Наука здорового сна

Крепкий восстанавливающий сон должен составлять около трети нашей жизни. Но большинство людей его недополучает. «Недосыпание не просто негативно сказывается на здоровье, сон помогает лучше двигаться, правильнее питаться и дает тебе конкурентное преимущество», — говорит Дженнифер Мартин, доктор наук, доцент медицины в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и член совета Nike Performance Council.
Дженнифер говорит, что использует науку сна, чтобы помогать пациентам, врачам и атлетам просыпаться бодрыми каждый день. Благодаря этому они чувствуют себя лучше, быстрее восстанавливаются и, главное, ведут более здоровый образ жизни. Вот пять основных рекомендаций для здорового сна.