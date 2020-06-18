Умное питание благодаря простым советам

Готовый батончик или коктейль может показаться неплохим вариантом для здорового питания, но зачастую такие перекусы содержат не очень полезные скрытые ингредиенты. Вместо этого попробуй приготовить снеки из настоящей еды. Они просты в приготовлении и гораздо полезнее для здоровья.

Мы все чувствуем голод между приемами пищи, особенно во время активной работы. Возможно, ты захочешь перекусить готовым батончиком или протеиновым коктейлем, потому что они выглядят здоровым питанием. Помни, что в них может быть масса химических консервантов, стабилизаторов и заменителей сахара, поэтому отдавай предпочтение настоящей питательной пище.

Вот мои любимые снеки