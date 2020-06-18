Идеальные боковые выпады и варианты

От Nike Training
Отработай технику боковых выпадов для укрепления корпуса и улучшения баланса.
Как и любой выпад, это упражнение для укрепления мышц, выполняемое на одной ноге, позволяет проработать мышцы ягодиц и квадрицепсов. Узнай, как с помощью боковых выпадов задействовать мышцы внутренней и внешней поверхности бедра.
Боковые выпады не так популярны, но это невероятно эффективное упражнение для проработки мышц внутренней и внешней поверхности бедра, которые редко задействуются. Воспользуйся советами от мастер-тренера Nike Флор Бэкманн о том, как включить боковые выпады в свои тренировки.
Как выполнять боковые выпады
1. Исходное положение — встань прямо, стопы на ширине бедер, руки по бокам.
2. Напрягая мышцы пресса, сделай большой шаг в сторону, смещая вес на ведущую ногу. Согни ногу в колене, отведи таз назад и начни опускаться в присед, выпрямляя другую ногу.
3. Тебе придется немного податься тазом вперед, но постарайся держать спину прямо, расправить грудь и сохранять естественный прогиб в нижней части спины. Стопы полностью прижаты к полу, пальцы ног направлены вперед. Сцепи руки вместе, держа их перед собой.
4. Оттолкнись от пола стопой согнутой ноги, чтобы вернуться в исходное положение. Это один повтор.
5. Выполни выпад другой ногой и повтори упражнение необходимое количество раз.
Мышцы, которые ты проработаешь
Как и выпад вперед, это упражнение для укрепления одной ноги задействует мышцы ягодиц, квадрицепсы, мышцы задней поверхности бедра и икры, а также мышцы внутренней поверхности бедра (приводящие и отводящие).
Зачем нужны боковые выпады
«Боковые выпады заставляют тебя двигаться в непривычной плоскости, что улучшает подвижность тазобедренного сустава, гибкость, стабилизацию и общую спортивную подготовку».
Флор Бэкманн, мастер-тренер Nike
Когда выполнять это упражнение
Если ты новичок, начни с отработки техники (подробнее см. ниже). Начни с 2 или 3 подходов по 8–10 повторов на каждую ногу. Старайся выполнять качественные повторы (более медленное, контролируемое движение), используя вес собственного тела. Если у тебя уже хороший уровень подготовки, все равно необходимо следить за техникой, после чего можно добавлять отягощение, увеличивать количество повторов и подходов и использовать другие варианты упражнения для повышения интенсивности.
Боковые выпады можно включать в любую тренировку дома или во время путешествия. Чтобы максимально повысить уровень силовых тренировок, попробуй увеличить вес отягощения, а чтобы разогнать пульс, включи боковые выпады с шагами или прыжками в высокоинтенсивные интервальные комплексы.
Вне зависимости от того, какую тренировку ты выберешь, удели несколько минут разминке, чтобы раскрыть тазобедренные суставы, и упражнениям на активацию мышц и увеличение диапазона движений.
«Чтобы максимально повысить уровень силовых тренировок, попробуй увеличить вес отягощения, а чтобы разогнать пульс, включи боковые выпады с шагами или прыжками в высокоинтенсивные интервальные комплексы».
Флор Бэкманн, мастер-тренер Nike
Упрости задачу
Двигайся медленно и уменьшай диапазон движений или делай меньше повторов и подходов, пока не разовьешь баланс и силу.
Усложни задачу
Вариант № 1: боковые выпады со штангой
Вариант № 2: боковые выпады с гантелями
Разновидности упражнения: отработай боковой выпад без отягощения, после чего переходи к более интенсивным вариантам. Для отягощения можно использовать штангу для проработки трапециевидной мышцы, держать гантели в руках, гирю (или гантели) прямо перед собой (или у груди) или набивной мяч на груди. Чтобы усложнить тренировку, сжимай набивной мяч при выпаде. Если у тебя дома нет свободных весов, задержись в нижней точке выпада, чтобы увеличить нагрузку.
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