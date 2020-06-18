Как начать движение к цели

От Nike Training
Открой секрет, который поможет достигнуть целей для здорового образа жизни.
Твои цели поставлены, теперь необходимо закрепить полезные привычки с помощью простых советов от старшего директора отдела Nike по спортивной подготовке Райана Флаэрти.
«Ты действительно хочешь регулярно тренироваться, правильно питаться и больше спать. Но как воплотить эти намерения в жизнь? Преврати свои желания в действия и сделай из цели привычку: выдели на это время в повседневной жизни», — говорит Райан Флаэрти, старший директор Nike по спортивной подготовке. Для этого нужно добавлять новую привычку (например, занятия йогой или приготовление пищи) в календарь точно так же, как визит к врачу или рабочее совещание.
Чем больше информации ты добавишь, тем выше вероятность того, что ты будешь придерживаться этой привычки. Укажи, что именно ты планируешь сделать и установи повторяющееся событие в календаре, например, запланируй каждый понедельник в полдень пробегать 5 километров на открытом воздухе или каждое воскресенье с утра ходить в магазин за свежими продуктами.
«Преврати свои желания в действия и сделай из цели привычку: выдели на это время в повседневной жизни».
Райан Флаэрти, старший директор отдела Nike по спортивной подготовке
Да, звучит довольно просто, но кардинально меняет жизнь. Предсказуемость помогает добиваться успеха: ты распределяешь свое время и попадаешь в колею формирования новых привычек, которые позволяют достигнуть цели.
Прибавляй новые привычки к существующим
Вспомни все ежедневные привычки, о которых ты даже не задумываешься: чистишь зубы, выбираешь что посмотреть вечером. А теперь представь, что каждый раз, когда ты делаешь одно из этих привычных действий, ты добавляешь одно полезное, которое собираешься сделать своей привычкой.
Хочешь регулярно выполнять силовые тренировки? Делай приседания каждый раз, когда чистишь зубы. Хочешь развивать подвижность? Во время просмотра телевизора делай массаж валиком из пеноматериала. Привычные занятия становятся автоматическим и регулярным напоминанием для выполнения новых действий, и это проверенный способ, чтобы воплотить цели в жизнь.