Нужно ли делать перерывы во время тренировки?

Выносливость без выгорания

Отдых в середине тренировок на выносливость, таких как бег в одном темпе или езда на велосипеде, может предотвратить так называемый дрейф пульса — явление, при котором частота сердечных сокращений постепенно увеличивается, даже если интенсивность тренировки остается прежней. «Обычно это происходит во время таких тренировок потому, что во время них легче получить обезвоживание», — говорит Тодд Бакингем, доктор наук и спортивный физиотерапевт из Гранд-Рапидс, штат Мичиган. По его словам, без надлежащего потребления воды сердце начинает прокачивать меньше крови с каждым сокращением, поэтому ему приходится сокращаться чаще для подачи достаточного количества крови и кислорода в мышцы. Из-за этого тренировка переносится гораздо тяжелее, чем должна. Тодд утверждает, что короткие «перерывы» во время длительных пробежек или заездов (обычно во время тренировки, длящейся более часа, достаточно делать перерывы от одной до двух минут каждые восемь или девять минут) могут снизить пульс и воспринимаемую нагрузку. В результате ты сможешь пробежать больше или поддерживать более быстрый темп.



Самый очевидный способ включить промежуточное восстановление в беговые тренировки — переходить на шаг. Исследование, опубликованное в журнале Journal of Science and Medicine in Sport, показало, что марафонцы, которые периодически переходили на минуту на шаг во время бега, в итоге чувствовали меньше боли в мышцах и усталости, и при этом их время оказывалось не хуже, чем у тех, кто бежал без остановки.