Простой путь к правильному питанию

От Nike Training
Не переживай об идеальном соблюдении диеты. Узнай, как маленькими шагами достичь большого прогресса.
Возможно, тебе приходилось слышать выражение: «Если питаешься плохо, тренировки не помогут улучшить положение». Хотя эта фраза и превратилась в клише о здоровом образе жизни, это не значит, что в ней нет правды. Чтобы обрести идеальную физическую форму, необходимо правильно питаться.
Однако «правильно питаться» не означает «правильно питаться в целом». Чтобы достичь результатов в долгосрочной перспективе, самый правильный подход — думать о том, что нужно правильно питаться прямо сейчас.
По словам тренера и дипломированного диетолога Брайана Сен-Пьера, одна из главных причин, по которым у людей не получается правильно питаться — убежденность в том, что все должно быть идеально. «Часто, особенно в январе, люди начинают пытаться добиться идеального результата любой ценой — они садятся на строгую диету, а потом у них ничего не выходит, потому что на ней невозможно удержаться», — говорит Сен-Пьер.
«Более разумный шаг: рассматривай свою диету как постоянный процесс».
Nike Training
Этот образ мыслей подразумевает, что ты задаешься вопросом: что я могу изменить в своем рационе, чтобы сделать его немного лучше? «Спрашивай себя об этом каждый день, пока не поймешь, что твой рацион полностью поменялся, — говорит Сен-Пьер — Это невозможно сделать за день, но если ты будешь шаг за шагом менять привычки питания, ты можешь внести значительные изменения в свой рацион, а значит и в образ жизни».
Чтобы долгосрочный подход сработал, необходимо быть абсолютно честным с самим собой в отношении своих привычек питания и того, что ты можешь изменить прямо сейчас. «Это реальная жизнь», — говорит Криста Скотт-Диксон, создатель учебной программы Precision Nutrition и преподаватель по рациональному питанию с опытом работы около 20 лет. «Это не волшебная вселенная будущего, в которой можно получить все и сразу. Нужно найти, что можно сделать уже сейчас, чтобы начать двигаться в правильном направлении».
«Примером такого шага может быть решение включить в рацион одно вегетарианское блюдо в день».
Nike Training
Примером такого шага может быть решение включить в рацион одно вегетарианское блюдо в день. Когда ты почувствуешь, что у тебя получается, следующим небольшим шагом может быть выявление вредных привычек (например, случайные перекусы или любовь к сладкому) постепенное избавление от них (если ты ешь сладкое три раза в неделю, попробуй сократить число до двух раз в неделю). Когда ты привыкнешь к первым двум изменениям, попробуй изменить еще кое-что, и так далее. Важно постоянно двигаться вперед и не продолжать вносить изменения.
Также помни, что это будет нелегко. И это нормально. «Это как видеоигра, в которой у тебя неограниченное количество жизней, поэтому если сегодня ты проиграл, ты можешь попробовать снова завтра», — говорит Криста. Вместо того чтобы расстраиваться и винить себя за несоблюдение диеты, Брайан призывает задуматься о том, как ты можно изменить свое поведение в следующий раз».
«И не забывай отмечать свои успехи, — говорит Криста. — Люди очень часто акцентируют внимание на неудачах, но, возможно, 80% задач удалось выполнить! Используй эти успехи в качестве примера»,— говорит она. Таким образом ты сможешь достигнуть большего.
Сформируй привычку: Возьми за основу предыдущее правило и внеси в свой рацион небольшое положительное изменение (например, добавь к приему пищи порцию овощей) и привяжи это действие к привычке, которая у тебя уже есть (например, к планированию обеда). Итак, в следующий раз, когда ты подумаешь: «Что я хочу на обед?», ты вспомнишь, что «нужно включить в него порцию овощей». Затем, когда ты добавишь к приему пищи порцию овощей, не забудь похвалить себя. Это поможет закрепить привычку.