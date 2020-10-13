Правильный внутренний диалог для улучшения результатов

Внутренний диалог, который будет тебя поддерживать

Некоторые психологи рекомендуют использовать «связующие фразы». По словам Глории, они смягчают противоречия между тем, что ты думаешь, и тем, что ты испытываешь физически, создавая своего рода мост между двумя противоположными настроениями.



Они также задействуют прошлый опыт, помогая привязать позитивный внутренний диалог к реальности. Например, вместо того чтобы перед первым полумарафоном сказать себе «я отлично выступлю на этом забеге, потому что на последних 10 км у меня была потрясающая скорость», лучше сказать себе что-то вроде «это будет моя самая длинная дистанция, временами мне будет сложно, но я готов к испытанию». Первое заявление, возможно, и правдиво, но последнее лучше учитывает обстоятельства.



«Связующие фразы обычно работают, потому что они основаны на объективном оптимизме», — говорит Джонатан, и это вовсе не оксюморон. «Оптимистичный внутренний диалог полезен только в том случае, если он основан на фактах», — объясняет он. Если он не подкреплен правдой, будет сложно убедить себя в чем-то. Связующие фразы также должны быть нейтральными — это поможет мыслить более открыто и гибко до, во время и после тренировки или соревнований. «Вместо того чтобы позволить эмоциям управлять твоим поведением, связующие фразы направляют твое внимание на то, что ты можешь контролировать и что возможно в данный момент», — добавляет Глория.