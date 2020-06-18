Тренировки и питание

Хватит сидеть на месте

От Райана Флаэрти

Хватит сидеть на месте

Эти простые упражнения на растяжку помогут избежать негативных последствий длительного сидения.

Почти все, с кем я работаю, — от атлетов-любителей до профессионалов, — испытывают проблемы с ягодицами и бедрами из-за того, что они слишком много времени проводят в сидячем положении. Подумай, как устроены наши тела и как они использовались на протяжении тысяч лет: люди целыми днями двигались, чтобы добыть пропитание. Теперь мы сидим еще больше, чем обычно. Разумеется, это приводит к проблемам с организмом.

Самый эффективный способ справиться с негативными последствиями долгого сидения — увеличить подвижность в подверженных влиянию зонах, чтобы сохранить их гибкость. Уделяй этим упражнениям на растяжку по 20 минут каждый вечер.

  1. Пекторальные мышцы.
    Эти мышцы становятся зажатыми, потому что когда мы сидим, мы, как правило, сутулимся, сокращая пекторальные мышцы. Растяни их, встав в дверном проеме и уперев в него руки на уровне плеч. Пройди вперед, чтобы руки остались позади тебя на дверной коробке, и вытяни грудь вперед и вверх.
  2. Сгибающие мышцы бедра.
    Когда ты сидишь, сгибающие мышцы бедра сокращены. Чтобы растянуть их, встань в выпад и удерживай спину в нейтральном положении (не наклоняйся вперед или назад).
  3. Мышцы задней поверхности бедра.
    Эти мышцы тоже сокращаются, когда ты часами сидишь за столом, в машине или на диване. Чтобы растянуть их, ляг на пол на спину и вытяни ноги вверх вдоль стены.

«Исследования показывают, что лучший способ закрепить в жизни полезные привычки, например эти три ежедневных упражнения на растяжку, — внедрить их в существующие привычки».

Райан Флаэрти

Исследования показывают, что лучший способ закрепить в жизни полезные привычки, например эти три ежедневных упражнения на растяжку, — внедрить их в существующие привычки. Поэтому, когда смотришь вечером телевизор, не проводи так много времени на диване. Встань и начни борьбу с негативными последствиями долгого сидения, выполнив эти упражнения на растяжку. Внедрив их в свой распорядок дня, ты начнешь чувствовать меньше скованности и больше свободы в движениях.

Хватит сидеть на месте

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Хватит сидеть на месте

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