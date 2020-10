Правильный внутренний диалог для улучшения результатов

Логично предположить, что позитивный внутренний диалог может повысить эффективность тренировки. По данным метаанализа, опубликованного в журнале Perspectives on Psychological Science, он помогает не только укрепить уверенность в себе, но и улучшить спортивные результаты. Согласно обзору, опубликованному в журнале Sports Medicine, такая поддержка (особенно в сочетании с визуализацией и постановкой целей) поможет повысить выносливость, а исследование, опубликованное в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise, допускает, что тогда тренировка может показаться менее изнурительной. Слова поддержки, в частности, могут зарядить тебя энергией и снизить пульс, как показывает исследование из журнала Clinical Psychological Science.



Однако существует тонкая грань между позитивным и сверхпозитивным внутренним диалогом. Последний может сработать против тебя, если он кажется нереалистичным. «Если твой разум отвергает твои позитивные заявления, это еще хуже, чем если их не будет, — говорит спортивный психолог Джонатан Фейдер, доктор наук и автор книги «Life as Sport: What Top Athletes Can Teach You About How to Win in Life» (Жизнь как спорт. Как лучшие атлеты могут научить побеждать в жизни). — Если ты даешь себе несбыточные обещания, которые не выполняешь, это негативно скажется на твоей уверенности в своих силах».