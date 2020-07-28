Поддержка тренеров

Развитие силы для всей семьи

От Nike Training

Развитие силы для всей семьи

Тренировка с танцевальными движениями для всей семьи.

Совместные тренировки всей семьей — это увлекательное и сплочающее времяпрепровождение. Эта высокоинтенсивная тренировка заставит вас вдоволь насмеяться и хорошенько попотеть.

Сейчас поддерживать интерес детей все сложнее, поэтому тема этой недели: «Сильнее, чем ты думаешь». Мы заглянем глубоко внутрь себя, приготовимся к прокачке своей концентрации и отключим внутреннего критика. Впереди беспрерывная интенсивная тренировка, которая объединит всю семью и поможет избавиться от стресса с помощью прыжков и активных движений.

Занимайся вместе с семьей

Все готовы? Вместе соберите плейлист и не забудьте добавить любимые песни детей. Разнообразьте плейлист, добавив несколько композиций в жанрах диско, полька, олдскульный рэп, и не забудьте про «Танец маленьких утят». Это будет музыкальным сопровождением для сегодняшней тренировки, ведь ничто так не мотивирует, как любимая музыка.

Развитие силы для всей семьи

Включите воспроизведение в случайном порядке и начинайте. Во время движений все должны подпевать, стараясь поддерживать технику выполнения упражнений. А между подходами устраивайте мини-дискотеки.

Безудержное веселье гарантировано. Побеждает тот, чья техника на последнем упражнении окажется лучшей. Те, кто не смогут устоять от смеха, тоже выигрывают.

ПриступитьТренировки для всей семьи

Включите воспроизведение в случайном порядке и начинайте. Во время движений все должны подпевать, стараясь поддерживать технику выполнения упражнений. А между подходами устраивайте мини-дискотеки.

Безудержное веселье гарантировано. Побеждает тот, чья техника на последнем упражнении окажется лучшей. Те, кто не смогут устоять от смеха, тоже выигрывают.

ПриступитьТренировки для всей семьи
Развитие силы для всей семьи

Присоединяйся к Nike Training Club

Получи доступ к советам экспертов и тренеров международного уровня, чтобы поддерживать здоровье и активный образ жизни.

Загрузить
Развитие силы для всей семьи

Присоединяйся к Nike Training Club

Получи доступ к советам экспертов и тренеров международного уровня, чтобы поддерживать здоровье и активный образ жизни.

Загрузить

Связанные истории

Как и зачем: отжимания на трицепс

Поддержка тренеров

Как и зачем: отжимания на трицепс

Здоровое питание для детей

Поддержка тренеров

Здоровое питание для детей

Сверхчеловеческая сила

Поддержка тренеров

Сверхчеловеческая сила

На месте замри!

Поддержка тренеров

На месте замри!

Как увлечь детей спортом?

Поддержка тренеров

Помоги детям полюбить движение