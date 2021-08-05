Как заботиться о себе лучше

Советы
Как заботиться о себе в любой ситуации
С нашим руководством по заботе о себе проблем в жизни станет меньше — хотя бы на одну.
Когда слышишь фразу «забота о себе», на ум приходит «ванна с ароматной пеной или просмотр кино под теплым одеялом»? Если да, то ты не ошибаешься, но кое-что упускаешь. «Забота о себе — это ежедневный, постоянный и основательный уход за собой, включая физическое, эмоциональное и психическое здоровье», — говорит Тереза
«Забота о себе — это не только приятные процедуры. Она может включать выполнение чего-то неприятного, но в конечном итоге полезного для тебя (например, поход к дантисту), или получение именно того, что тебе нужно в конкретной ситуации (например, обеденный перерыв), — говорит Эллен Бард, член Британского психологического общества и автор книги This Is for You: A Creative Toolkit for Better Self-Care («Это для вас: набор нестандартных инструментов для заботы о себе»). «Как только ты начнешь прислушиваться к себе, ты сможешь быстрее восстанавливаться и полностью погружаться в работу, в тренировки или в свои отношения», — говорит Эллен. Вместо того чтобы тратить время и силы, заставляя себя отдохнуть, ты можешь пополнять свои внутренние ресурсы для решения проблем, о которых стараешься не беспокоиться. Это похоже на добавление недостающего фрагмента головоломки, а не на соединение множества разрозненных фрагментов в надежде, что из них что-то получится.
«Забота о себе требует более глубокой связи с собой и умения слышать потребности своего разума и тела».
Эллен Бард,
член Британского психологического общества
«Чтобы действительно заботиться о себе, нужно хорошо себя понимать, — говорит Эллен. — То, что подходит одному человеку, может не работать для другого, или то, что нам нужно в данный момент, может не подойти для другой ситуации. Забота о себе требует более глубокой связи с собой и умения слышать потребности своего разума и тела».
Вот почему так важно выстраивание плана заботы о себе в соответствии со своими текущими потребностями. Ознакомься с данным руководством, основанным на рекомендациях экспертов.
1. Если на тебя навалились проблемы: выполни активную тренировку
«Успокаивающий массаж может показаться отличным способом отвлечься от проблем. Но если во время сеанса ты мысленно перебираешь список дел, то наверняка почувствуешь себя еще более разбито после такого массажа», — говорит Тереза.
«Вместо этого попробуй выполнить тренировку, которая придаст тебе сил и снимет стресс, — говорит Тереза. — Это может быть пятиминутный танец, тренировка с отягощениями, легкая пробежка или комплекс йоги». По словам Терезы, всего несколько минут движения с учащенным пульсом повышают уровень энергии, и ты сможешь с новыми силами заняться проектом или решением проблемы. Исследования показали, что любые упражнения повышают самооценку. Энергия и уверенность — мощное сочетание для достижения цели.
2. Если у тебя проблемы со сном: прими ванну
Стресс и бессонница неразрывно связаны между собой, и хотя сон — основной способ дать организму отдохнуть, если чувствуешь усталость, он может иметь обратный результат. «Сон в середине дня может вывести из строя твои биологические часы и еще больше затруднить засыпание вечером», — говорит Ребекка Лесли, доктор психологии, лицензированный психолог из Атланты.
Каков же выход? Теплая ванна. Понежившись в ванной за час или два до сна, ты сможешь быстрее и крепче заснуть. Об этом говорят результаты исследования, опубликованного в журнале Sleep Medicine Reviews. По словам Ребекки, такой способ стимулирует систему терморегуляции, снижая температуру тела и позволяя расслабиться. «Принятие ванны успокаивает и настраивает на крепкий сон, потому что ты сидишь спокойно и расслабленно, отрешившись от проблем».
3. Если ты чувствуешь беспокойство: позвони другу
Расслабиться и наслаждаться бокалом красного вина или просмотром игры — обычно не лучшее решение, чтобы освободиться от беспокойных мыслей. Звонок другу может поднять настроение и вернуть уверенность.
«Беспокойство обычно направлено на какую-то проблему в будущем, — говорит Эллен. — Если поговорить о ней с другом, взглянуть на проблему с другой точки зрения и попросить его помочь составить план, это с большей вероятностью позволит тебе вернуть контроль над ситуацией. Слова поддержки уже успокаивают. Даже если друг не поможет тебе решить проблему, иногда просто нужно знать, что кто-то рядом».
4. Если тебя что-то злит: попробуй медитацию или глубокое дыхание
Если гнев нарастает, нельзя просто отмахнуться от него. «Короткая медитация — даже пять минут — или несколько упражнений на глубокое дыхание помогут успокоить нервную систему, прояснить разум и восстановить баланс, — говорит Тереза. — По возможности постарайся определить, что вызвало у тебя раздражение». Это позволит тебе либо отреагировать на ситуацию здраво и рационально, либо отпустить ее и двигаться дальше (зачастую это лучшее решение).
Слишком много злости, чтобы радоваться? Знакомое чувство. «Если твои эмоции слишком накалены, двигайся. Гуляй, слушай любимую музыку или танцуй и пой, чтобы улучшить настроение», — говорит Тереза. А уже потом ты сможешь выполнить медитацию или дыхательные упражнения, чтобы еще больше успокоиться и почувствовать себя счастливее.
5. Если тебя что-то печалит: составь список благодарности
«Проведено множество интересных исследований, которые показали, что люди, ведущие дневник благодарности, имеют более высокий уровень удовлетворенности жизнью и более высокую самооценку», — говорит Ребекка. Ведение дневника не обязательно означает сидение за ним часами. «Ты можешь тратить несколько минут в день, чтобы записать две-три вещи, за которые ты чувствуешь благодарность, или вести список в Google Doc или на своем телефоне, — советует Тереза. — Если ты замечаешь, что чувствуешь себя подавленно, то можешь просмотреть свой список и подумать о том, за что нужно поблагодарить жизнь».
В конечном счете, всё дело в том, чтобы найти то, что работает лично для тебя. Если эти способы не приносят желаемого результата, продолжай экспериментировать, пока не найдешь то, что позволяет тебе чувствовать себя лучше. «Чтобы упростить задачу, всегда спрашивай себя: что мне действительно нужно прямо сейчас? И что мне нужно в будущем?» — советует Эллен. В конце концов, у тебя не должно возникать проблем с тем, чтобы в заботе о себе видеть «себя».
Текст: Селия Шацман
Иллюстрация: Ксоана Эррера
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