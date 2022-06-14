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Подкаст Trained: главные цели на поле жизни с Алекс Морган

Советы

Капитан сборной США рассказывает о своей карьере, рождении ребенка и возвращении в профессиональный футбол, а также о событиях 2020 года.

Последнее обновление: April 29, 2021
Звезда футбола Алекс Морган делится своими лучшими советами по тренировкам

Trained — это подкаст, посвященный самым передовым направлениям фитнеса.

Алекс Морган, двукратная чемпионка мира, всегда встречала трудности, не сбрасывая скорость. В 2019 году женская сборная США, в составе которой она играла, побила рекорды популярности у телезрителей и рекорды по количеству очков, преодолев все видимые и невидимые преграды. В 2020 году она продолжала двигаться вперед, родила своего первого ребенка и перешла в новый клуб в другой стране — и всё это во время пандемии. В качестве первого гостя подкаста Trained в 2021 году звезда футбола расскажет старшему директору отдела Nike по спортивной подготовке Райану Флаэрти о том, как она продолжала думать об игре, даже когда игру пришлось оставить. Также она поделится своей программой питания и тренировок, которая поможет и нам достичь поставленных целей.

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Остались вопросы об образе мышления, движении, питании, восстановлении или сне? Хочешь предложить гостя или тему? Напиши Райану по адресу trained@nike.com и он рассмотрит твои предложения.

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