Звезда футбола Алекс Морган делится своими лучшими советами по тренировкам

Алекс Морган, двукратная чемпионка мира, всегда встречала трудности, не сбрасывая скорость. В 2019 году женская сборная США, в составе которой она играла, побила рекорды популярности у телезрителей и рекорды по количеству очков, преодолев все видимые и невидимые преграды. В 2020 году она продолжала двигаться вперед, родила своего первого ребенка и перешла в новый клуб в другой стране — и всё это во время пандемии. В качестве первого гостя подкаста Trained в 2021 году звезда футбола расскажет старшему директору отдела Nike по спортивной подготовке Райану Флаэрти о том, как она продолжала думать об игре, даже когда игру пришлось оставить. Также она поделится своей программой питания и тренировок, которая поможет и нам достичь поставленных целей.