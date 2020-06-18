Идеальный выпад вперед: пошаговая техника

От Nike Training
Научись выполнять идеальный выпад вперед для укрепления мышц кора и улучшения равновесия.
Первые впечатления обманчивы: это упражнение не такое простое, каким кажется. При правильном выполнении выпад вперед помогает укрепить мышцы и сделать тренировку еще более эффективной. В этой статье мастер-тренер Nike Флор Бэкманн подробно объяснит, как выжать максимум из выпадов вперед.
Да, это отличное упражнение для начинающих. Но выпад вперед может быть невероятно сложным. Мастер-тренер Nike Флор Бэкманн расскажет обо всех преимуществах, которые ты получишь, включив это классическое упражнение в привычный план тренировок. К тому же Флор даст тебе подробную инструкцию по его выполнению.
Мышцы, которые ты проработаешь
Это упражнение на укрепление мышц ног помогает проработать ягодицы, икры, квадрицепсы и мышцы задней поверхности бедра. Если твоя цель — активно задействовать эти мышцы на каждом повторе, то выполняй упражнение медленно. Если же хочешь повысить частоту пульса, работай как можно быстрее, соблюдая правильную технику — о ней пойдет речь ниже.
Зачем нужны выпады вперед
Когда выполнять это упражнение
Если ты тренируешься недавно, попробуй для начала отточить технику выполнения упражнения (о которой речь будет ниже). Начни с 2–3 подходов по 8–10 повторов на каждую ногу. Старайся выполнять движения максимально точно без отягощения — двигайся медленно и отслеживай технику. Если ты тренируешься давно, то все равно для начала следи за техникой выполнения, затем можешь добавлять вес, увеличивать количество повторов и подходов, повышать интенсивность.
Независимо от того, какую тренировку ты выполняешь, потрать несколько минут перед ней на разогревающие упражнения, которые помогут раскрыть тазобедренные суставы и активировать мышцы ягодиц — так они будут готовы к действию и ты сможешь увеличить свой диапазон движений.
Как выполнять выпады вперед
1. Встань прямо, стопы на ширине плеч, руки по бокам.
2. Напряги мышцы кора и опусти руки к бедрам, выставив ногу вперед. Согни обе ноги под углом 90 градусов. Колено ноги, которая стоит впереди, не должно выступать за носок.
3. Перенеси вес на ногу, стоящую впереди. Другая нога поддерживает равновесие. Держи грудь прямо. Опираясь на ногу, стоящую впереди, вернись в исходную позицию. Это один повтор.
4. Повтори упражнение с другой ногой.
Упрости задачу
Двигайся медленно. Очень медленно. Также попробуй сделать меньшее количество подходов и повторов, пока не разовьешь равновесие и силу.
Усложни задачу
Попробуй делать шагающие выпады или менять ноги в прыжке, чтобы повысить частоту пульса. Для дополнительной нагрузки возьми вес: гантели, гирю, мешок с песком, штангу и другое снаряжение.
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