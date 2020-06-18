Силовой пилатес от Сью Берд

Узнай, как Сью Берд использует пилатес для укрепления мышц кора, улучшения осанки и игры в целом на примере трех упражнений. Эти упражнения, специально разработанные Сью вместе со своим тренером Сьюзан Кинг Борхардт, приведены с пошаговыми инструкциями, поэтому ты сможешь вывести свою тренировку на новый уровень.



Нельзя так просто стать одной из 20 величайших звезд женской НБА, не доведя свою программу по развитию силы и выносливости до совершенства. Сью Берд, разыгрывающий защитник «Сиэтл Шторм», — пожалуй, величайший игрок женской НБА за всю историю — может подтвердить это и считает, что своей физической подготовкой она обязана секретному оружию: пилатесу.



Согласно тренеру Сьюзан Кинг Борхардт, занятия пилатесом помогают Сью лучше задействовать мышцы кора, сосредоточиться на дыхании и осанке, а также повысить осознанность и улучшить силовую подготовку. «Пилатес — это важная часть программы тренировок Сью, — говорит Сьюзан, которая также является консультантом по спортивной подготовке «Сиэтл Шторм». — Для нее это не просто разовая акция: Сью считает, что только регулярные занятия принесут максимальные результаты».