Мысли глобально, начни с малого с Билли Айлиш
Разговор начистоту: проблема изменения климата
Доктор Айана Элизабет Джонсон и Билли Айлиш обсуждают изменение климата и то, как в текущей ситуации мы можем глобально мыслить и начать с малого. Узнай, как ты можешь помочь изменить мир к лучшему.
Что мы все можем сделать, чтобы спасти планету
Доктор Айана Элизабет Джонсон
Вместе с Билли Айлиш мы обсудили наше общее стремление принимать участие в решении актуальных проблем, связанных с изменением климата. От возобновляемой энергии до электрификации транспорта, регенеративного сельского хозяйства и восстановления экосистем — у нас так много инструментов, которые можно использовать прямо сейчас. В нашем обстоятельном разговоре можно выделить несколько важных тезисов.
- Каждый из нас может внести свой вклад, используя свои возможности. Ученые, художники, активисты, учителя, учащиеся, руководители, фермеры, юристы, законодатели тенденций, веб-разработчики... Дело найдется для каждого.
- Нам нужны культурные изменения, и молодежь ведет нас за собой в этом направлении. Не бойся высказывать свое мнение, живи с заботой о планете и продвигай экологические ценности, меняй статус-кво, вноси свой вклад в экологичную моду и климатическую политику.
- Следить за информацией крайне важно, но этого недостаточно, мы должны действовать!
Что можешь сделать именно ты?
Этот вопрос мне задают чаще всего. Я очень рада, что это волнует так много людей!
В течение многих лет я говорила лишь: «Я не знаю, а что вы умеете?». Ведь часто движения за решение климатических проблем просят всех делать одно и то же (выходить на марши, голосовать, жертвовать средства, распространять информацию... И ДА, всё это делать необходимо!) Но получается, что здесь нет места применению уникальных возможностей каждого человека, нашей личной суперспособности.
И я стала добавлять: «Вопрос не в том, что вы можете сделать, а в том, что мы все можем сделать». Найди свою команду, свой отряд по спасению климата. В одиночку тут не справиться. Присоединяйся к группе, стань волонтером в организации, объедини свои усилия с командой.
А теперь, после многих разговоров со студентами, которые хотят знать, как они могут помочь, я отвечаю: используйте круги Венна. Нарисуй три пересекающихся круга:
- Что ты умеешь?
- Какие задачи перед нами стоят?
- Что приносит тебе радость?
Ответ будет на пересечении этих кругов — внимательно над ним подумай. Несмотря на то что это задача, которую нам предстоит решать всю жизнь, этот процесс вовсе не обязан быть скучным, не выноси радость за скобки!
Разговор начистоту: проблема изменения климата
Певица и автор песен Билли Айлиш вместе с морским биологом и экспертом по климату доктором Айаной Элизабет Джонсон из Лос-Анджелеса и Бруклина обсуждают, как мыслить глобально и начать с малого, чтобы принимать правильные решения и направить свою энергию в нужное русло.
«Необязательно быть активистом, чтобы говорить о важных вещах».
Билли Айлиш
Билли часто говорила о том, как ее беспокоят проблемы климата и как это влияет на ее музыку, партнерские отношения и концерты, где она запрещает использовать пластиковые трубочки для напитков и просит зрителей приносить свои емкости для воды. Но она всегда стремится узнать больше. Айана не только давно работает в области науки и политики, но и является соучредителем организации Urban Ocean Lab, которая заботится о будущем прибрежных городов, соучредителем проекта All We Can Save, направленного на поддержку женщин, занимающихся проблемами климата, а также соавтором подкаста Как спасти планету, посвященного поиску решений климатических проблем.
«Когда мы говорим о справедливости в области климата, это означает равные возможности для всех быть здоровыми и жить в безопасности».
Д-р Айана Элизабет Джонсон
Поговорим о том, как открыто говорить о проблеме и сохранять оптимистичный настрой. Аяна и Билли сошлись во мнении, что все усилия имеют значение, и что самое важное — не оставлять попытки.
Советы: 10 советов по защите справедливости в области решения климатических проблем
Хие Бастида