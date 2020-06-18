Идеальный выпад вперед: пошаговая техника

Когда выполнять это упражнение

Если ты тренируешься недавно, попробуй для начала отточить технику выполнения упражнения (о которой речь будет ниже). Начни с 2–3 подходов по 8–10 повторов на каждую ногу. Старайся выполнять движения максимально точно без отягощения — двигайся медленно и отслеживай технику. Если ты тренируешься давно, то все равно для начала следи за техникой выполнения, затем можешь добавлять вес, увеличивать количество повторов и подходов, повышать интенсивность.



Независимо от того, какую тренировку ты выполняешь, потрать несколько минут перед ней на разогревающие упражнения, которые помогут раскрыть тазобедренные суставы и активировать мышцы ягодиц — так они будут готовы к действию и ты сможешь увеличить свой диапазон движений.