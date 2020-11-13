Польза горячей и холодной ванны

Когда необходим отдых

Как мгновенно охладиться после интенсивной тренировки? Ты, возможно, захочешь повернуть кран в другую сторону и последовать примеру Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс» и португальского футболиста Криштиану Роналду, которые разместили свои фото в ледяных ваннах. Лэнс говорит, что метод погружения в холодную воду может помочь в тех случаях, когда ты знаешь, что через какое-то время будешь чувствовать боль, и хочешь расслабиться (например, после первого интенсивного занятия после перерыва). Однако знай, что после определенных тренировок ледяные ванны могут принести больше вреда, чем пользы, — добавляет он. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Journal of Applied Physiology, показало, что погружение в холодную воду после тренировки с сопротивлением может препятствовать росту мышц.



Если ты предпочитаешь ледяную ванну, идеальная продолжительность погружения может составлять от 11 до 15 минут при температуре от 11 до 15 градусов, как установило одно из исследований. Теория состоит в том, что, как и ибупрофен, ледяная вода снижает уровень боли, блокируя воспалительный процесс, вызванный физической нагрузкой. Некоторые исследования показывают, что холодная вода может уменьшить боль в течение четырех дней после тренировки.



Конечно, никто не спорит, что ледяная ванна помогает расслабиться. А еще она может помочь изменить образ мыслей и обрести душевное спокойствие. Возьми за пример Джоша Бриджеса, профессионального атлета и бывшего военного из Военно-морских сил США, для которого ванна — своеобразная медитация. «Каждое утро после пробуждения я сразу принимаю холодную ванну, которая находится во дворе. Температура воды в ней не превышает 1 градуса. Мне нужно снять верхний слой льда, а затем уже 4 минуты лежать в воде и дышать, — говорит он. — Если я смогу сделать это, то остальная часть дня пройдет как по маслу».