Совет для каждого бегуна

Добавь немного разнообразия, и твои пробежки станут приятнее, эффективнее и полезнее для здоровья.
Как быстро возненавидеть свою любимую песню? Слушать ее снова и снова, без перерыва.
То же самое относится и к бегу, считает главный международный тренер бегового клуба Nike Крис Беннетт. «Что интересного в том, чтобы каждый день пробегать стандартные 5 км? — спрашивает он. — Единственное, что тут можно сказать: „Ну окей, еще одна пробежка закончилась”. Разнообразие — вот ключ к долговременной спортивной мотивации». По словам лицензированного физиотерапевта и члена совета Nike Performance Council Дерека Самуэля, разнообразие необходимо, если ты хочешь бегать лучше.
«Если ты ищешь новые стимулы, попробуй делать более маленькие шаги и посмотри, как отреагирует твой организм, — говорит Дерек. — Или старайся меньше подпрыгивать при беге. Голова не должна двигаться вверх и вниз более чем на 4–6 см». Это снизит нагрузку на организм и позволит тебе бегать дальше или чаще.
По мнению доктора наук, специалиста по изучению человеческих возможностей и сотрудника лаборатории Nike Sport Research Lab Бретта Керби, разнообразие полезно как для мышц, так и для мозга. «Если бы мы каждый день ели только хот-доги, нашим телам неоткуда было бы получать полезные питательные вещества, — говорит Бретт. — Чтобы сделать бег более полезным, необходимо обеспечить тело разнообразием стимулов».
Простые перемены
Попробуй что-то новое во время следующей пробежки.
Это новое может быть чем угодно. «Речь идет не только о скорости и длительности пробежки, — говорит Крис. — Попробуй бежать в противоположном направлении. Устрой забег по пересеченной местности. Послушай новую музыку».
По словам Криса, даже небольшие изменения помогают взглянуть на бег по-новому. И это даст тебе мотивацию снова и снова возвращаться к тренировкам.
«Попробуй бежать в противоположном направлении. Устрой забег по пересеченной местности. Послушай новую музыку».
Крис Беннет, главный международный тренер бегового клуба Nike
Еще пара советов для эффективных тренировок
Приложение Nike Run Club позволяет отслеживать пробежки, ставить цели, оценивать прогресс и отмечать успехи вместе с членами сообщества.