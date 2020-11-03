Как подтолкнуть себя к достижению цели

Это лишь один из многих примеров того, как нас постоянно ненавязчиво убеждают сделать определенный выбор — плохой или хороший — так, что мы даже не догадываемся, что на нас оказывают воздействие. Эксперты называют этот феномен «теорией подталкивания». Однако ты можешь самостоятельно подтолкнуть себя к принятию здравых и осмысленных решений.



«Применяя теорию подталкивания в свою пользу, мы стараемся осознать, как самые незначительные вещи могут влиять на наше поведение, и учимся контролировать свои решения», — говорит Самули Рейюла, преподаватель теоретической философии Хельсинского университета, Финляндия. Самули, соавтор исследования по этой концепции, недавно опубликованного в издании Behavioral Public Policy, считает, что суть подталкивания не в жестком самоконтроле или ограничениях. Главное — научиться упрощать то, что делать хочется, и усложнять то, что не хочется, устанавливая себе препятствия.



«Избегать соблазнов одной лишь силой воли бывает трудно», — объясняет Самули. Когда возникает внутренний конфликт интересов — желание взять конфету, потому что она вкусная, и желание отказаться от нее, чтобы не съесть слишком много сахара — мы не всегда действуем в собственных интересах. (К тому же для принятия такого решения требуется много энергии.) «Однако мы можем продумывать свои действия и планировать их, чтобы избежать лишней тревоги и добиться успеха», — добавляет Самули.