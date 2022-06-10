Мысли глобально, начни с малого с Билли Айлиш

Разговор начистоту: проблема изменения климата

Доктор Айана Элизабет Джонсон и Билли Айлиш обсуждают изменение климата и то, как в текущей ситуации мы можем глобально мыслить и начать с малого. Узнай, как ты можешь помочь изменить мир к лучшему.

Последнее обновление: September 2, 2021
7 мин чтения

Что мы все можем сделать, чтобы спасти планету

Доктор Айана Элизабет Джонсон

Вместе с Билли Айлиш мы обсудили наше общее стремление принимать участие в решении актуальных проблем, связанных с изменением климата. От возобновляемой энергии до электрификации транспорта, регенеративного сельского хозяйства и восстановления экосистем — у нас так много инструментов, которые можно использовать прямо сейчас. В нашем обстоятельном разговоре можно выделить несколько важных тезисов.

  1. Каждый из нас может внести свой вклад, используя свои возможности. Ученые, художники, активисты, учителя, учащиеся, руководители, фермеры, юристы, законодатели тенденций, веб-разработчики... Дело найдется для каждого.
  2. Нам нужны культурные изменения, и молодежь ведет нас за собой в этом направлении. Не бойся высказывать свое мнение, живи с заботой о планете и продвигай экологические ценности, меняй статус-кво, вноси свой вклад в экологичную моду и климатическую политику.
  3. Следить за информацией крайне важно, но этого недостаточно, мы должны действовать!

Что можешь сделать именно ты?

Этот вопрос мне задают чаще всего. Я очень рада, что это волнует так много людей!

В течение многих лет я говорила лишь: «Я не знаю, а что вы умеете?». Ведь часто движения за решение климатических проблем просят всех делать одно и то же (выходить на марши, голосовать, жертвовать средства, распространять информацию... И ДА, всё это делать необходимо!) Но получается, что здесь нет места применению уникальных возможностей каждого человека, нашей личной суперспособности.

И я стала добавлять: «Вопрос не в том, что вы можете сделать, а в том, что мы все можем сделать». Найди свою команду, свой отряд по спасению климата. В одиночку тут не справиться. Присоединяйся к группе, стань волонтером в организации, объедини свои усилия с командой.

А теперь, после многих разговоров со студентами, которые хотят знать, как они могут помочь, я отвечаю: используйте круги Венна. Нарисуй три пересекающихся круга:

  1. Что ты умеешь?
  2. Какие задачи перед нами стоят?
  3. Что приносит тебе радость?

Ответ будет на пересечении этих кругов — внимательно над ним подумай. Несмотря на то что это задача, которую нам предстоит решать всю жизнь, этот процесс вовсе не обязан быть скучным, не выноси радость за скобки!

Узнавай и действуй

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  • «Разговор начистоту» с Билли Айлиш

    Следи за лидерами молодежного движения в области климата

    — Хие Бастида: @xiyebeara (Instagram)
    — Мелати Виджсен: @melatiwijsen (Instagram)
    — Джером Фостер мл.: @jeromefosterii (Instagram)

  • «Разговор начистоту» с Билли Айлиш

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    Ресурсы Urban Ocean Lab на тему океанологии и проблем климата — от роста уровня моря до ветровой энергии и прибрежных экосистем.

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  • «Разговор начистоту» с Билли Айлиш

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  • «Разговор начистоту» с Билли Айлиш

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Разговор начистоту: проблема изменения климата

Певица и автор песен Билли Айлиш вместе с морским биологом и экспертом по климату доктором Айаной Элизабет Джонсон из Лос-Анджелеса и Бруклина обсуждают, как мыслить глобально и начать с малого, чтобы принимать правильные решения и направить свою энергию в нужное русло.

«Необязательно быть активистом, чтобы говорить о важных вещах».

Билли Айлиш

Билли часто говорила о том, как ее беспокоят проблемы климата и как это влияет на ее музыку, партнерские отношения и концерты, где она запрещает использовать пластиковые трубочки для напитков и просит зрителей приносить свои емкости для воды. Но она всегда стремится узнать больше. Айана не только давно работает в области науки и политики, но и является соучредителем организации Urban Ocean Lab, которая заботится о будущем прибрежных городов, соучредителем проекта All We Can Save, направленного на поддержку женщин, занимающихся проблемами климата, а также соавтором подкаста Как спасти планету, посвященного поиску решений климатических проблем.

«Когда мы говорим о справедливости в области климата, это означает равные возможности для всех быть здоровыми и жить в безопасности».

Д-р Айана Элизабет Джонсон

Поговорим о том, как открыто говорить о проблеме и сохранять оптимистичный настрой. Аяна и Билли сошлись во мнении, что все усилия имеют значение, и что самое важное — не оставлять попытки.

Советы: 10 советов по защите справедливости в области решения климатических проблем

Хие Бастида

  • «Разговор начистоту» с Билли Айлиш

    Вот десять вещей, которые ты можешь сделать, чтобы защитить планету. Помни, что мир не изменится, если 1000 человек будут прилагать все усилия и посвятят свою жизнь защите природы. Мир изменится, если шаг вперед сделают миллиарды

    Следуй советам Хие Бастиды
  • «Разговор начистоту» с Билли Айлиш

    1. Не начинай с нуля, присоединяйся к любым из сотен существующих инициатив.

    2. Поддерживай хорошие отношения с коллегами и организациями, с которыми ты сотрудничаешь.

  • «Разговор начистоту» с Билли Айлиш

    3. Заботься о себе и о других.

    4. Включай в свою работу все разные общественные группы, привлекай к принятию решений всех заинтересованных лиц, не навешивай ярлыки.

  • «Разговор начистоту» с Билли Айлиш

    5. Не принижай возможности женщин, не допускай проявлений расизма и не делай так, чтобы исключить из участия в решении проблемы представителей маргинализованных сообществ. Это неэффективно.

    6. Приглашай к участию коренных жителей проблемных зон и помни, что их знания о природе помогут решить многие экологические проблемы.

  • «Разговор начистоту» с Билли Айлиш

    7. Всегда говори о том, что важны изменения как на индивидуальном, так и на структурном уровне.

    8. Говори с людьми на их уровне -> не все знают о климатическом кризисе. Расскажи о проблемах и предложи решения.

  • «Разговор начистоту» с Билли Айлиш

    9. Говори понятным языком. Не все знают, что такое промилле или Межправительственная комиссия по проблемам климатических изменений.

    10. Расскажи о «зеленом пиаре», расизме в сфере окружающей среды, программах экологичной реновации и о том, что такое равноправный переход.

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