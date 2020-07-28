Как понять, стоит ли сегодня выходить на пробежку?

Если ты сомневаешься, сделать ли усилие над собой или пропустить пробежку, есть один вопрос, который поможет тебе сделать правильный выбор в пользу лучших результатов.
Возможно, у тебя вчера заболела пятка. Или икроножные мышцы все еще болят от воскресной поездки на велосипеде, которая длилась дольше обычного. Возможно, ты хочешь выйти на полумарафон, и у тебя не было ни дня отдыха уже несколько недель подряд. Или, может быть, ты испытываешь стресс из-за работы и домашних дел.
Причин, почему ты спрашиваешь себя, стоит ли сегодня бежать или нет, может быть бесконечно много. Кое-что может помочь тебе найти ответ: «Тебе нужно внимательно прислушиваться к своему телу», — говорит Крис Беннет, главный международный тренер бегового клуба Nike. Это поможет тебе понять, чувствуешь ли ты легкую усталость или перенапряжение от интенсивных нагрузок, поможет ли тебе пробежка развеяться или приведет к еще большему стрессу в тяжелый день.
«Чтобы научиться распознавать свои ощущения, потребуется время и опыт, но глубокая связь со своим телом — одно из преимуществ бега», — говорит олимпийская чемпионка Мариэль Холл, профессиональная бегунья на большие дистанции и атлет Nike.
«Понимание того, когда стоит сделать перерыв и отдохнуть, так же важно, как новый личный рекорд или отличная тренировка», — говорит она. — Ты начинаешь интуитивно чувствовать свое тело, и можешь отличить дискомфорт от боли, повышающей риск травмы». По словам Мариэль, подобная осознанность поможет тебе выйти на новый уровень в беге. Никто не заставляет тебя брать перерыв из-за травмы или выгорания. Это твой собственный выбор, который поможет тебе стать сильнее в будущем.
Простые перемены
Если ты сомневаешься, стоит ли отправляться на пробежку, спроси себя: «Как я буду чувствовать себя после?»
Это совет от Шалан Флэнаган, четырехкратной олимпийской чемпионки и тренера легкоатлетического клуба Bowerman. «Если пробежка только вызовет стресс, у тебя что-то болит или бег не даст тебе почувствовать себя лучше, то сегодня не лучший день для пробежки», — говорит она.
Шалан, которая недавно восстанавливалась после двух операций на колено, признается, что часто задает себе этот вопрос: «Я должна понимать свои ощущения и быть честной с собой».
«Если ты отлыниваешь от тренировки из-за эмоционального состояния, нужно честно себе в этом признаваться», — говорит Крис Беннет. В таком случае тренер рекомендует выйти всего на пять минут. Ты всегда можешь остановиться или перейти на шаг. Но вполне вероятно, что труднее всего было только начать — ты легко пробежишь 30 минут, и окажется, что именно это тебе и было нужно.
Бегунам, которым важно выйти на пробежку несмотря ни на что, доктор наук Бретт Кирби, специалист по изучению человеческих возможностей и сотрудник лаборатории Nike Sport Research Lab, работавший с атлетами мирового уровня, дает один совет.
«Тебе нужно сформировать гибкое отношение к бегу, а не заставлять себя пробежать как можно больше километров на максимальной скорости, чтобы достичь полного изнеможения на следующий день, — говорит Бретт. — Подобная агрессивная установка еще никого не приводила к успешным результатам».
«Я должна понимать свои ощущения и быть честной с собой».
Шалан Флэнаган, четырехкратная олимпийская чемпионка и тренер легкоатлетического клуба Bowerman
Еще пара советов для эффективных тренировок
Приложение Nike Run Club позволяет отслеживать пробежки, ставить цели, оценивать прогресс и отмечать успехи вместе с членами сообщества.