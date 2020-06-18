Хватит сидеть на месте

От Райана Флаэрти
Эти простые упражнения на растяжку помогут избежать негативных последствий длительного сидения.
Почти все, с кем я работаю, — от атлетов-любителей до профессионалов, — испытывают проблемы с ягодицами и бедрами из-за того, что они слишком много времени проводят в сидячем положении. Подумай, как устроены наши тела и как они использовались на протяжении тысяч лет: люди целыми днями двигались, чтобы добыть пропитание. Теперь мы сидим еще больше, чем обычно. Разумеется, это приводит к проблемам с организмом.
Самый эффективный способ справиться с негативными последствиями долгого сидения — увеличить подвижность в подверженных влиянию зонах, чтобы сохранить их гибкость. Уделяй этим упражнениям на растяжку по 20 минут каждый вечер.
«Исследования показывают, что лучший способ закрепить в жизни полезные привычки, например эти три ежедневных упражнения на растяжку, — внедрить их в существующие привычки».
Райан Флаэрти
Исследования показывают, что лучший способ закрепить в жизни полезные привычки, например эти три ежедневных упражнения на растяжку, — внедрить их в существующие привычки. Поэтому, когда смотришь вечером телевизор, не проводи так много времени на диване. Встань и начни борьбу с негативными последствиями долгого сидения, выполнив эти упражнения на растяжку. Внедрив их в свой распорядок дня, ты начнешь чувствовать меньше скованности и больше свободы в движениях.