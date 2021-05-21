Советы
Спроси тренера: «Как перестать себя осуждать?»
Никки Фаргас из Университета штата Луизианы советует слишком усердной кроссфит-атлетке основательно поработать над балансом.
«Спроси тренера» — это рубрика с советами, которые помогут тебе сосредоточиться на игре.
Вопрос:
Привет, тренер!
Я только поступила на первый курс колледжа и играю за нашу футбольную команду. Как бы я ни любила игру, в последнее время у меня просто нет мотивации. В старших классах я была вице-капитаном своей команды, но с момента поступления в колледж многое изменилось. В последнее время я дважды пропускала утренние тренировки, один раз по серьезной причине (я всю ночь провела за учебой), но в другой раз просто потому, что была на вечеринке. Я также пропустила тренировку с весами. Я сказала тренеру, что больна, хотя на самом деле поссорилась со своим парнем. Я всё еще люблю футбол и, когда я выхожу на поле, я чувствую себя на своем месте. Но дело доходит до того, что я чувствую себя настолько виноватой, что уже не хочу посещать тренировки. Я еще могу как-то взять себя в руки? Или нужно просто уйти?
Сомнительные оправдания,
19-летняя футболистка
Ответ:
Знаешь, на первом курсе у меня тоже были проблемы.
Я из большой дружной семьи и была на пути к тому, чтобы первой получить высшее образование. Моя бабушка не могла окончить больше восьми классов из-за законов о сегрегации. Мама работала на нескольких работах, чтобы позволить себе учебу в колледже, но затем она забеременела и ей пришлось бросить учебу. Поэтому все в моей семье надеялись на меня. Это сильно на меня давило.
Но помимо этого моя семья дарила мне любовь и поддержку, а также воспитала во мне определенные ценности. Хотя они и давили на меня, я знала, что могу на них рассчитывать.
У тебя тоже есть кое-что, на что можно положиться. Ты была вице-капитаном в старших классах и не понаслышке знаешь о том, что такое тяжелая работа и смелость. Тебе также известно, что когда ты вступаешь в команду, ты принимаешь ее кодекс, и ответственность за его соблюдение лежит на тебе. Поэтому пришло время спросить себя: «Какой я человек?» и «Каковы мои принципы?».
Ответы на эти вопросы позволят пролить свет на более глубокие проблемы, чем пропуск тренировок по футболу. Если раньше ты была честна и любила спорт, а теперь нарушаешь свои обещания, пришло время разобраться в себе и найти причины.
Пришло время спросить себя: «Какой я человек?» и «Каковы мои принципы?».
Я понимаю тебя. Были времена, когда мне хотелось не спать всю ночь. Но я довольно быстро поняла, что это скользкая дорожка. Мне не хотелось ступать на нее, потому что я понимала, что у меня есть потрясающая возможность играть в баскетбол на уровне колледжа.
Я нашла мотивацию ходить на тренировки и выкладываться на полную по причинам, которые были важнее моих желаний: из-за семьи, которая поддерживала и верила в меня, а также всех людей, которые боролись и умирали за то, чтобы у меня было право учиться в колледже и выступать на соревнованиях. Благодаря им я смогла достичь того, чего добилась, и я всё еще стремлюсь прожить свою жизнь так, чтобы отдать им дань уважения. Вот почему я ничего не принимаю как должное.
Может показаться, что сама по себе ложь была несущественной, но это лишь часть более серьезной проблемы. Следует задать себе еще один вопрос: «Какими ценностями я буду руководствоваться?».
Для меня твоя ложь означает, что, возможно, ты воспринимаешь свою ситуацию как должное. Может показаться, что сама по себе ложь была несущественной, но это лишь часть более серьезной проблемы. Следует задать себе еще один вопрос: «Какими ценностями я буду руководствоваться?». Другими словами, установить для себя границы, которые ты не будешь нарушать. Например, не лгать, не пропускать тренировки и не бросать спорт, потому что это не решит твои проблемы. Ты лишь сильнее отстранишься от окружающих.
Эти ценности мне привили еще дома, и Пэт Саммитт, мой тренер в Теннесси, укрепила их. Она не терпела лжи, и от нее невозможно было что-то утаить. Она научила нас тому, что необходимо чувствовать свою ответственность.
Мысли об этом удерживали меня от того, чтобы не спать всю ночь, но у меня всё равно были проблемы. Я тосковала по дому. Я скучала по своей семье. Мне не хватало воскресных встреч дома у бабушки, где мы все вместе обедали, играли в карты и много смеялись. Чувство одиночества пробудило во мне воспоминания об отце.
У всех нас есть порывы, тянущие нас в разных направлениях, как положительные, так и отрицательные. Со временем мы учимся выбирать, каким порывам следовать.
Мой отец никогда не был частью моей жизни. И когда я оказалась одна в колледже, детские чувства, что меня отвергли и покинули, нахлынули на меня с новой силой. Чтобы забыть о них, я начала больше тренироваться, вскоре заработала усталостный перелом стопы и даже не могла играть. Затем я получила осколочный перелом. А потом начались проблемы с сердцем.
Для меня настали тяжелые времена.
К счастью, мне помог мой тренер. С ее помощью я обратилась к спортивному психологу, который научил меня ориентироваться в ситуации. Я поняла, что у всех нас есть порывы, тянущие нас в разных направлениях, как положительные, так и отрицательные. Со временем мы учимся выбирать, каким порывам следовать. И мы можем выбрать хорошее отношение и усердную работу.
Я думаю, что общение со спортивным психологом может помочь и тебе, потому что, возможно, отсутствие поддержки вызывает какие-то проблемы, от которых ты пытаешься отстраниться.
Что-то не дает тебе играть в игру, которая тебе нравится. И ради себя ты должна понять, в чем причина. Как только ты это поймешь, ты сможешь научиться любить себя и стремиться к совершенству в любых начинаниях.
Мне кажется, что глубоко внутри ты благодарна возможности учиться и быть в команде. Поэтому прислушайся к себе и позволь этому чувству вести тебя вперед.
Тренер Фаргас
Никки Фаргас — главный тренер женской баскетбольной команды в Университете штата Луизиана. Раньше она работала главным тренером в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса, а также была выдающимся помощником тренера в Теннесси и Университете Вирджинии. Урожденная Никки Колдуэлл, она была ведущей баскетболисткой команды «Теннесси Леди Волантирс» Университета Теннесси и привела ее к победе в чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта, а также завоевала две награды Юго-Восточной конференции. Кроме этого, Никки всегда принимает самое активное участие в благотворительных и социальных инициативах. Так она стала соучредительницей некоммерческой организации Champions for a Cause, занимающейся профилактическим просвещением о раке груди.
Иллюстрации: Харрисон Фриман
Добейся большего
Чтобы получить больше рекомендаций экспертов по образу мышления, движению, питанию, восстановлению и сну, зайди в приложение Nike Training Club.
Добейся большего
Чтобы получить больше рекомендаций экспертов по образу мышления, движению, питанию, восстановлению и сну, зайди в приложение Nike Training Club.