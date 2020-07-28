Развитие силы для всей семьи

От Nike Training
Тренировка с танцевальными движениями для всей семьи.
Совместные тренировки всей семьей — это увлекательное и сплочающее времяпрепровождение. Эта высокоинтенсивная тренировка заставит вас вдоволь насмеяться и хорошенько попотеть.
Сейчас поддерживать интерес детей все сложнее, поэтому тема этой недели: «Сильнее, чем ты думаешь». Мы заглянем глубоко внутрь себя, приготовимся к прокачке своей концентрации и отключим внутреннего критика. Впереди беспрерывная интенсивная тренировка, которая объединит всю семью и поможет избавиться от стресса с помощью прыжков и активных движений.
Занимайся вместе с семьей
Все готовы? Вместе соберите плейлист и не забудьте добавить любимые песни детей. Разнообразьте плейлист, добавив несколько композиций в жанрах диско, полька, олдскульный рэп, и не забудьте про «Танец маленьких утят». Это будет музыкальным сопровождением для сегодняшней тренировки, ведь ничто так не мотивирует, как любимая музыка.
Включите воспроизведение в случайном порядке и начинайте. Во время движений все должны подпевать, стараясь поддерживать технику выполнения упражнений. А между подходами устраивайте мини-дискотеки.
Безудержное веселье гарантировано. Побеждает тот, чья техника на последнем упражнении окажется лучшей. Те, кто не смогут устоять от смеха, тоже выигрывают.
Включите воспроизведение в случайном порядке и начинайте. Во время движений все должны подпевать, стараясь поддерживать технику выполнения упражнений. А между подходами устраивайте мини-дискотеки.
Безудержное веселье гарантировано. Побеждает тот, чья техника на последнем упражнении окажется лучшей. Те, кто не смогут устоять от смеха, тоже выигрывают.