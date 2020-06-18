Питание

Вкусная паста с тунцом и томатным соусом

От Nike Training

Вкусная паста из тунца

Приготовь вкуснейшую пасту всего за 30 минут. Рецепт рассчитан на 4 порции.

Если ты давно ищешь новый рецепт пасты, чтобы разнообразить свой рацион, то вот он. Приготовление займет всего 30 минут, а ингредиенты, скорее всего, уже есть на твоей кухне. Пользуйся на здоровье!

Это блюдо богато «постным» белком и углеводами — идеальный вариант для приема пищи до или после тренировки. К тому же, оно не содержит молочных продуктов и орехов, а также подходит для пескетарианцев.

Ингредиенты

Консервированный тунец в собственном соку — 280 г
красный репчатый лук — 1 небольшая луковица
каперсы — 17 г
оливки (маслины) — 67 г
оливковое масло — 30 мл
шпинат — 65 г
тертый пармезан — 28 г
томатная паста — 400 мл
макароны (спагетти) — 300 г
свежий базилик — 28 г

Способ приготовления

  1. Слей жидкость из емкости с тунцом.
  2. Нарежь красный лук и обжарь его на оливковом масле на огне чуть выше среднего.
  3. Добавь каперсы, тунец, оливки и томатный соус и оставь томиться на 5 минут.
  4. Свари макароны как указано на упаковке, затем слей воду.
  5. В миску с макаронами добавь шпинат, томатный соус с тунцом и посыпь сверху пармезаном и базиликом. Блюдо можно подавать к столу.

Пищевая ценность на одну порцию

569 калорий
70 г углеводов
34 г белков
16 г жиров

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Вкусная паста из тунца

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Вкусная паста из тунца

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