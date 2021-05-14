Женщины-мусульманки открываются с новой стороны

Культура
Мусульманские женщины заявляют о себе
Основатели лондонского коллектива используют творческое пространство, чтобы разрушать стереотипы о мусульманских женщинах.
В кругу своих: нас разделяет расстояние, но это не мешает нам оставаться на связи.
Мы поговорили с героями съемки Holiday 2020 LookBook о том, что сегодня означает единство.
В основе проектов творческого коллектива Muslim Sisterhood лежит миссия его основательниц Зейнаб Салех, Ламисы Хан и Сары Гуламали. Они стремятся переосмыслить образ мусульманской женщины и показать всему миру, что для них значит понятие «мусульманка». Для этого требуется сломать устоявшиеся стереотипы как в своем сообществе, так и во всем мире.
«Если бы [в детстве] я увидела сделанные нами фотографии мусульманских женщин, я не думаю, что у меня было бы столько трудностей с моей верой, как сейчас», — рассказывает Ламиса. Ей 25 лет, она писательница и стилист. «Мы создали пространство, в котором мусульманки могут открыто говорить о своей вере, не боясь, что о них мгновенно сложится определенное стереотипное мнение».
Эти три женщины познакомились в социальных сетях, вдохновившись работами друг друга, и объединились, чтобы изменить общепринятый образ мусульманки. Их сплотило то, что Сара называет «смесью страсти и боли». Они ведут свою борьбу за принятие и признание как в творческой сфере, так и в собственной вере и культуре. Первая серия фотографий в рамках проекта Muslim Sisterhood была сделана в 2017 году Сарой, 23-летней художницей и фотографом. Она боролась с традиционным восприятием мусульманок, и стремилась показать глубину и энергию знакомых женщин, которые любят уличный стиль и следят за трендами.
«Все мы стремимся создавать пространства, в которых мусульманки смогут вместе менять ситуацию не только для нас, но и для тех, кто следует за нами, — объясняет Зейнаб, 24-летняя художница. — Речь идет об отношении к себе с достоинством, продвижении сестринского отношения и просто об объединении наших голосов, которые, как правило, никому не слышны. И при этом мы не хотим приносить в жертву ни одно из наших сообществ».
«Все мы стремимся создавать пространства, в которых мусульманки смогут вместе менять ситуацию».
Зейнаб
Проект превратился в быстро развивающееся международное сообщество, которое проводит инклюзивные мероприятия, сотрудничает с брендами, организует семинары по самообороне, публикует статьи и фотографии, творчески показывающие ценности ислама.
Женщины утверждают, что в последние месяцы именно онлайн-сообщество придало им сил продолжать совместную работу. Это стало еще более актуальным после переезда Сары из Лондона в Ванкувер. Здесь они обсуждают, как общественные инициативы и дружба помогут им изменить устоявшиеся представления о мусульманках.
«Нас объединили любовь и разочарование от положения вещей. Именно это сочетание страсти и боли свело нас вместе».
Сара
Очевидно, что вы трое очень рады, что нашли друг друга и поняли, что ваши творческие цели совпадают. Как прошла ваша первая встреча и как дальше укреплялись связи между вами?
Сара: когда мы впервые встретились, мы сидели и все время говорили. Это был момент настоящей силы коллектива. Нас объединили любовь и разочарование от положения вещей. Именно это сочетание страсти и боли свело нас вместе. Потому что важно встретить женщин, которые не только тебя поддерживают, но и действительно понимают, какой опыт у тебя за спиной.
Ламиса: в детстве я очень страдала, потому что быть мусульманкой было трудно. Я чувствовала, что нахожусь в изоляции, но для этого не было никаких причин в обществе с такими тесными взаимосвязями. Поэтому, когда я увидела работы [Зейнаб и Сары], я сразу же обратилась к ним и попросила их прийти в мой офис. Остальное — история. У меня нет сестер, только братья, и мне было очень приятно раскрыть в себе творческий потенциал, веру, личность и силу вместе с [этими женщинами].
Зейнаб: я единственная дочь у моей мамы, поэтому я всегда мечтала о старшей сестре. Ею для меня стала Ламиса. Мы разговариваем каждый день, я гостила в ее доме, и ее мама стала для меня как родная тетя. С Сарой нас объединяет опыт учебы в школе искусств. Это не самое простое место для мусульманки, поэтому нас с Сарой это тесно связывает. Сара — моя младшая сестра.
Поддержку сестер и сообщества ни с чем не сравнить. Это удивительное чувство, знать, что меня поддерживают эти две женщины. Ламиса и Сара — это мощный источник силы и просто...
Ламиса: уверенность и спокойствие.
Зейнаб: и поддержка. Да, эти девушки — мои сестры.
«Меня радует то, что ислам дал нам общую идентичность и понимание среди сестер — вещи, которые я нигде больше не смогла найти».
Ламиса
Вы молодые мусульманки. Как это влияет на ваше творчество и вашу деятельность?
Зейнаб: ислам учит нас быть чуткими, отзывчивыми и дружелюбными к каждому. Любого, кто приходит в мечеть, встречают с распростертыми объятиями, и моя семья всегда учила меня принимать любого человека. В исламе важным понятием является закят, обязательная благотворительность. Забота о сообществе неразрывно связана с нашей верой.
Ламиса: я читала книгу о том, как легко найти взаимопонимание людям из бедных кварталов или этнических гетто, потому что они все понимают без объяснения. Мне не нужно объяснять, почему я не пью алкоголь, почему мои родители хотят, чтобы я была дома не позже 21:00, почему я не ношу определенную одежду. Мне придает уверенности то, что ислам дает нам идентичность и взаимопонимание, которых больше нигде не найти.
Вы узнали друг о друге через Instagram, впервые запустили проект Muslim Sisterhood как аккаунт Instagram и собрали большое число подписчиков, между которыми не стоят такие препятствия, как язык или местоположение. Как сохранить ощущение сестринства в Интернете и перевести ваши голоса в офлайн?
Зейнаб: социальные сети — это инструмент для поиска единомышленников. Важным событием, которое перевело наше интернет-сообщество в «реальную жизнь», стал выход нашего журнала. Мероприятие посетили более 200 человек. Это было здорово — вкусные моктейли, место для молитвы, невероятные гости и мусульманские диджеи.
Ламиса: нас так поддерживают именно по той причине, что мы вышли из аутентичного пространства. Мы мусульманки, которые создают визуальный контент для мусульманок. Instagram предоставляет нам платформу, где мы можем заглянуть в жизнь других людей и понять, что они похожи на нас. Это дает ощущение общности, которое не зависит от стран и расстояний.
Как проект Muslim Sisterhood, которому уже три года, бросает вызов устаревшим взглядам как внутри, так и за пределами мусульманского сообщества?
Зейнаб: мы хотим сломать стереотипы, ставя в приоритет таланты мусульман и людей, чья кожа не белого цвета. Нам важно, кто находится за кадром, кто работает над созданием картинки, а не только лица на билбордах. Мы создаем возможности за рамками мира белых, за пределами линейных или нормативных структур. Там и так всё отлично, слава богу. Самым главным моментом стала организация занятий по танцу живота, выпуск журнала и мастер-классов по созданию благовоний. А сначала казалось невероятным, что мусульманки могут проводить мастер-классы.
Ламиса: изначально на изображениях мы показывали наше детство в Лондоне и старались верно передать эстетику. Поэтому мы проводили съемки в таких местах, как Брик-лэйн и Брикстон, которые являются центрами культуры и сообществ, но не стали жертвой джентрификации. Мы позировали в халяльных магазинах, на рынках и в лавках. Везде мы встречали поддержку, нас просили отметить заведение в Instagram. В прошлом году, когда мы занимались брендовой съемкой, мы вернулись к знакомому магазинчику и снова сфотографировали его. Мы увидели в этом завершение некого цикла, и это было здорово.
Зейнаб: нас пригласили на исламский канал [в Великобритании], который смотрят моя мама и тети. Это было здорово, потому что мы смогли обратиться к нашему сообществу, особенно к старшим, и призвать к солидарности. Мы постарались обратить внимание на то, насколько многогранным является образ мусульманки и небинарного человека за пределами Instagram.
«Ничто не сравнится с ощущением поддержки от сестер и сообщества».
Зейнаб
Вы вместе создали этот проект и все вкладываете много ресурсов в его развитие. Как совместная работа над ним помогает вам развиваться как личностям и как творческим людям, а также развивать ваше сообщество?
Ламиса: я более громкий представитель нашего проекта, экстраверт, поэтому я отвечаю за коммуникации. Зейнаб очень организованна и тщательно продумывает все мелочи, поэтому она выполняет роль логиста. Мы все по очереди читаем электронную почту и проверяем тексты. Сара раньше была нашим фотографом, но теперь она работает с партнерами и делает всю удаленную работу. Я могу положиться на сестер, поскольку многое мы видим одинаково, а в случае разногласий обсуждаем вопрос и ищем компромисс.
Без Muslim Sisterhood мы не могли бы называть себя стилистами или креативными директорами, поскольку найти таких специалистов очень сложно. Мы научились самостоятельно выполнять эти задачи, а раз у нас получилось, значит эти навыки можно передать другим людям, и мы можем научить и их.
Сара: мы можем предложить намного больше, дать больше возможностей другим людям. Мы любим приглашать на работу друзей и других людей из нашего сообщества, я и сама сейчас в другой стране. Мы даем им возможности развиваться и достигать успехов вместе с нами. Вместе мы можем значительно расширить свои возможности. Кроме того, мы стараемся говорить друг с другом, доносить свою точку зрения, сообщать, когда плохо себя чувствуем или просить поддержки в минуты отчаяния. Любая из нас может сказать: «Все в порядке, я беру это на себя».
Зейнаб: иногда работа в коллективе сопряжена со стрессом, поскольку вы теряете часть контроля. Но на самом деле очень здорово знать, что я могу положиться на этих двух девушек, получить результат, объединить все наши навыки и создать нечто большее. Я знаю, что мы создадим прекрасные и значимые для всего сообщества вещи.
Впервые опубликовано: июль 2020 г.