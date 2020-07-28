От Nike Training
Раскройте ваших внутренних супергероев и помогите вашим детям увидеть, насколько они сильны.
Приготовьтесь к невероятно веселой и интенсивной силовой тренировке для всей семьи. Вам подойдут любые домашние предметы, поэтому подойдите творчески к поиску инвентаря, чтобы проявить свои сверхчеловеческие способности.
Пора испытать свои мышцы. Эта динамичная интенсивная тренировка с парой приятных сюрпризов позволит всей семье продемонстрировать свою силу. Узнайте, кто из вас супергерой.
Упражнения с отягощением
Эта силовая тренировка поможет вам поднять не только настроение, но и, возможно, друг друга. Для начала найдите дома безопасные тяжелые предметы. Бутылки с водой, сумки с вещами, маленькие братья и сестры, а также домашние животные отлично подойдут для этой задачи. Когда все будет готово, можете начинать.
Когда дойдете до отжиманий и приседаний, попроси кого-то показать свою сверхчеловеческую силу. Этот человек должен продолжать движение, а остальные члены семьи выбирают «снаряжение», чтобы увеличить вес и усложнить упражнение. Сможет ли мама делать отжимания с собакой на спине? Смогут ли самые маленькие члены семьи приседать с большой сумкой? Пришло время показать свою силу.
Когда дойдете до отжиманий и приседаний, попроси кого-то показать свою сверхчеловеческую силу. Этот человек должен продолжать движение, а остальные члены семьи выбирают «снаряжение», чтобы увеличить вес и усложнить упражнение. Сможет ли мама делать отжимания с собакой на спине? Смогут ли самые маленькие члены семьи приседать с большой сумкой? Пришло время показать свою силу.