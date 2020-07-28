Совет для каждого бегуна

Как быстро возненавидеть свою любимую песню? Слушать ее снова и снова, без перерыва.



То же самое относится и к бегу, считает главный международный тренер бегового клуба Nike Крис Беннетт. «Что интересного в том, чтобы каждый день пробегать стандартные 5 км? — спрашивает он. — Единственное, что тут можно сказать: „Ну окей, еще одна пробежка закончилась”. Разнообразие — вот ключ к долговременной спортивной мотивации». По словам лицензированного физиотерапевта и члена совета Nike Performance Council Дерека Самуэля, разнообразие необходимо, если ты хочешь бегать лучше.



«Если ты ищешь новые стимулы, попробуй делать более маленькие шаги и посмотри, как отреагирует твой организм, — говорит Дерек. — Или старайся меньше подпрыгивать при беге. Голова не должна двигаться вверх и вниз более чем на 4–6 см». Это снизит нагрузку на организм и позволит тебе бегать дальше или чаще.



По мнению доктора наук, специалиста по изучению человеческих возможностей и сотрудника лаборатории Nike Sport Research Lab Бретта Керби, разнообразие полезно как для мышц, так и для мозга. «Если бы мы каждый день ели только хот-доги, нашим телам неоткуда было бы получать полезные питательные вещества, — говорит Бретт. — Чтобы сделать бег более полезным, необходимо обеспечить тело разнообразием стимулов».