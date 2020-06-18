Все знают, как детям нравятся игры. Но мы точно знаем, что и взрослым они тоже по душе. Заинтересуйте участников — расскажите семье историю, чтобы убедить их в том, что пол становится очень горячим. Можете начать тренировку как обычно, делая выпады и приседания. Но как только кто-то крикнет «Раскаленный пол!», все тут же заскакивают на диван или куда-нибудь, где можно спастись от жара.



Как только пол остынет, можно возвращаться и продолжать упражнения «звездочка» и «гусеница». Однако это ненадолго — в любой момент кто-то может выкрикнуть эти два слова, и пол снова станет раскаленным. Члены семьи должны всегда оставаться начеку и быть готовы прыгнуть.