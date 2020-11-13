Нужно ли делать перерывы во время тренировки?

ВИИТ без остановки

Высокоинтенсивные интервальные тренировки уже включают в себя периоды восстановления, так как в них чередуются периоды работы и отдыха. Перерывы на отдых нужны, чтобы снизить пульс, в результате чего он «скачет» во время тренировки и повышает кардиореспираторную выносливость. Но так же, как и при силовых тренировках, «перерывы на отдых позволяют вывести из организма продукты распада, которые в противном случае накапливались бы слишком быстро и препятствовали бы нормальной работе», — говорит Тодд.



Очевидно, высокоинтенсивные интервальные тренировки отличаются друг от друга. Например, на стадионе такая тренировка может включать в себя 4 спринта по 400 м с отдыхом по одной минуте между ними, в то время как традиционная тренировка Табата включает 8 раундов в формате 20 секунд упражнений, 10 секунд отдыха. Во время любой тренировки Алекс рекомендует отдыхать достаточно долго, чтобы успеть восстановить дыхание и быть в состоянии поддержать разговор, но при этом достаточно мало, чтобы мышцы не успевали остыть перед следующим раундом. Чтобы сделать отдых эффективнее, попробуй встать, положив руки на колени. Исследования, проведенные в Университете Западного Вашингтона, показывают, что такая поза делает дыхание эффективнее и сокращает перерывы между подходами.



Не забывай, что главная цель перерыва на отдых в середине тренировки — почувствовать прилив энергии, чтобы в нужный момент выложиться по полной. Если после перерыва ты чувствуешь себя слишком расслабленно, поэкспериментируй с длительностью отдыха, пока не найдешь оптимальное время. Чем лучше ты продумываешь каждый аспект тренировки, включая отдых, тем больше физической и психологической пользы получишь.