Вкусная паста из тунца

От Nike Training
Приготовь вкуснейшую пасту всего за 30 минут. Рецепт рассчитан на 4 порции.
Если ты давно ищешь новый рецепт пасты, чтобы разнообразить свой рацион, то вот он. Приготовление займет всего 30 минут, а ингредиенты, скорее всего, уже есть на твоей кухне. Пользуйся на здоровье!
Это блюдо богато «постным» белком и углеводами — идеальный вариант для приема пищи до или после тренировки. К тому же, оно не содержит молочных продуктов и орехов, а также подходит для пескетарианцев.
Ингредиенты
Консервированный тунец в собственном соку — 280 г
красный репчатый лук — 1 небольшая луковица
каперсы — 17 г
оливки (маслины) — 67 г
оливковое масло — 30 мл
шпинат — 65 г
тертый пармезан — 28 г
томатная паста — 400 мл
макароны (спагетти) — 300 г
свежий базилик — 28 г
Способ приготовления
Пищевая ценность на одну порцию
569 калорий
70 г углеводов
34 г белков
16 г жиров