Снижение уровня стресса может улучшить иммунитет

Как работает иммунная система

Краткий экскурс в биологию: иммунная система — это сложная сеть клеток и белков, которая выступает в качестве первой и самой эффективной линии защиты организма от вредных вирусов и бактерий. Чтобы укрепить ее, следует обратить внимание на другие аспекты образа жизни, в этом случае на психологическое состояние, которое напрямую влияет на иммунитет.



Поскольку мозг и тело тесно взаимосвязаны, хаотичное мышление может поставить под угрозу здоровье организма. «Все органы иммунной системы — лимфатические узлы, селезенка, тимус — соединены нервами, которые идут от ствола головного мозга в спинной мозг», — объясняет Эстер М. Штернберг, доктор медицины, руководитель исследований в центре интегративной медицины Andrew Weil Center и автор книги The Balance Within: The Science Connecting Health and Emotions (Баланс изнутри: наука, связывающая здоровье и эмоции). Когда ты испытываешь стресс, «химические вещества, которые высвобождаются из нервов, подавляют защитные свойства клеток».