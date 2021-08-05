Эксперты по сну рассказывают, как бороться с прокрастинацией перед сном

Почему мы жертвуем сном

Большинство из нас ведут чрезвычайно загруженный образ жизни, считает Дженнифер Мартин, доктор наук, клинический психолог и специалист по бихевиоральной терапии сна, профессор медицины в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса и член совета Nike Performance Council. Зачастую люди жертвуют сном, пытаясь выкроить личное время, особенно если они живут вместе с кем-то. С начала пандемии границы между работой, учебой и домом размылись еще больше, и ночное время стало почти единственной возможностью заняться тем, чем тебе хочется. Ты уговариваешь себя, что посидишь «еще чуть-чуть» (смотря сериал, листая ленты соцсетей и т. д.), но вот уже 2 часа ночи, а тебе надо вставать в 7 утра.

«В сонном состоянии люди не всегда принимают правильные решения», — говорит Дженнифер. Это замкнутый круг: ты ложишься позже, а на следующий день находишься в еще более разбитом состоянии. Всё это повышает вероятность того, что такой режим сна войдет в привычку.

Наверное, ты и без нас в курсе, что регулярное сокращение рекомендуемой продолжительности сна в 7–9 часов может повлиять на то, как ты чувствуешь себя в дневное время суток. Но мы всё же напомним тебе об этом.

«Ты можешь валиться с ног, с трудом концентрироваться на делах и плохо запоминать информацию», — рассказывает Киша Салливан, доктор остеопатии и специалист по медицине сна. Что касается эмоций, у тебя могут появиться скачки настроения и раздражительность. Нехватка крепкого сна заставляет организм нервничать, увеличивая выброс кортизола — гормона стресса, который может ослабить твою иммунную систему и повысить шансы заболеть, говорит Киша. И это только краткосрочные последствия.