Как заботиться о себе лучше

Когда слышишь фразу «забота о себе», на ум приходит «ванна с ароматной пеной или просмотр кино под теплым одеялом»? Если да, то ты не ошибаешься, но кое-что упускаешь. «Забота о себе — это ежедневный, постоянный и основательный уход за собой, включая физическое, эмоциональное и психическое здоровье», — говорит Тереза Мелито‑Коннерс, доктор наук, эксперт в области заботы о себе, специалист в сфере образовательного консалтинга из Массачусетса.



«Забота о себе — это не только приятные процедуры. Она может включать выполнение чего-то неприятного, но в конечном итоге полезного для тебя (например, поход к дантисту), или получение именно того, что тебе нужно в конкретной ситуации (например, обеденный перерыв), — говорит Эллен Бард, член Британского психологического общества и автор книги This Is for You: A Creative Toolkit for Better Self-Care («Это для вас: набор нестандартных инструментов для заботы о себе»). «Как только ты начнешь прислушиваться к себе, ты сможешь быстрее восстанавливаться и полностью погружаться в работу, в тренировки или в свои отношения», — говорит Эллен. Вместо того чтобы тратить время и силы, заставляя себя отдохнуть, ты можешь пополнять свои внутренние ресурсы для решения проблем, о которых стараешься не беспокоиться. Это похоже на добавление недостающего фрагмента головоломки, а не на соединение множества разрозненных фрагментов в надежде, что из них что-то получится.