Хватит сидеть на месте

Эти простые упражнения на растяжку помогут избежать негативных последствий длительного сидения.

Почти все, с кем я работаю, — от атлетов-любителей до профессионалов, — испытывают проблемы с ягодицами и бедрами из-за того, что они слишком много времени проводят в сидячем положении. Подумай, как устроены наши тела и как они использовались на протяжении тысяч лет: люди целыми днями двигались, чтобы добыть пропитание. Теперь мы сидим еще больше, чем обычно. Разумеется, это приводит к проблемам с организмом.



Самый эффективный способ справиться с негативными последствиями долгого сидения — увеличить подвижность в подверженных влиянию зонах, чтобы сохранить их гибкость. Уделяй этим упражнениям на растяжку по 20 минут каждый вечер.