Тренировки

Мысли как тренер по бегу

Думай как профессионал, чтобы бегать лучше, быстрее и дальше.

Быстрее, дальше, сильнее

Наверняка в какой-то момент твоей жизни у тебя был тренер.

Возможно, тебе тогда было 10 лет, и тренер готовил тебя к пробежкам на скорость в спортзале. Или ты вспомнишь игры в футбол в школе или тренировки в беговом клубе в университете. Независимо от того, когда это было или какой вид спорта тебе нравился, мы уверены, что твой тренер часто задавал тебе вопросы.

«Как ты себя чувствуешь?»

«Что получилось сделать?»

«Что можно сделать лучше?»

«Такие дотошные вопросы заставляют задуматься», — говорит Крис Беннет, главный международный тренер бегового клуба Nike. Задай эти вопросы себе, и это поможет тебе раскрыть свой потенциал во время бега. «Смысл вопроса заключается в том, что на него есть ответ. Вопросы всегда помогают узнать что-то новое о себе, — говорит Беннет. — Если после неудачной пробежки ты не задаешь себе вопросы, ты просто не будешь знать, как улучшить свои результаты».

Начни с небольших изменений

После каждой пробежки спрашивай себя: «Каковы результаты?»

Возможно, тебе на ум сразу приходит, что нужно поставить себя на место. («У меня низкая скорость, потому что я не очень хорошо бегаю».) Или, может быть, ты скажешь себе, что нужно было приложить больше усилий. («Пробежать 8 км — это довольно посредственный результат».)

Вместо этого нужно ответить на вопрос благожелательно, честно и объективно, как это сделал бы хороший тренер, и подумать о том, как улучшить бег в следующий раз, даже если ты считаешь, что у тебя все получилось.

«Это значит, что нужно дать ответ в контексте, — говорит Крис. — Спроси себя: „Почему пробежка прошла не очень успешно? Что еще происходило со мной?“ И наоборот, если пробежка прошла замечательно, спроси себя, как удалось этого добиться».

После этого тебе, как и тренеру, нужно как-то использовать эту информацию. Если на первом километре ты чувствуешь скованность тела, необходимо больше времени, чтобы организм адаптировался к бегу (Крис рекомендует от 5 до 10 минут «сверхлегкого бега» с последующей легкой растяжкой.) Чувствуешь, как горят мышцы? Подумай о том, что могло поспособствовать этому: отказ от дополнительного коктейля, хороший сон — и попытайся повторить результат в следующий раз.

«Продолжай примерять на себя роль тренера и учиться, и тогда ты станешь лучшим тренером, — говорит Крис, — а это значит, что ты будешь бегать еще лучше».

«Продолжай примерять на себя роль тренера и учиться».

Крис Беннет, главный международный тренер бегового клуба Nike

Советы для движения вперед

  1. Определи цель для каждой пробежки.

    «Каждый раз, когда ты завязываешь шнурки, подумай, что ты хочешь получить от тренировки, — рекомендует Крис. — Ответ может быть любым: набрать определенную скорость, не отвлекаться или исследовать новый район». Затем, если во время бега ты станешь думать, что делать („Нужно ли набрать скорость? Пробежать еще километр?“), спроси себя, поможет ли это достичь сегодняшней цели.
  2. Погрузись в мир спорта.

    Подписывайся на других бегунов в социальных сетях, следи за профессиональными забегами или найди сообщество бегунов (у нас как раз есть приложение для этого). «Тренер погружает себя в спорт, чтобы хорошо тренировать, а ты можешь найти вдохновение и стимул, наблюдая за подготовкой и энергией других бегунов», — считает Крис.
  3. Сосредоточься на себе.

    Представь тренера, который подбадривает атлета с трибуны. «Ты можешь также поддержать себя во время трудной пробежки», — говорит Шалан Флэнаган, четырехкратная олимпийская чемпионка и тренер легкоатлетического клуба Bowerman. Она советует своим подопечным использовать следующую фразу: «Контролируй свой разум». «Это то, что я бы сказала себе во время тренировок, если бы мне действительно было трудно, — говорит Шалан. — Это заставляет сосредоточиться на своих действиях и дыхании вместо того, чтобы включить инстинкт самосохранения и пытаться защитить себя от того, что будет дальше».
  4. Будь собой.

    Тренер знает, что у каждого атлета есть свои сильные и слабые стороны. Важно хорошо знать себя. «Легко начать сравнивать себя с другими: „Я бегу с такой же скоростью, как и она? Такую же дистанцию? Так же успешно?“, — говорит Шалан, — однако мерилом успеха может быть только понимание своих сильных сторон. Именно постоянное самосовершенствование поможет тебе выйти на новый уровень».

Приложение Nike Run Club позволяет отслеживать пробежки, ставить цели, оценивать прогресс и отмечать успехи вместе с членами сообщества.

Обзор NRC

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