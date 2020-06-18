Идеальные боковые выпады и варианты

Когда выполнять это упражнение

Если ты новичок, начни с отработки техники (подробнее см. ниже). Начни с 2 или 3 подходов по 8–10 повторов на каждую ногу. Старайся выполнять качественные повторы (более медленное, контролируемое движение), используя вес собственного тела. Если у тебя уже хороший уровень подготовки, все равно необходимо следить за техникой, после чего можно добавлять отягощение, увеличивать количество повторов и подходов и использовать другие варианты упражнения для повышения интенсивности.



Боковые выпады можно включать в любую тренировку дома или во время путешествия. Чтобы максимально повысить уровень силовых тренировок, попробуй увеличить вес отягощения, а чтобы разогнать пульс, включи боковые выпады с шагами или прыжками в высокоинтенсивные интервальные комплексы.



Вне зависимости от того, какую тренировку ты выберешь, удели несколько минут разминке, чтобы раскрыть тазобедренные суставы, и упражнениям на активацию мышц и увеличение диапазона движений.