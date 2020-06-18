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Силовой пилатес от Сью Берд

Используй секретное оружие звезды женской НБА для более эффективных тренировок.

Узнай, как Сью Берд использует пилатес для укрепления мышц кора, улучшения осанки и игры в целом на примере трех упражнений. Эти упражнения, специально разработанные Сью вместе со своим тренером Сьюзан Кинг Борхардт, приведены с пошаговыми инструкциями, поэтому ты сможешь вывести свою тренировку на новый уровень.

Нельзя так просто стать одной из 20 величайших звезд женской НБА, не доведя свою программу по развитию силы и выносливости до совершенства. Сью Берд, разыгрывающий защитник «Сиэтл Шторм», — пожалуй, величайший игрок женской НБА за всю историю — может подтвердить это и считает, что своей физической подготовкой она обязана секретному оружию: пилатесу.

Согласно тренеру Сьюзан Кинг Борхардт, занятия пилатесом помогают Сью лучше задействовать мышцы кора, сосредоточиться на дыхании и осанке, а также повысить осознанность и улучшить силовую подготовку. «Пилатес — это важная часть программы тренировок Сью, — говорит Сьюзан, которая также является консультантом по спортивной подготовке «Сиэтл Шторм». — Для нее это не просто разовая акция: Сью считает, что только регулярные занятия принесут максимальные результаты».

«Это не просто разовая акция: только регулярные занятия принесут максимальные результаты».

Сьюзан Кинг Борхардт, тренер Сью Берд

Постоянство означает, что необходимо заниматься пилатесом по чуть-чуть каждый день. Восстанавливаясь после трех крупных операций на коленях за последние два года, 39-летняя Сью использует упражнения на плавную растяжку и для разминки перед тренировкой и для подготовки ко сну. «Я стараюсь заниматься пилатесом каждый вечер, — говорит Сью, — и обнаружила, что на следующий день чувствую себя в миллион раз лучше».

Силовой пилатес от Сью Берд

Ниже перечислены три любимых упражнения Сью. Попробуй выполнить каждое упражнение в 2 или 3 подхода по 10 повторений после тяжелой тренировки, в день, когда ты в дороге, или в качестве упражнения перед сном, чтобы замедлить дыхание и успокоить нервную систему для более здорового сна.

«Я стараюсь заниматься пилатесом каждый вечер и обнаружила, что на следующий день чувствую себя в миллион раз лучше».

Сью Берд, разыгрывающий защитник «Сиэтл Шторм»

  1. Вытяжение противоположных руки и ноги
    Встань на четвереньки, корпус напряжен, спина выпрямлена. Вытяни левую ногу назад, затем вытяни правую руку перед собой; задержись на секунду, держи бедра ровно. Выполни упражнение на другую сторону. Это один повтор.

    Преимущество: «Поддержание устойчивости туловища на протяжении всего упражнения требует координации и умения управлять кором, — говорит Сьюзан Борхардт. — Это помогает улучшить общую устойчивость и силу тела Сью».
  2. Лягушка
    Ляг на спину, вытяни руки за головой, соедини ноги вместе и подними их к потолку, чтобы занять исходную позицию. Подними плечи над полом и медленно повернись в одну сторону, а затем в другую. Это один повтор. Вернись в исходное положение и повтори упражнение.

    Преимущество: по словам Сьюзан Борхардт, это движение растягивает мышцы задней поверхности бедра, активируя корпус, а также помогает Сью следить за дыханием во время поворота.
  3. Махи ногами стоя на колене
    Исходное положение: встав на колени, наклонись в правую сторону и поставь правую руку на пол, вытяни левую ногу в сторону и заведи левую руку за голову. Удерживая левую ногу в вытянутом положении, медленно опусти ее, коснись пальцами пола, затем подними ногу вверх в исходное положение. Это один повтор. Сделай несколько повторов, поменяй сторону и повтори упражнение.

    Преимущество: «Движение на одной стороне помогает активировать мышцы, повысить силу и выравнивание тазобедренного сустава», — говорит Сьюзан (это важнейший элемент в поддержании здоровья коленей всех звезд баскетбола).
Силовой пилатес от Сью Берд

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Силовой пилатес от Сью Берд

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