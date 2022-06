Билли часто говорила о том, как ее беспокоят проблемы климата и как это влияет на ее музыку, партнерские отношения и концерты, где она запрещает использовать пластиковые трубочки для напитков и просит зрителей приносить свои емкости для воды. Но она всегда стремится узнать больше. Айана не только давно работает в области науки и политики, но и является соучредителем организации Urban Ocean Lab, которая заботится о будущем прибрежных городов, соучредителем проекта All We Can Save, направленного на поддержку женщин, занимающихся проблемами климата, а также соавтором подкаста Как спасти планету, посвященного поиску решений климатических проблем.