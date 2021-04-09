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      Подкаст Trained: играй (и живи) сейчас с Грэмом Бетчартом

      Этот человек учит звезд НБА думать в движении и поможет тебе перевести игру на новый уровень: на учебе, на работе или дома.

      Как оставаться в моменте: мнение спортивного психолога Грэма Бетчарта

      Trained — это подкаст, посвященный самым передовым направлениям фитнеса.

      В спорте, как и в жизни, мы порой слишком много думаем о прошлом или же, наоборот, переживаем о том, что еще не произошло. Но, по словам писателя и спортивного психолога Грэма Бетчарта, который занимался с некоторыми лучшими игроками НБА, у нас есть способность оставаться в настоящем моменте, и именно она отличает просто хороших атлетов от великих. В этом выпуске подкаста Trained Грэм вместе со старшим директором Nike по спортивной подготовке Райаном Флаэрти обсудит, как не только развивать силу, скорость и ловкость, но и научить мозг всегда возвращаться в текущий момент. Ты познакомишься с техниками быстрой медитации, которые мы все можем использовать, чтобы найти гармонию с миром и с собой. Грэм расскажет, какой единственный показатель действительно важен и почему, если очень хочется победить, лучше не думать о победе.

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      Остались вопросы об образе мышления, движении, питании, восстановлении или сне? Хочешь предложить гостя или тему? Напиши Райану по адресу trained@nike.com и он рассмотрит твои предложения.

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