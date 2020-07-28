Тренировки

Как понять, стоит ли сегодня бегать? 

Если ты сомневаешься, сделать ли усилие над собой или пропустить пробежку, есть один вопрос, который поможет тебе сделать правильный выбор в пользу лучших результатов.

Как понять, стоит ли сегодня выходить на пробежку?

Возможно, у тебя вчера заболела пятка. Или икроножные мышцы все еще болят от воскресной поездки на велосипеде, которая длилась дольше обычного. Возможно, ты хочешь выйти на полумарафон, и у тебя не было ни дня отдыха уже несколько недель подряд. Или, может быть, ты испытываешь стресс из-за работы и домашних дел.

Причин, почему ты спрашиваешь себя, стоит ли сегодня бежать или нет, может быть бесконечно много. Кое-что может помочь тебе найти ответ: «Тебе нужно внимательно прислушиваться к своему телу», — говорит Крис Беннет, главный международный тренер бегового клуба Nike. Это поможет тебе понять, чувствуешь ли ты легкую усталость или перенапряжение от интенсивных нагрузок, поможет ли тебе пробежка развеяться или приведет к еще большему стрессу в тяжелый день.

«Чтобы научиться распознавать свои ощущения, потребуется время и опыт, но глубокая связь со своим телом — одно из преимуществ бега», — говорит олимпийская чемпионка Мариэль Холл, профессиональная бегунья на большие дистанции и атлет Nike.

«Понимание того, когда стоит сделать перерыв и отдохнуть, так же важно, как новый личный рекорд или отличная тренировка», — говорит она. — Ты начинаешь интуитивно чувствовать свое тело, и можешь отличить дискомфорт от боли, повышающей риск травмы». По словам Мариэль, подобная осознанность поможет тебе выйти на новый уровень в беге. Никто не заставляет тебя брать перерыв из-за травмы или выгорания. Это твой собственный выбор, который поможет тебе стать сильнее в будущем.

Простые перемены

Если ты сомневаешься, стоит ли отправляться на пробежку, спроси себя: «Как я буду чувствовать себя после?»

Это совет от Шалан Флэнаган, четырехкратной олимпийской чемпионки и тренера легкоатлетического клуба Bowerman. «Если пробежка только вызовет стресс, у тебя что-то болит или бег не даст тебе почувствовать себя лучше, то сегодня не лучший день для пробежки», — говорит она.

Шалан, которая недавно восстанавливалась после двух операций на колено, признается, что часто задает себе этот вопрос: «Я должна понимать свои ощущения и быть честной с собой».

«Если ты отлыниваешь от тренировки из-за эмоционального состояния, нужно честно себе в этом признаваться», — говорит Крис Беннет. В таком случае тренер рекомендует выйти всего на пять минут. Ты всегда можешь остановиться или перейти на шаг. Но вполне вероятно, что труднее всего было только начать — ты легко пробежишь 30 минут, и окажется, что именно это тебе и было нужно.

Бегунам, которым важно выйти на пробежку несмотря ни на что, доктор наук Бретт Кирби, специалист по изучению человеческих возможностей и сотрудник лаборатории Nike Sport Research Lab, работавший с атлетами мирового уровня, дает один совет.

«Тебе нужно сформировать гибкое отношение к бегу, а не заставлять себя пробежать как можно больше километров на максимальной скорости, чтобы достичь полного изнеможения на следующий день, — говорит Бретт. — Подобная агрессивная установка еще никого не приводила к успешным результатам».

«Я должна понимать свои ощущения и быть честной с собой».

Шалан Флэнаган, четырехкратная олимпийская чемпионка и тренер легкоатлетического клуба Bowerman

Еще пара советов для эффективных тренировок

  1. Учись на своих ошибках.
    Пробежка после неважного сна обернулась кошмаром? Сделай вывод: нужно подправить распорядок дня. Бретт Кирби утверждает: «Ругая себя за пропущенную пробежку или плохие результаты, мы делаем себе только хуже. Мы получаем больше отдачи, когда принимаем себя, учимся на ошибках и движемся вперед».
  2. Попробуй что-то помимо бега.
    «Если ты не в состоянии или не в настроении бежать, сделай упражнения с отягощением, займись йогой или выйди на длинную прогулку», — советует лицензированный физиотерапевт и член совета Nike Performance Council Дерек Самуэль. Он утверждает, что кросс-тренинг поможет подготовить мышцы к следующей пробежке. И что самое важное, бег не будет у тебя ассоциироваться с чем-то негативным.
  3. Скорректируй план действий.
    «Запомни, восстановление не обязательно предполагает отказ от бега», — говорит тренер Крис Беннет. Бег помогает снять стресс и снизить чувство тревоги. Важно выбрать оптимальную скорость и дистанцию без перенагрузки. «Главная цель — это прогресс, а порой для прогресса достаточно небольших изменений, — утверждает Крис. — Пробежка может быть короче, медленнее или без подъемов и спусков — небольшие корректировки помогут тебе извлечь максимальную пользу из бега».
  4. Оставь силы в запасе.
    «Если перестараться, это может быть чревато последствиями», — предупреждает Дерек Самуэль. Он говорит своим клиентам, что ложиться спать с мыслью «я могу сделать больше» — нормально. «Это дает дополнительную мотивацию, — утверждает Дерек, — в отличие от мысли „сегодня я действительно перестарался, чувствую себя ужасно“».

Приложение Nike Run Club позволяет отслеживать пробежки, ставить цели, оценивать прогресс и отмечать успехи вместе с членами сообщества.

Обзор NRC

Связанные истории

Совет для каждого бегуна

Тренировки

Совет для каждого бегуна

Хорошо выспись сегодня, чтобы лучше пробежать завтра

Тренировки

Как восстанавливаться между программами

Советы по здоровому питанию для бегунов, которые действительно работают

Тренировки

Советы по здоровому питанию для бегунов, которые действительно работают

Быстрее, дальше, сильнее

Тренировки

Мысли как тренер по бегу

Лучшие силовые упражнения для бегунов

Тренировки

Развивай силу, чтобы лучше бегать