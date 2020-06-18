Тренировки и питание

Умные перекусы

От Nike Training

Умное питание благодаря простым советам

Легкие полезные снеки, которыми можно утолить голод.

Готовый батончик или коктейль может показаться неплохим вариантом для здорового питания, но зачастую такие перекусы содержат не очень полезные скрытые ингредиенты. Вместо этого попробуй приготовить снеки из настоящей еды. Они просты в приготовлении и гораздо полезнее для здоровья.

Мы все чувствуем голод между приемами пищи, особенно во время активной работы. Возможно, ты захочешь перекусить готовым батончиком или протеиновым коктейлем, потому что они выглядят здоровым питанием. Помни, что в них может быть масса химических консервантов, стабилизаторов и заменителей сахара, поэтому отдавай предпочтение настоящей питательной пище.

Вот мои любимые снеки

  1. Яйца вкрутую
    Я варю сразу много яиц на всю неделю, так что они всегда под рукой, когда пора перекусить.
  2. Греческий йогурт без добавок
    Он богат белками и почти не содержит сахара. Вместо того чтобы покупать йогурт со вкусом черники, добавь в йогурт настоящих ягод: так ты получишь клетчатку и антиоксиданты без лишнего сахара.
  3. Орехи с семечками и сушеными ягодами годжи
    Я пересыпаю их в маленькие пакетики, чтобы не съесть за один раз сразу весь запас.
  4. Жареный нут или бобы эдамамэ
    Оба перекуса растительного происхождения и содержат много белков.
  5. Яблоко с ореховой пастой
    Небольшой сладкий перекус с белком.

Когда ты в следующий раз проголодаешься, используй заранее подготовленные здоровые снеки: так ты сможешь перекусить настоящей свежей едой и сохранить хорошее настроение до следующего приема пищи.

Умное питание благодаря простым советам

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Умное питание благодаря простым советам

Присоединяйся к Nike Training Club

Получи доступ к советам экспертов и тренеров международного уровня, чтобы поддерживать здоровье и активный образ жизни.

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