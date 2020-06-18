Простой путь к правильному питанию

Примером такого шага может быть решение включить в рацион одно вегетарианское блюдо в день. Когда ты почувствуешь, что у тебя получается, следующим небольшим шагом может быть выявление вредных привычек (например, случайные перекусы или любовь к сладкому) постепенное избавление от них (если ты ешь сладкое три раза в неделю, попробуй сократить число до двух раз в неделю). Когда ты привыкнешь к первым двум изменениям, попробуй изменить еще кое-что, и так далее. Важно постоянно двигаться вперед и не продолжать вносить изменения.



Также помни, что это будет нелегко. И это нормально. «Это как видеоигра, в которой у тебя неограниченное количество жизней, поэтому если сегодня ты проиграл, ты можешь попробовать снова завтра», — говорит Криста. Вместо того чтобы расстраиваться и винить себя за несоблюдение диеты, Брайан призывает задуматься о том, как ты можно изменить свое поведение в следующий раз».



«И не забывай отмечать свои успехи, — говорит Криста. — Люди очень часто акцентируют внимание на неудачах, но, возможно, 80% задач удалось выполнить! Используй эти успехи в качестве примера»,— говорит она. Таким образом ты сможешь достигнуть большего.



Сформируй привычку: Возьми за основу предыдущее правило и внеси в свой рацион небольшое положительное изменение (например, добавь к приему пищи порцию овощей) и привяжи это действие к привычке, которая у тебя уже есть (например, к планированию обеда). Итак, в следующий раз, когда ты подумаешь: «Что я хочу на обед?», ты вспомнишь, что «нужно включить в него порцию овощей». Затем, когда ты добавишь к приему пищи порцию овощей, не забудь похвалить себя. Это поможет закрепить привычку.