоборот, если пробежка прошла замечательно, спроси себя, как удалось этого добиться».
После этого тебе, как и тренеру, нужно как-то использовать эту информацию. Если на первом километре ты чувствуешь скованность тела, необходимо больше времени, чтобы организм адаптировался к бегу (Крис рекомендует от 5 до 10 минут «сверхлегкого бега» с последующей легкой растяжкой.) Чувствуешь, как горят мышцы? Подумай о том, что могло поспособствовать этому: отказ от дополнительного коктейля, хороший сон — и попытайся повторить результат в следующий раз.
«Продолжай примерять на себя роль тренера и учиться, и тогда ты станешь лучшим тренером, — говорит Крис, — а это значит, что ты будешь бегать еще лучше».
«Продолжай примерять на себя роль тренера и учиться».
Крис Беннет, главный международный тренер бегового клуба Nike
Советы для движения вперед
Приложение Nike Run Club позволяет отслеживать пробежки, ставить цели, оценивать прогресс и отмечать успехи вместе с членами сообщества.