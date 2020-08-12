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Фронтальные приседания со штангой

От Джо Холдера

Узнай, как адаптировать приседания, чтобы проработать квадрицепсы и мышцы кора.

Эта вариация приседания со штангой на плечах позволяет эффективнее проработать квадрицепсы, а не ягодицы, к тому же в этом случае приходится сильно напрягать корпус, чтобы штанга и грудь не заваливались вперед. Мастер-тренер Nike Джо Холдер расскажет, как правильно выполнять упражнение.

  1. Встань перед штангой, установленной на уровне груди.
  2. Если ты новичок или у тебя ограничена подвижность плечевого пояса, сделай скрестный хват (вытяни руки вперед так, чтобы штанга опиралась на плечи, затем скрести руки над штангой, положив ладони на штангу на противоположных плечах). Если у тебя хорошая подвижность, сделай классический хват (положи штангу на плечи и согни руки, вытянув локти вперед и вверх, и слегка придерживай штангу пальцами снизу немного шире плеч).
  3. Сними штангу со стойки и сделай шаг назад, поставив стопы на ширину бедер (поставь их чуть шире, если тазобедренные суставы скованы).
  4. Подтяни локти вперед и вверх, напряги мышцы кора, грудь распрямлена. Упираясь стопами в пол, опускайся, пока бедра не продут положение, параллельное полу.
  5. Вернись в исходное положение, выталкивая себя стопами. Это один повтор.
  6. Повтори.
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В лучшей форме: идеальные фронтальные приседания со штангой

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В лучшей форме: идеальные фронтальные приседания со штангой

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