Быстрее, дальше, сильнее

Начни с небольших изменений

После каждой пробежки спрашивай себя: «Каковы результаты?»



Возможно, тебе на ум сразу приходит, что нужно поставить себя на место. («У меня низкая скорость, потому что я не очень хорошо бегаю».) Или, может быть, ты скажешь себе, что нужно было приложить больше усилий. («Пробежать 8 км — это довольно посредственный результат».)



Вместо этого нужно ответить на вопрос благожелательно, честно и объективно, как это сделал бы хороший тренер, и подумать о том, как улучшить бег в следующий раз, даже если ты считаешь, что у тебя все получилось.



«Это значит, что нужно дать ответ в контексте, — говорит Крис. — Спроси себя: „Почему пробежка прошла не очень успешно? Что еще происходило со мной?“ И наоборот, если пробежка прошла замечательно, спроси себя, как удалось этого добиться».



После этого тебе, как и тренеру, нужно как-то использовать эту информацию. Если на первом километре ты чувствуешь скованность тела, необходимо больше времени, чтобы организм адаптировался к бегу (Крис рекомендует от 5 до 10 минут «сверхлегкого бега» с последующей легкой растяжкой.) Чувствуешь, как горят мышцы? Подумай о том, что могло поспособствовать этому: отказ от дополнительного коктейля, хороший сон — и попытайся повторить результат в следующий раз.



«Продолжай примерять на себя роль тренера и учиться, и тогда ты станешь лучшим тренером, — говорит Крис, — а это значит, что ты будешь бегать еще лучше».