В лучшей форме: идеальные фронтальные приседания со штангой

Узнай, как адаптировать приседания, чтобы проработать квадрицепсы и мышцы кора.
Эта вариация приседания со штангой на плечах позволяет эффективнее проработать квадрицепсы, а не ягодицы, к тому же в этом случае приходится сильно напрягать корпус, чтобы штанга и грудь не заваливались вперед. Мастер-тренер Nike Джо Холдер расскажет, как правильно выполнять упражнение.
- Встань перед штангой, установленной на уровне груди.
- Если ты новичок или у тебя ограничена подвижность плечевого пояса, сделай скрестный хват (вытяни руки вперед так, чтобы штанга опиралась на плечи, затем скрести руки над штангой, положив ладони на штангу на противоположных плечах). Если у тебя хорошая подвижность, сделай классический хват (положи штангу на плечи и согни руки, вытянув локти вперед и вверх, и слегка придерживай штангу пальцами снизу немного шире плеч).
- Сними штангу со стойки и сделай шаг назад, поставив стопы на ширину бедер (поставь их чуть шире, если тазобедренные суставы скованы).
- Подтяни локти вперед и вверх, напряги мышцы кора, грудь распрямлена. Упираясь стопами в пол, опускайся, пока бедра не продут положение, параллельное полу.
- Вернись в исходное положение, выталкивая себя стопами. Это один повтор.
- Повтори.