Спорт, девочки и переходный возраст

Половое созревание и спорт для девочек
Половое созревание, менструация и спорт
Стоит признать, что пубертатный период — вещь непростая. Да, это нормальный этап взросления, однако в это время происходит много физических и эмоциональных изменений, которые могут вызвать смущение и неуверенность в себе. Особенно этому подвержены девочки. Мы решили объединить усилия с Women in Sport — благотворительной организацией из Великобритании, которая стремится дать каждой девочке и женщине возможность заниматься спортом. Ее сотрудники верят, что именно в период полового созревания важно помочь девочкам сформировать представление о спорте как об интересном и полезном занятии. Организация Women in Sport, основанная в 1984 году, провела множество исследований, которые доказывают, что многим девочкам по-прежнему недоступны долгосрочные преимущества спорта. Вместе мы намерены это исправить.
Половое созревание и менструация не должны препятствовать активной жизни. Однако к изменениям, которые происходят в этот период — от начала менструаций и роста молочных желез до появления запаха пота и роста волос на теле — привыкнуть бывает сложно. Всё это может влиять на самооценку и мотивацию девочек и даже на их способность получать радость от занятий спортом.
Исследования Women in Sport подтверждают эту точку зрения. Из 2,1 миллиона девочек от 11 до 16 лет в Великобритании (1) значительная часть не имеет возможности получать преимущества от спорта. Среди опрошенных девочек 34% говорят, что не занимаются физкультурой, потому что им не нравится, что в этот момент на них кто-то смотрит, а 35% вообще не занимаются спортом из-за неуверенности в себе (2). Хорошая новость заключается в том, что положение дел меняется. Читай дальше, чтобы узнать, что помогает юным атлеткам.
Программа Nike Made to Play вдохновляет девочек активно заниматься спортом. Мы стремимся поддерживать детей вне зависимости от их уровня подготовки. Различные спортивные программы дают 17 миллионам детей возможность больше двигаться, ведь дети в движении более счастливы, здоровы и успешны в жизни.
Повышенное потоотделение, рост волос на теле, страх протекания прокладки и искаженное представление о своих способностях могут привести к тому, что девочка станет объектом насмешек в школе. Переживания из-за критики и соперничества могут нанести серьезный удар по самооценке девочки и негативно повлиять на ее стремление быть активной.
Организация Women in Sport подчеркивает, что девочки намного реже занимаются командным спортом. Так, только 48% девочек от 13 до 16 лет занимаются командным спортом как минимум раз в неделю. Среди мальчиков этот показатель равен 68% (3). В целом, девочки отказываются от физической активности и занятий спортом в подростковом возрасте больше, чем в какой-либо другой период жизни. В возрастной группе от 12 до 14 лет 42% девочек стремятся избегать тренировок во время менструации (4). Так формируются привычки, от которых потом становится сложно избавиться.
Преимущества спорта для девочек
Нет никаких сомнений в том, что спорт помогает девочкам поверить в себя. К тому же привычка вести активный образ жизни, выработанная в юном возрасте, может значительно облегчить процесс перехода во взрослую жизнь. Исследования Women in Sport показывают, что если девочки начнут тренироваться в раннем возрасте, то вероятность того, что они бросят спорт во взрослой жизни, будет намного ниже. Это одна из многих причин, по которым стоит мотивировать девочек продолжать тренировки даже во время менструации.
«Тренировки отлично помогают справиться с неприятными симптомами и улучшить самочувствие, — говорит Джорджи Брунвелз, доктор наук в области спорта. — Это связано с выработкой эндорфинов, которые поднимают настроение и способствуют расслаблению». Начните тренироваться вместе с детьми, чтобы с ранних лет приучить их к физической активности. В этом вам поможет приложение Nike Run Club, в котором можно найти аудиопробежки и советы по тренировкам для любого уровня подготовки. Найдите любимую тренировку и попробуйте выполнить ее всей семьей.
Спорт и движение также приносят пользу разуму. Независимо от возраста и интересов подростков, физическая активность дает им возможность осознать, на что способно их тело и разум. Занимаясь спортом, девочки могут найти новых друзей и получить ценные воспоминания на долгие годы. Спорт учит сохранять спокойствие и справляться со стрессом даже в трудных ситуациях, а также принимать поражения и победы. Все эти навыки помогут девочкам добиться больших успехов в жизни.
Дисциплина, способность сосредоточиться и умение работать в команде — вот лишь несколько преимуществ этого образа мышления, который помогает при переходе во взрослую жизнь. Помимо этого, тренировки дают возможность зарядиться энергией и очистить разум от лишних мыслей, а также улучшают настроение и качество сна. Исследования Women in Sport показывают, что 42% работающих женщин считают, что физическая активность помогает им справляться со стрессом на работе (5).
Положительные ролевые модели и тренеры могут сделать спорт и игры более доступными для девочек. Мотивируя, поддерживая и вдохновляя девочек, мы помогаем им стать увереннее как в спорте, так и в повседневной жизни. Так они с меньшей вероятностью захотят бросить спорт, который принесет им много долгосрочных преимуществ.
Помоги увлечь девочек спортом — ознакомься с нашим руководством Made to Play «Как тренировать девочек». Это часть программы Nike Made to Play, которая помогает детям больше двигаться, оставаться здоровыми и счастливыми, а также добиваться большего в школе и в жизни.
Как родители могут помочь
Родители могут создавать условия, в которых их дочери смогут получать удовольствие от спорта и пользоваться его преимуществами — как в подростковом возрасте, так и позже. Рассмотрим несколько простых шагов, которые помогут подготовить их к играм и тренировкам.
1. Не откладывай разговор на потом
Не обязательно ждать начала полового созревания, чтобы поговорить об этом с ребенком. «Нам нужно разрушать табу вокруг менструации, чтобы изменить отношение и девочек, и мальчиков к этой теме», — говорит Джорджи Брунвелз, доктор наук и эксперт в области женского спорта. Чем больше времени вы вместе будете изучать разные аспекты взросления, тем более спокойным будет отношение к теме менструации и полового созревания. Например, можно проговаривать названия разных частей тела и рассказывать об изменениях, происходящих с организмом, в том числе о росте волос. Поделись своим опытом — это напомнит девочкам, что они не одни, укрепит их уверенность в себе и поможет привыкнуть к изменениям во внешности.
2. Тренируйтесь вместе
Данные исследований Women in Sport показывают, что активные мамы чаще воспитывают активных дочерей. На самом деле, если мама девочки поддерживает физическую активность, то вероятность того, что девочка придет в спорт, повышается в два раза. Если активный образ жизни ведут оба родителя, то вероятность повышается в 6 раз. Когда ты тренируешься вместе с дочерью, она с раннего возраста на твоем примере видит, как с уверенностью можно заниматься спортом в любой фазе менструального цикла. Это способствует формированию представления о менструации как о чем-то абсолютно нормальном и снижает тревожность в первые годы полового созревания. Для начала можете выбрать веселые парные тренировки в приложении Nike Training Club. Во время совместной тренировки вы достигните целей и проведете время вместе. А еще ты сможешь понять, по поводу чего может переживать дочь. Почему бы не попробовать тренировку для всей семьи уже сегодня? В нашей подборке найдется всё необходимое для любого уровня подготовки.
3. Помоги свести к минимуму соперничество
Многие девочки-подростки чувствуют необходимость выглядеть определенным образом и быть лучшими во всём. В таком случае вернуть интерес к спорту помогут новые веселые тренировки. От скалолазания с друзьями до бега на пляже — свежий взгляд на физическую активность поможет снизить напряжение от необходимости соперничать с другими. Совместные занятия спортом дают детям возможность привыкнуть к физической активности с раннего возраста. В этом вам поможет приложение Nike Run Club, в котором можно найти аудиопробежки и советы по тренировкам для любого уровня подготовки. Найдите любимую тренировку и попробуйте выполнить ее всей семьей. Помните о главном — полезна любая физическая активность, которая дает нужную нагрузку.
4. Объясни пользу тренировок во время менструации
Многие девочки прерывают тренировки из-за менструации и предменструального синдрома (ПМС), но на самом деле физическая активность помогает справиться с болезненными синдромами. Причиной тому — выработка гормонов счастья эндорфинов, которые действуют как естественное обезболивающее.
«Нет никак причин прерывать тренировки на время менструации, ведь занятия помогают улучшить самочувствие. Просто необходимо передать девочкам нужные знания и мотивировать их продолжить тренировки», — добавляет Джорджи Брунвелз, доктор наук в области спорта.
5. Подготовь девочку к урокам физкультуры
Тренировки во время менструации нередко вызывают у девочек тревогу. Women in Sport советует заранее подготовиться к таким ситуациям. Готовый план действий мотивирует девочек продолжать занятия спортом и укрепляет их уверенность в себе.
Исследования Women in Sport показали, что 42% девочек в возрасте от 12 до 14 лет избегают тренировок во время менструации (6), а 36% девочек в возрасте от 13 до 16 лет уделяют физической активности меньше рекомендованных 60 минут в день (7). Чтобы помочь им справиться с переживаниями, попробуйте вместе собрать спортивную сумку и заранее положить туда гигиенические салфетки и прокладки. Также будет полезным обсудить необходимость смены прокладки до и после тренировки — так с большей вероятностью девочка будет чувствовать себя увереннее. Помимо прочего, в сумку стоит положить дезодорант и нужную одежду, включая подходящее спортивное бра и запасное белье.
Хотя менструацию и период полового созревания переживать непросто, с тревогой помогает справиться понимание работы организма. Так, отслеживание менструального цикла не только позволяет ощутить контроль над собственным телом, но и дает возможность всегда оставаться в лучшей физической форме. Предложи девочке отслеживать гормональные изменения — это поможет ей наладить отношения с телом и выбирать подходящую физическую активность, а также покажет, что ее переживания абсолютно нормальны.
Если ты хочешь узнать больше о том, как адаптировать тренировки под три фазы менструального цикла, ознакомься с подборкой Nike Cycle Sync в приложении Nike Training Club.
Эта статья написана в сотрудничестве с организацией Women in Sport. Хочешь узнать больше? На ее сайте ты найдешь много полезной информации.
(1) Данные Women in Sport (WiS) взяты из опроса Active Lives CYP, проведенного Sport England в 2018–19 году
(2) Совместное исследование WiS и организации Youth Sport Trust (YST) 2017 года
(3) Опрос Active Lives CYP
(4) Наше совместное исследование — WiS и YST 2017 года
(5) Основное исследование WiS
(6) Youth Sport Trust и Women in Sport, опрос Girls Active 2017 года
(7) Опрос Sport England Active Lives Children and Young people 2018 года