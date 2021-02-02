Как найти мотивацию тренироваться дома

Как только ты осознаешь свое «почему», составь расписание, которое поможет тебе идти к цели, и придерживайся его. Я делаю это каждые выходные перед началом новой недели. Для меня эффективнее всего, когда я разбиваю большие задачи на более мелкие и подробно всё расписываю. Я не просто пишу: «тренировка — 1 час», я прописываю каждое упражнение, количество подходов, повторов и время на перерыв. Когда я прописываю каждый шаг, я ответственнее придерживаюсь плана.



Конечно, расписание не заменит игру в команде и наставлений тренера. Но существует много способов восполнить нехватку командной поддержки.



Когда мы с моим мужем Дариусом не были еще женаты, мы тренировали команды в разных штатах. Однако мы всегда находили время для видеозвонков и ежедневно переписывались. Причем здесь мой муж? При том, что сейчас тебе нужно так же поддерживать связь со своей командой.

Попробуй поделиться своим планом тренировок с товарищами по команде, чтобы они могли составить свой график. Вы сможете выполнять часть тренировок вместе в Zoom, а после тренировки рассказывать, за какое время вы пробежали пару километров или сколько мячей забросили с пяти позиций. Для сплочения команды можно вести групповые чаты, придумать девиз команды или создать общий плейлист, чтобы все могли слушать одну и ту же музыку во время тренировки.