Как понять, стоит ли сегодня выходить на пробежку?

Простые перемены

Если ты сомневаешься, стоит ли отправляться на пробежку, спроси себя: «Как я буду чувствовать себя после?»



Это совет от Шалан Флэнаган, четырехкратной олимпийской чемпионки и тренера легкоатлетического клуба Bowerman. «Если пробежка только вызовет стресс, у тебя что-то болит или бег не даст тебе почувствовать себя лучше, то сегодня не лучший день для пробежки», — говорит она.



Шалан, которая недавно восстанавливалась после двух операций на колено, признается, что часто задает себе этот вопрос: «Я должна понимать свои ощущения и быть честной с собой».



«Если ты отлыниваешь от тренировки из-за эмоционального состояния, нужно честно себе в этом признаваться», — говорит Крис Беннет. В таком случае тренер рекомендует выйти всего на пять минут. Ты всегда можешь остановиться или перейти на шаг. Но вполне вероятно, что труднее всего было только начать — ты легко пробежишь 30 минут, и окажется, что именно это тебе и было нужно.



Бегунам, которым важно выйти на пробежку несмотря ни на что, доктор наук Бретт Кирби, специалист по изучению человеческих возможностей и сотрудник лаборатории Nike Sport Research Lab, работавший с атлетами мирового уровня, дает один совет.



«Тебе нужно сформировать гибкое отношение к бегу, а не заставлять себя пробежать как можно больше километров на максимальной скорости, чтобы достичь полного изнеможения на следующий день, — говорит Бретт. — Подобная агрессивная установка еще никого не приводила к успешным результатам».