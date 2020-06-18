Как начать движение к цели

Открой секрет, который поможет достигнуть целей для здорового образа жизни.

Твои цели поставлены, теперь необходимо закрепить полезные привычки с помощью простых советов от старшего директора отдела Nike по спортивной подготовке Райана Флаэрти.



«Ты действительно хочешь регулярно тренироваться, правильно питаться и больше спать. Но как воплотить эти намерения в жизнь? Преврати свои желания в действия и сделай из цели привычку: выдели на это время в повседневной жизни», — говорит Райан Флаэрти, старший директор Nike по спортивной подготовке. Для этого нужно добавлять новую привычку (например, занятия йогой или приготовление пищи) в календарь точно так же, как визит к врачу или рабочее совещание.



Чем больше информации ты добавишь, тем выше вероятность того, что ты будешь придерживаться этой привычки. Укажи, что именно ты планируешь сделать и установи повторяющееся событие в календаре, например, запланируй каждый понедельник в полдень пробегать 5 километров на открытом воздухе или каждое воскресенье с утра ходить в магазин за свежими продуктами.