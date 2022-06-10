Этот вопрос мне задают чаще всего. Я очень рада, что это волнует так много людей!



В течение многих лет я говорила лишь: «Я не знаю, а что вы умеете?». Ведь часто движения за решение климатических проблем просят всех делать одно и то же (выходить на марши, голосовать, жертвовать средства, распространять информацию... И ДА, всё это делать необходимо!) Но получается, что здесь нет места применению уникальных возможностей каждого человека, нашей личной суперспособности.



И я стала добавлять: «Вопрос не в том, что вы можете сделать, а в том, что мы все можем сделать». Найди свою команду, свой отряд по спасению климата. В одиночку тут не справиться. Присоединяйся к группе, стань волонтером в организации, объедини свои усилия с командой.



А теперь, после многих разговоров со студентами, которые хотят знать, как они могут помочь, я отвечаю: используйте круги Венна. Нарисуй три пересекающихся круга:

Что ты умеешь? Какие задачи перед нами стоят? Что приносит тебе радость?