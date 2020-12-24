Снижение уровня стресса может улучшить иммунитет

Хочешь разорвать порочный круг стресс-болезнь-стресс? Эти советы помогут.



1. Обрати внимание на ранние признаки стресса.

«Часто тело подает сигналы о начинающемся стрессе гораздо раньше, чем ты начинаешь их замечать», — рассказывает Аева Геймон-Думес, доктор медицины, психиатр из Вашингтона. Обращай внимание на появление физических проблем. Это может быть бессонница, прибавка или потеря веса, желудочно-кишечные проблемы или головные боли. Все это может быть тревожными сигналами начала стресса, которые тело посылает вам задолго до того, как начинает страдать иммунная система.



2. Веди здоровый образ жизни.

Если ты уже делаешь это, отлично! Но если нет, самое время начать. По словам Эстер, регулярные физические нагрузки, минимум семь часов сна каждый день, а также здоровый рацион с достаточным количеством фруктов, овощей и белка (в частности, средиземноморская диета) — это проверенные велнес-практики, которые помогают снизить уровень стресса и сохранить здоровье иммунной системы. Если соблюдение всех рекомендаций приносит больше стресса, чем пользы (например, в праздники), старайся выполнять хотя бы один пункт.



3. Обнимай своих близких.

«Когда ты обнимаешь любимого человека или своего ребенка, твой организм вырабатывает гормон окситоцин, который снижает уровень кортизола, подавляющего иммунитет, а также гормона стресса норэпинефрина», — говорит Трейси. Именно поэтому исследование, опубликованное в журнале Psychological Science показало, что объятия помогают снизить вероятность заболевания. Если чувствуешь себя неважно, иди обниматься (начни с людей, с которыми вместе живешь), это также поможет снизить тяжесть симптомов. Дело в том, что окситоцин снижает болевой порог, дает ощущение благополучия и запускает восстановительные процессы», — объясняет Трейси. По ее словам, этот гормон также выделяется во время разговора с человеком, проявляющим сочувствие, или во время общения с хорошим другом. По данным исследования Университета Вашингтона, через 10 минут общения с собакой или кошкой уровень кортизола также может стать ниже.



4. Развивай осознанность.

«Когда ты испытываешь стресс или тревогу, твой мозг действует как при угрозе физического вреда», — объясняет Мелани Шмоа, эксперт по когнитивно-поведенческой терапии и генеральный директор Mind Your Strength Coaching. «Когда ты замедляешься, начиная глубоко дышать, изучая окружающую среду и обращая внимание на то, что видишь, слышишь и ощущаешь вокруг себя, твой мозг понимает, что опасности нет, поскольку в этом случае твое поведение было бы совсем другим». Мелани добавляет: «Когда ты находишься в спокойном состоянии, префронтальная кора головного мозга, его мыслящая часть, помогает сосредоточиться на мыслях, которые создают ощущение легкости внутри тела».



Не верится? Метаанализ более чем 200 исследований показал связь терапии на основе принципов осознанности со снижением уровня стресса, тревожности и депрессии, которые ослабляют иммунную систему. Другой обзор исследований позволил предположить, что медитация осознанности может снизить уровень вызванных стрессом недомоганий и повысить клеточный иммунитет.



Обнуление чувств в среде — это один из способов проживания момента. «Ты также можешь попробовать метод доктора Эндрю Уэйла 4-7-8, который переводит фокус со стресса на дыхание», — говорит Эстер. Для этого сделай вдох через нос на 4 счета, задержи дыхание на 7 счетов с силой выдохни на 8 счетов.



5. Действуй на опережение.

Главное — быть проактивным, а не просто действовать по обстоятельствам. «Чем больше времени ты проводишь в спокойном состоянии, когда не испытываешь стресса, тем лучше у тебя будет получаться успокоиться при стрессе», — говорит Аева. Какие методы наиболее эффективны? Аева рекомендует использовать все, что помогает тебе успокоиться, и не менее 20 минут в день уделять активности, хотя любая активность будет лучше, чем ничего. Поэтому, если тебе нравится поднимать тяжести, дерзай. Любишь йогу или чтение? Тоже отлично. Независимо от того, что ты выберешь, ты легко поймешь, что это работает, если заметишь, что сон стал крепче, сердцебиение и давление пришли в норму, хронические головные боли или боль в животе ушли, а концентрация и продуктивность повысились.