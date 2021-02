Спорт, девочки и переходный возраст

Половое созревание и спорт для девочек

Половое созревание, менструация и спорт

Стоит признать, что пубертатный период — вещь непростая. Да, это нормальный этап взросления, однако в это время происходит много физических и эмоциональных изменений, которые могут вызвать смущение и неуверенность в себе. Особенно этому подвержены девочки. Мы решили объединить усилия с Women in Sport — благотворительной организацией из Великобритании, которая стремится дать каждой девочке и женщине возможность заниматься спортом. Ее сотрудники верят, что именно в период полового созревания важно помочь девочкам сформировать представление о спорте как об интересном и полезном занятии. Организация Women in Sport, основанная в 1984 году, провела множество исследований, которые доказывают, что многим девочкам по-прежнему недоступны долгосрочные преимущества спорта. Вместе мы намерены это исправить.





Половое созревание и менструация не должны препятствовать активной жизни. Однако к изменениям, которые происходят в этот период — от начала менструаций и роста молочных желез до появления запаха пота и роста волос на теле — привыкнуть бывает сложно. Всё это может влиять на самооценку и мотивацию девочек и даже на их способность получать радость от занятий спортом.



Исследования Women in Sport подтверждают эту точку зрения. Из 2,1 миллиона девочек от 11 до 16 лет в Великобритании (1) значительная часть не имеет возможности получать преимущества от спорта. Среди опрошенных девочек 34% говорят, что не занимаются физкультурой, потому что им не нравится, что в этот момент на них кто-то смотрит, а 35% вообще не занимаются спортом из-за неуверенности в себе (2). Хорошая новость заключается в том, что положение дел меняется. Читай дальше, чтобы узнать, что помогает юным атлеткам.



Программа Nike Made to Play вдохновляет девочек активно заниматься спортом. Мы стремимся поддерживать детей вне зависимости от их уровня подготовки. Различные спортивные программы дают 17 миллионам детей возможность больше двигаться, ведь дети в движении более счастливы, здоровы и успешны в жизни.



Повышенное потоотделение, рост волос на теле, страх протекания прокладки и искаженное представление о своих способностях могут привести к тому, что девочка станет объектом насмешек в школе. Переживания из-за критики и соперничества могут нанести серьезный удар по самооценке девочки и негативно повлиять на ее стремление быть активной.



Организация Women in Sport подчеркивает, что девочки намного реже занимаются командным спортом. Так, только 48% девочек от 13 до 16 лет занимаются командным спортом как минимум раз в неделю. Среди мальчиков этот показатель равен 68% (3). В целом, девочки отказываются от физической активности и занятий спортом в подростковом возрасте больше, чем в какой-либо другой период жизни. В возрастной группе от 12 до 14 лет 42% девочек стремятся избегать тренировок во время менструации (4). Так формируются привычки, от которых потом становится сложно избавиться.