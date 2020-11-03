Как подтолкнуть себя к достижению цели

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      Это лишь один из многих примеров того, как нас постоянно ненавязчиво убеждают сделать определенный выбор — плохой или хороший — так, что мы даже не догадываемся, что на нас оказывают воздействие. Эксперты называют этот феномен «теорией подталкивания». Однако ты можешь самостоятельно подтолкнуть себя к принятию здравых и осмысленных решений.

      «Применяя теорию подталкивания в свою пользу, мы стараемся осознать, как самые незначительные вещи могут влиять на наше поведение, и учимся контролировать свои решения», — говорит Самули Рейюла, преподаватель теоретической философии Хельсинского университета, Финляндия. Самули, соавтор исследования по этой концепции, недавно опубликованного в издании Behavioral Public Policy, считает, что суть подталкивания не в жестком самоконтроле или ограничениях. Главное — научиться упрощать то, что делать хочется, и усложнять то, что не хочется, устанавливая себе препятствия.

      «Избегать соблазнов одной лишь силой воли бывает трудно», — объясняет Самули. Когда возникает внутренний конфликт интересов — желание взять конфету, потому что она вкусная, и желание отказаться от нее, чтобы не съесть слишком много сахара — мы не всегда действуем в собственных интересах. (К тому же для принятия такого решения требуется много энергии.) «Однако мы можем продумывать свои действия и планировать их, чтобы избежать лишней тревоги и добиться успеха», — добавляет Самули.

      «Применяя теорию подталкивания в свою пользу, мы стараемся осознать, как самые незначительные вещи могут влиять на наше поведение, и учимся контролировать свои решения».

      Самули Рейюла
      преподаватель теоретической философии Хельсинского университета

      Подталкивать себя в нужном направлении не так сложно. Воспользуйся этим планом действий от экспертов.

      1. Окружи себя напоминаниями
        Оставляй заметки там, где ты их точно заметишь, составляй списки дел и ставь напоминания в календарь на телефоне. Не обязательно использовать только лишь слова: можно повесить на холодильник картинку, где показаны разные источники белка и сколько парниковых газов выделяется при их производстве. Самули и его соавтор, Ральф Хертвиг, директор Центра адаптивной рационализации Института человеческого развития Общества Макса Планка, предполагают, что это помогает сократить потребление мясных и молочных продуктов. Что ж, в этом деле любые средства хороши.

        Также можно последовать примеру Ральфа и вечером положить коврик для йоги или спортивную одежду рядом с кроватью, чтобы мотивировать себя потренироваться утром. Такие визуальные подсказки помогают начать действовать, потому что то, что на виду, сложнее проигнорировать. Для оптимальных результатов попробуй сочетать этот метод с планом «если, то» — так, например, если ты увидишь заметку о выбросах парниковых газов, то вместо сыра выберешь овощи.
      2. Перестрой образ мышления
        Самули считает, что для принятия здравого решения нужно оценить его возможные долгосрочные последствия. Например, у тебя были планы выйти на пробежку, но с утра как некстати идет дождь. Если перед тобой будут лишь два варианта (бегать или продолжить спать), ты наверняка останешься в кровати. Однако если ты будешь выбирать между чувством усталости и бодростью, или создашь прецедент для тренировок в дождь, тогда вставать на пробежку будет легче.
      3. Создавай для себя препятствия
        С глаз долой — из сердца вон. По словам Самули, все предельно просто: убери еду за пределы досягаемости, и ты вряд ли захочешь ее съесть. Положи сладости в дальний угол кухонного шкафчика или холодильника, а полезные продукты оставь на виду. Самули говорит, что это не самоограничение, а просто способ сократить неосознаное потребление с помощью препятствий. Когда тебе и правда захочется съесть что-то вкусненькое, ты без проблем сможешь это найти.

        Если ты заказываешь фастфуд и еду навынос, удали приложения доставки продуктов. Так у тебя будет меньше желания заказать бургер и картошку фри, потому что для этого нужно будет заново скачать приложение и ввести пароль (который ты наверняка не помнишь).

        Самое хорошее в применении теории подталкивания то, что чем больше ты практикуешься, тем проще следовать этому пути. Вскоре ты уже и не заметишь, насколько легко тебе даются здравые решения. А пока сделай себе заметку о том, чтобы применить теорию на практике. Да, это напоминание о напоминании, но с чего-то стоит начинать.
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