Силовой пилатес от Сью Берд

От Nike Training
Узнай, как Сью Берд использует пилатес для укрепления мышц кора, улучшения осанки и игры в целом на примере трех упражнений. Эти упражнения, специально разработанные Сью вместе со своим тренером Сьюзан Кинг Борхардт, приведены с пошаговыми инструкциями, поэтому ты сможешь вывести свою тренировку на новый уровень.
Нельзя так просто стать одной из 20 величайших звезд женской НБА, не доведя свою программу по развитию силы и выносливости до совершенства. Сью Берд, разыгрывающий защитник «Сиэтл Шторм», — пожалуй, величайший игрок женской НБА за всю историю — может подтвердить это и считает, что своей физической подготовкой она обязана секретному оружию: пилатесу.
Согласно тренеру Сьюзан Кинг Борхардт, занятия пилатесом помогают Сью лучше задействовать мышцы кора, сосредоточиться на дыхании и осанке, а также повысить осознанность и улучшить силовую подготовку. «Пилатес — это важная часть программы тренировок Сью, — говорит Сьюзан, которая также является консультантом по спортивной подготовке «Сиэтл Шторм». — Для нее это не просто разовая акция: Сью считает, что только регулярные занятия принесут максимальные результаты».
«Это не просто разовая акция: только регулярные занятия принесут максимальные результаты».
Сьюзан Кинг Борхардт, тренер Сью Берд
Постоянство означает, что необходимо заниматься пилатесом по чуть-чуть каждый день. Восстанавливаясь после трех крупных операций на коленях за последние два года, 39-летняя Сью использует упражнения на плавную растяжку и для разминки перед тренировкой и для подготовки ко сну. «Я стараюсь заниматься пилатесом каждый вечер, — говорит Сью, — и обнаружила, что на следующий день чувствую себя в миллион раз лучше».
Ниже перечислены три любимых упражнения Сью. Попробуй выполнить каждое упражнение в 2 или 3 подхода по 10 повторений после тяжелой тренировки, в день, когда ты в дороге, или в качестве упражнения перед сном, чтобы замедлить дыхание и успокоить нервную систему для более здорового сна.
«Я стараюсь заниматься пилатесом каждый вечер и обнаружила, что на следующий день чувствую себя в миллион раз лучше».
Сью Берд, разыгрывающий защитник «Сиэтл Шторм»