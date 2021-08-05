Эксперты по сну рассказывают, как бороться с прокрастинацией перед сном

Советы
Как бороться с прокрастинацией перед сном
Стоит признать: засиживаясь допоздна, ты на самом деле не отдыхаешь. Узнай, как находить время для себя и высыпаться.
Пролетела очередная рабочая неделя, и на календаре снова пятница. Кажется, что с прошлого воскресенья у тебя не было свободного времени ни на телевизор, ни на чтение. Ты устраиваешься на диване поудобнее и включаешь шоу, которое давно хотелось посмотреть. Время летит незаметно, и вот на часах уже полночь. «Не переключайтесь», — звучит в телевизоре. Такая мысль даже и не приходит тебе в голову.
Это классический случай сонной прокрастинации: ты засиживаешься допоздна в надежде компенсировать нехватку драгоценного свободного времени, но фактически ничего не делаешь. Кажется, что это помогает отдохнуть, однако такой режим приносит больше вреда, чем пользы.
Почему мы жертвуем сном
Большинство из нас ведут чрезвычайно загруженный образ жизни, считает Дженнифер Мартин, доктор наук, клинический психолог и специалист по бихевиоральной терапии сна, профессор медицины в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса и член совета Nike Performance Council. Зачастую люди жертвуют сном, пытаясь выкроить личное время, особенно если они живут вместе с кем-то. С начала пандемии границы между работой, учебой и домом размылись еще больше, и ночное время стало почти единственной возможностью заняться тем, чем тебе хочется. Ты уговариваешь себя, что посидишь «еще чуть-чуть» (смотря сериал, листая ленты соцсетей и т. д.), но вот уже 2 часа ночи, а тебе надо вставать в 7 утра.
«В сонном состоянии люди не всегда принимают правильные решения», — говорит Дженнифер. Это замкнутый круг: ты ложишься позже, а на следующий день находишься в еще более разбитом состоянии. Всё это повышает вероятность того, что такой режим сна войдет в привычку.
Наверное, ты и без нас в курсе, что регулярное сокращение рекомендуемой продолжительности сна в 7–9 часов может повлиять на то, как ты чувствуешь себя в дневное время суток. Но мы всё же напомним тебе об этом.
«Ты можешь валиться с ног, с трудом концентрироваться на делах и плохо запоминать информацию», — рассказывает Киша Салливан, доктор остеопатии и специалист по медицине сна. Что касается эмоций, у тебя могут появиться скачки настроения и раздражительность. Нехватка крепкого сна заставляет организм нервничать, увеличивая выброс кортизола — гормона стресса, который может ослабить твою иммунную систему и повысить шансы заболеть, говорит Киша. И это только краткосрочные последствия.
«В сонном состоянии люди не всегда принимают правильные решения».
Дженнифер Мартин,
доктор наук, член совета Nike Performance Council
Ну что, смогли заинтересовать? Отлично. Теперь ты в курсе, к каким негативным последствиям приводит сонная прокрастинация. Воспользуйся нашими советами, чтобы вернуть себе контроль над сном.
- Измени образ мышления.
Чтобы не откладывать время отхода ко сну, нужно перестать думать, что ты делаешь это «для себя». Пусть твоей главной наградой станет сон, говорит Дженнифер. Это можно сравнить с перекусом после тренировки: возможно, побаловать себя брауни намного приятнее, но протеиновый смузи не только порадует тебя свежим вкусом, но и поможет в достижении долгосрочных целей для здорового образа жизни.
- Найди компромиссное решение.
Отчасти тебе хочется посидеть подольше, чтобы досмотреть сезон популярного детективного шоу. С другой стороны, было бы здорово пораньше лечь спать, потому что после хорошего отдыха ты чувствуешь себя намного лучше. Твоя задача — найти золотую середину.
По мнению Дженнифер и Киши, это можно сделать, если ложиться спать не позднее часа после нормального времени отхода ко сну (при котором ты успеваешь выспаться в течение положенных семи часов, как минимум). Если выбиться из графика более чем на час даже раз в неделю, режим сна будет нарушен. «Чтобы тебе было легче придерживаться графика, — говорит Киша, — используй обычный будильник, поскольку нерегулярное время отхода ко сну и пробуждения может сбить твои внутренние часы».
«Если нужно, прими меры, чтобы отправиться спать через час», — советует Дженнифер. Настрой таймер самоотключения на телевизоре, поставь закладку в книге и/или включи будильник для отхода ко сну (только не откладывай его, когда он сработает).
- Запланируй развлечения.
«Определи, сколько времени на себя тебе нужно, будь то час в день или один день в неделю, — говорит Дженнифер. — Затем запланируй свободное время на раннее утро, середину дня или начало вечера или разбей его на более короткие промежутки. Это поможет тебе реже засиживаться до ночи».
Живешь с партнером и детьми? Дженнифер предлагает обсудить распределение обязанностей, чтобы у каждого был хотя бы час (или день) свободного времени. Так каждый из вас сможет отдохнуть от забот (заняться спортом, пойти к парикмахеру или просто уделить время себе), пока партнер занимается домашними делами.
- Не спи слишком долго в выходные.
«Справившись с прокрастинацией и наладив регулярный сон в течение недели, ты можешь обнаружить, что тебе уже не хочется долго спать в выходные», — говорит Дженнифер. Соблюдение графика сна помогает держать внутренние часы организма под контролем, благодаря чему ты будешь лучше чувствовать себя после пробуждения. К тому же крепкий сон заряжает энергией и мотивацией, снижая уровень стресса.
«Иными словами: это поможет тебе эффективнее и быстрее справляться со своей работой, учебой, домашними обязанностями и затратными по времени проектами, освобождая больше времени на развлечения, которых тебе так не хватало», — объясняет Дженнифер.
На самом деле, как это ни парадоксально: для полноценной жизни нужен полноценный сон.
Текст: Ронни Ховард
Иллюстрации: Джон Краузе
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