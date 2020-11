Представь и добейся

С тех пор на эту тему было проведено множество исследований. В одной научной работе, опубликованной в журнале Journal of Neurophysiology, было выявлено, что люди c гипсом на запястье, которые мысленно представляли, как они сгибают и разгибают его, теряли на 50 % меньше силы после месяца без движения по сравнению с теми, кто не использовал визуализацию. Согласно другому исследованию, в котором испытуемые стремились есть больше фруктов и представляли каждый этап этого процесса (когда, где и как они будут покупать, готовить и есть фрукты), участники увеличили объем потребления фруктов в два раза. А результаты исследования, опубликованные в журнале Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity, продемонстрировали, что гимнасты, использующие воображение, повысили уверенность в себе. И список на этом не заканчивается.