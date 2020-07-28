Пять советов для силовых тренировок

Поднять вес. Опустить. Повторить. Силовые тренировки кажутся простыми, если наблюдать за людьми в спортзале. Однако чтобы добиться реальных результатов и при этом не навредить себе, нужно смотреть шире. Так считает Райан Флаэрти, старший директор Nike по спортивной подготовке и член совета Nike Performance Council, работающий с атлетами мирового уровня.
Райан тренировал нескольких звездных атлетов, среди которых были Серена Уильямс, Брукс Коепка и Сакон Баркли. Когда дело касается подъема весов, он советует обратить внимание на пять основных принципов, которые помогут новичкам тренироваться безопасно и эффективно, а профессионалам — брать новые высоты.