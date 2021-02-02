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      Советы

      Спроси тренера: как найти мотивацию тренироваться дома?

      В условиях самоизоляции юный баскетболист начал терять мотивацию. Джони Тейлор, тренер из университета Джорджии, расскажет ему, как постепенно и сознательно вернуться к тренировкам.

      Как найти мотивацию тренироваться дома

      «Спроси тренера» — это рубрика с советами, которые помогут тебе сосредоточиться на игре.

      В:

      Здравствуйте, тренер!

      Я учусь в одиннадцатом классе и с девятого класса играю на позиции разыгрывающего защитника в школьной баскетбольной команде. Я всегда заряжался энергией от товарищей по команде, будь то во время игр, практик и тренировок. Но в этом году, поскольку у нас не было возможности тренироваться вместе, моя мотивация резко спала. Раньше я играл один на один с братом, но в прошлом году он уехал учиться в колледже. Не считая те несколько раз, когда я практиковал броски в корзину возле дома, я вот уже несколько месяцев как не брал мяч в руки. Я даже не могу собраться выйти на пробежку или потренироваться с весами— уж с этим я точно мог бы справиться один. Я очень расстроен и переживаю, что начинаю терять навыки. Как вернуть мотивацию?

      — Скучающий по командному спорту
      17-летний баскетболист

      О:

      Дорогой мистер Скучающий, ты не один. На последнем курсе колледжа мне тоже крайне не хватало мотивации.

      У меня было столько травм. Мне надоело вставать на пробежку в 6 утра. Я потеряла цель. И поскольку женская сборная НБА тогда только появилась, я и не думала о профессиональном спорте. Но в то же время я была капитаном команды и знала, что хочу достойно завершить свою баскетбольную карьеру в колледже, стать примером для своей команды и довести начатое до конца.

      Поэтому, пожалуйста, не расстраивайся, если у тебя не получается сохранять мотивацию. Это происходит с КАЖДЫМ атлетом.

      В тот непростой период мне пришлось задуматься и спросить себя: «Зачем я играю?». Когда я была маленькой, мне было просто интересно. Но в колледже играть стало труднее. Так почему же я продолжала этим заниматься? После долгих раздумий я поняла, что игра в баскетбол — это мой способ отблагодарить родителей. Они увидели во мне потенциал и помогли многого достичь. Я хотела выразить им свою благодарность и я делала это, играя с полной отдачей.

      В этом заключалось мое «почему», иными словами, моя цель. Осознание цели помогало мне справляться с любыми трудностями на моем пути, — и когда я была игроком, и даже сегодня, когда я стала тренером.

      Мы оба знаем, что такой соревновательный спорт, как баскетбол, требует больших усилий. Именно поэтому твое «почему» должно побуждать тебя брать в руки мяч, когда товарищей по команде или тренера нет рядом. И если ты действительно хочешь, чтобы твое «почему» работало в долгосрочной перспективе, оно должно выходить за рамки твоей личности и за рамки спорта. Потому что если ты играешь только чтобы выиграть чемпионат, то что будет после того, как ты его выиграешь?

      Как найти мотивацию тренироваться дома

      Некоторые из моих игроков говорили мне: «я играю ради своего дяди, который привел меня в спорт перед своей смертью», или «я занимаюсь этим, потому что баскетбольная стипендия — мой единственный вариант поступить в колледж». Твое «почему» может касаться тебя или другого человека, может быть о чем-то очень личном.

      Чтобы узнать свое «почему», попробуй записать свои мысли в дневник. Поиск ответа может занять несколько дней, но тебе нужно сделать это — не только чтобы преодолеть трудности самоизоляции, но и чтобы стать устойчивее как атлет, потому что сложные периоды будут всегда.

      Если ты действительно хочешь, чтобы твое «почему» работало в долгосрочной перспективе, оно должно выходить за рамки твоей личности и за рамки спорта.

      Как только ты осознаешь свое «почему», составь расписание, которое поможет тебе идти к цели, и придерживайся его. Я делаю это каждые выходные перед началом новой недели. Для меня эффективнее всего, когда я разбиваю большие задачи на более мелкие и подробно всё расписываю. Я не просто пишу: «тренировка — 1 час», я прописываю каждое упражнение, количество подходов, повторов и время на перерыв. Когда я прописываю каждый шаг, я ответственнее придерживаюсь плана.

      Конечно, расписание не заменит игру в команде и наставлений тренера. Но существует много способов восполнить нехватку командной поддержки.

      Когда мы с моим мужем Дариусом не были еще женаты, мы тренировали команды в разных штатах. Однако мы всегда находили время для видеозвонков и ежедневно переписывались. Причем здесь мой муж? При том, что сейчас тебе нужно так же поддерживать связь со своей командой.

      Попробуй поделиться своим планом тренировок с товарищами по команде, чтобы они могли составить свой график. Вы сможете выполнять часть тренировок вместе в Zoom, а после тренировки рассказывать, за какое время вы пробежали пару километров или сколько мячей забросили с пяти позиций. Для сплочения команды можно вести групповые чаты, придумать девиз команды или создать общий плейлист, чтобы все могли слушать одну и ту же музыку во время тренировки.

      Сейчас тебе нужно поддерживать связь со своей командой.

      Последний совет может показаться неожиданным, но удовольствие от времени, проведенного вне игры, способно повысить твою мотивацию к тренировкам. Я советую использовать это время для восстановления, отдыха с семьей, чтения книг или новых хобби. Во многих сферах сейчас всё резко изменилось. Но ты атлет, и потому знаешь, как оставаться на высоте в любой ситуации. Твоя основная цель — преодолевать трудности и становиться сильнее. Если ты воспользуешься моментом, то сможешь заново определить свою цель в спорте, и это станет ценным уроком на всю жизнь.

      Тренер Тейлор

      Джони Тейлор — главный тренер женских баскетбольных команд в Университете Джорджии. В 2016 году она получила премию Национальной ассоциации студенческого спорта Spalding Maggie Dixon NCAA Division I National Rookie Coach, став Лучшим начинающим тренером года. Ее впечатляющая тренерская карьера включает в себя наставничество в университете штата Луизиана, университете Алабамы, Луизианском технологическом университете и университете Трой, штат Алабама. Она была выдающимся игроком в университете Алабамы (716 очков, 555 подборов и 103 блок-шота) и вошла в четверку лучших игроков университета. Под ее руководством команда «Тайд» участвовала в двух турнирах NCAA и двух турнирах WNIT. Джони завоевала множество наград за преданность своему делу в общественной работе.

      Как найти мотивацию тренироваться дома

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