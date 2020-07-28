Хорошо выспись сегодня, чтобы лучше пробежать завтра

Возможно, ты не профессиональный бегун, но тратишь почти треть своего дня на тренировки. По крайне мере, так стоит делать.



«Семи-девятичасовой сон — это лучшее подспорье в тренировках, которое позволяет зарядиться энергией для максимальной продуктивности», — говорит Шери Ма, доктор медицинских наук, сотрудник центра UCSF по изучению работоспособности человека и член совета Nike Performance Council, которая специализируется на сне и работоспособности профессиональных атлетов. «Ты можешь зарядиться энергией на 60 процентов за 6 часов сна и быстро израсходовать силы, — продолжает Шери. — Или ты можешь заряжаться на 80, 90 или 100 процентов каждую ночь и работать в полную силу».



По словам Шери, без полноценного сна работа организма нарушается. Она приводит следующие примеры:



1. Ты теряешь ясность мышления. При бодрствовании в течение 24 часов когнитивные и двигательные способности ухудшаются, как при 10-процентной концентрации алкоголя в крови — выше установленного ограничения для водителей.



2. Ты можешь заболеть. У людей, которые спят по 6 и менее часов в течение продолжительного периода времени, риск подхватить простуду в 4 раза выше, чем у тех, кто спит по 7 и более часов.



3. Ты можешь набрать вес. Хроническое недосыпание изменяет уровень лептина и грелина — гормонов, отвечающих за голод, — а это вызывает желание питаться более жирной и сладкой пищей.



Однако худшей новостью для атлетов, пожалуй, являются результаты нового исследования Шери, согласно которым продолжительное недосыпание воздействует на координацию и биомеханику движений. «Конечно, это сказывается на продуктивности, но другая опасность заключается в том, что человек больше подвержен риску получить травму во время бега», — утверждает она.



«С учетом всего вышесказанного, почему 70 процентов взрослого населения США постоянно недосыпает? Потому что высыпаться, так же как и регулярно тренироваться или есть здоровую пищу, — это сложно», — говорит Шери.