Как найти мотивацию тренироваться дома

В условиях самоизоляции юный баскетболист начал терять мотивацию. Джони Тейлор, тренер из университета Джорджии, расскажет ему, как постепенно и сознательно вернуться к тренировкам.
«Спроси тренера» — это рубрика с советами, которые помогут тебе сосредоточиться на игре.
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Здравствуйте, тренер!
Я учусь в одиннадцатом классе и с девятого класса играю на позиции разыгрывающего защитника в школьной баскетбольной команде. Я всегда заряжался энергией от товарищей по команде, будь то во время игр, практик и тренировок. Но в этом году, поскольку у нас не было возможности тренироваться вместе, моя мотивация резко спала. Раньше я играл один на один с братом, но в прошлом году он уехал учиться в колледже. Не считая те несколько раз, когда я практиковал броски в корзину возле дома, я вот уже несколько месяцев как не брал мяч в руки. Я даже не могу собраться выйти на пробежку или потренироваться с весами— уж с этим я точно мог бы справиться один. Я очень расстроен и переживаю, что начинаю терять навыки. Как вернуть мотивацию?
— Скучающий по командному спорту
17-летний баскетболист
О:
Дорогой мистер Скучающий, ты не один. На последнем курсе колледжа мне тоже крайне не хватало мотивации.
У меня было столько травм. Мне надоело вставать на пробежку в 6 утра. Я потеряла цель. И поскольку женская сборная НБА тогда только появилась, я и не думала о профессиональном спорте. Но в то же время я была капитаном команды и знала, что хочу достойно завершить свою баскетбольную карьеру в колледже, стать примером для своей команды и довести начатое до конца.
Поэтому, пожалуйста, не расстраивайся, если у тебя не получается сохранять мотивацию. Это происходит с КАЖДЫМ атлетом.
В тот непростой период мне пришлось задуматься и спросить себя: «Зачем я играю?». Когда я была маленькой, мне было просто интересно. Но в колледже играть стало труднее. Так почему же я продолжала этим заниматься? После долгих раздумий я поняла, что игра в баскетбол — это мой способ отблагодарить родителей. Они увидели во мне потенциал и помогли многого достичь. Я хотела выразить им свою благодарность и я делала это, играя с полной отдачей.
В этом заключалось мое «почему», иными словами, моя цель. Осознание цели помогало мне справляться с любыми трудностями на моем пути, — и когда я была игроком, и даже сегодня, когда я стала тренером.
Мы оба знаем, что такой соревновательный спорт, как баскетбол, требует больших усилий. Именно поэтому твое «почему» должно побуждать тебя брать в руки мяч, когда товарищей по команде или тренера нет рядом. И если ты действительно хочешь, чтобы твое «почему» работало в долгосрочной перспективе, оно должно выходить за рамки твоей личности и за рамки спорта. Потому что если ты играешь только чтобы выиграть чемпионат, то что будет после того, как ты его выиграешь?
Некоторые из моих игроков говорили мне: «я играю ради своего дяди, который привел меня в спорт перед своей смертью», или «я занимаюсь этим, потому что баскетбольная стипендия — мой единственный вариант поступить в колледж». Твое «почему» может касаться тебя или другого человека, может быть о чем-то очень личном.
Чтобы узнать свое «почему», попробуй записать свои мысли в дневник. Поиск ответа может занять несколько дней, но тебе нужно сделать это — не только чтобы преодолеть трудности самоизоляции, но и чтобы стать устойчивее как атлет, потому что сложные периоды будут всегда.
Если ты действительно хочешь, чтобы твое «почему» работало в долгосрочной перспективе, оно должно выходить за рамки твоей личности и за рамки спорта.
Как только ты осознаешь свое «почему», составь расписание, которое поможет тебе идти к цели, и придерживайся его. Я делаю это каждые выходные перед началом новой недели. Для меня эффективнее всего, когда я разбиваю большие задачи на более мелкие и подробно всё расписываю. Я не просто пишу: «тренировка — 1 час», я прописываю каждое упражнение, количество подходов, повторов и время на перерыв. Когда я прописываю каждый шаг, я ответственнее придерживаюсь плана.
Конечно, расписание не заменит игру в команде и наставлений тренера. Но существует много способов восполнить нехватку командной поддержки.
Когда мы с моим мужем Дариусом не были еще женаты, мы тренировали команды в разных штатах. Однако мы всегда находили время для видеозвонков и ежедневно переписывались. Причем здесь мой муж? При том, что сейчас тебе нужно так же поддерживать связь со своей командой.
Попробуй поделиться своим планом тренировок с товарищами по команде, чтобы они могли составить свой график. Вы сможете выполнять часть тренировок вместе в Zoom, а после тренировки рассказывать, за какое время вы пробежали пару километров или сколько мячей забросили с пяти позиций. Для сплочения команды можно вести групповые чаты, придумать девиз команды или создать общий плейлист, чтобы все могли слушать одну и ту же музыку во время тренировки.
Сейчас тебе нужно поддерживать связь со своей командой.
Последний совет может показаться неожиданным, но удовольствие от времени, проведенного вне игры, способно повысить твою мотивацию к тренировкам. Я советую использовать это время для восстановления, отдыха с семьей, чтения книг или новых хобби. Во многих сферах сейчас всё резко изменилось. Но ты атлет, и потому знаешь, как оставаться на высоте в любой ситуации. Твоя основная цель — преодолевать трудности и становиться сильнее. Если ты воспользуешься моментом, то сможешь заново определить свою цель в спорте, и это станет ценным уроком на всю жизнь.
Тренер Тейлор
Джони Тейлор — главный тренер женских баскетбольных команд в Университете Джорджии. В 2016 году она получила премию Национальной ассоциации студенческого спорта Spalding Maggie Dixon NCAA Division I National Rookie Coach, став Лучшим начинающим тренером года. Ее впечатляющая тренерская карьера включает в себя наставничество в университете штата Луизиана, университете Алабамы, Луизианском технологическом университете и университете Трой, штат Алабама. Она была выдающимся игроком в университете Алабамы (716 очков, 555 подборов и 103 блок-шота) и вошла в четверку лучших игроков университета. Под ее руководством команда «Тайд» участвовала в двух турнирах NCAA и двух турнирах WNIT. Джони завоевала множество наград за преданность своему делу в общественной работе.
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