Женщины-мусульманки открываются с новой стороны

Вы молодые мусульманки. Как это влияет на ваше творчество и вашу деятельность?



Зейнаб: ислам учит нас быть чуткими, отзывчивыми и дружелюбными к каждому. Любого, кто приходит в мечеть, встречают с распростертыми объятиями, и моя семья всегда учила меня принимать любого человека. В исламе важным понятием является закят, обязательная благотворительность. Забота о сообществе неразрывно связана с нашей верой.



Ламиса: я читала книгу о том, как легко найти взаимопонимание людям из бедных кварталов или этнических гетто, потому что они все понимают без объяснения. Мне не нужно объяснять, почему я не пью алкоголь, почему мои родители хотят, чтобы я была дома не позже 21:00, почему я не ношу определенную одежду. Мне придает уверенности то, что ислам дает нам идентичность и взаимопонимание, которых больше нигде не найти.



Вы узнали друг о друге через Instagram, впервые запустили проект Muslim Sisterhood как аккаунт Instagram и собрали большое число подписчиков, между которыми не стоят такие препятствия, как язык или местоположение. Как сохранить ощущение сестринства в Интернете и перевести ваши голоса в офлайн?



Зейнаб: социальные сети — это инструмент для поиска единомышленников. Важным событием, которое перевело наше интернет-сообщество в «реальную жизнь», стал выход нашего журнала. Мероприятие посетили более 200 человек. Это было здорово — вкусные моктейли, место для молитвы, невероятные гости и мусульманские диджеи.



Ламиса: нас так поддерживают именно по той причине, что мы вышли из аутентичного пространства. Мы мусульманки, которые создают визуальный контент для мусульманок. Instagram предоставляет нам платформу, где мы можем заглянуть в жизнь других людей и понять, что они похожи на нас. Это дает ощущение общности, которое не зависит от стран и расстояний.



Как проект Muslim Sisterhood, которому уже три года, бросает вызов устаревшим взглядам как внутри, так и за пределами мусульманского сообщества?



Зейнаб: мы хотим сломать стереотипы, ставя в приоритет таланты мусульман и людей, чья кожа не белого цвета. Нам важно, кто находится за кадром, кто работает над созданием картинки, а не только лица на билбордах. Мы создаем возможности за рамками мира белых, за пределами линейных или нормативных структур. Там и так всё отлично, слава богу. Самым главным моментом стала организация занятий по танцу живота, выпуск журнала и мастер-классов по созданию благовоний. А сначала казалось невероятным, что мусульманки могут проводить мастер-классы.



Ламиса: изначально на изображениях мы показывали наше детство в Лондоне и старались верно передать эстетику. Поэтому мы проводили съемки в таких местах, как Брик-лэйн и Брикстон, которые являются центрами культуры и сообществ, но не стали жертвой джентрификации. Мы позировали в халяльных магазинах, на рынках и в лавках. Везде мы встречали поддержку, нас просили отметить заведение в Instagram. В прошлом году, когда мы занимались брендовой съемкой, мы вернулись к знакомому магазинчику и снова сфотографировали его. Мы увидели в этом завершение некого цикла, и это было здорово.



Зейнаб: нас пригласили на исламский канал [в Великобритании], который смотрят моя мама и тети. Это было здорово, потому что мы смогли обратиться к нашему сообществу, особенно к старшим, и призвать к солидарности. Мы постарались обратить внимание на то, насколько многогранным является образ мусульманки и небинарного человека за пределами Instagram.