Представь и добейся

1. Включай воображение с самого утра.

По утрам уделяй пять минут визуализации. Представь все действия, необходимые для достижения цели, и выпиши их на листок бумаги. Например, ты хочешь разрешить конфликт с членом семьи, который тянется уже несколько недель. Представь, как ты пишешь ему, чтобы договориться о звонке, медитируешь или тренируешься, чтобы настроиться на разговор, спокойно проговариваешь то, что хочешь сказать, и покупаешь почтовую открытку в подарок после звонка. Затем претвори в жизнь намеченное. «Это укрепляет уверенность и при регулярном выполнении дает сигнал мозгу, что ты заслуживаешь успеха, потому что следуешь своему плану», — говорит Майкл Сили, дипломированный психотерапевт и коуч в области достижения психических результатов в Беркли, штат Калифорния. «Используя данную технику по утрам, человек дает мозгу возможность запомнить визуальную последовательность действий, прежде чем осуществить их», — добавляет Майкл.



К тому же это полезное упражнение. Освоив его, ты сможешь перейти к визуализации более сложных задач, которые кажутся пугающими или недостижимыми (например, открытие собственного бизнеса). Если ты не чувствуешь внутреннего отклика, Энджи советует не спеша воспроизводить в голове картины и начинать с малого. «Постепенно ты научишься управлять воображением и сможешь представлять нужный конечный результат», — добавляет она.



2. Проработай детали.

По мнению Алана, когда ты представляешь каждую деталь, событие и эмоцию, связанные с целью, ты не просто думаешь о ней, а практикуешься в ее достижении на примере конкретных действий. «Для этого старайся подключить все пять чувств и представить, как они связаны с целью», — говорит Анна Хэннингс, консультант по вопросам достижения психических показателей из Остина.



Если твоя цель — покорить горную вершину, представь рельеф камней, по которым ты будешь взбираться, запах природы, вид на долину внизу, звук ветра и вкус еды, которую ты будешь есть наверху. Если твоя цель — получить работу в компании мечты, то представь свою одежду на собеседовании, вкус кофе, который ты выпьешь перед началом, музыку, которую будешь слушать, чтобы успокоить нервы и так далее. «Представив в воображении каждую деталь, ты делаешь фантазию более реальной», — говорит Алан.



3. Вспомни свой успех.

«Воспроизведение в голове успешного события позволяет проанализировать свои сильные стороны и предпринятые действия для достижения результата, что поможет лучше подготовиться к их повторению», — говорит Анна. Это вселяет уверенность и наделяет тебя энергией от предыдущей победы, что позволяет побороть сомнения.



Не можешь вспомнить достижение, совпадающее с твоей целью? Ничего страшного. Подумай о моменте, когда тебе удавалось ощущать спокойствие, радость или энергию, и с его помощью вызови нужные эмоции и физические ощущения в настоящем. Такой совет дает Анна. Например, если хочешь успешно провести онлайн-презентацию, но тебе никогда не приходилось выступать перед большой аудиторией вживую, подумай о моменте, когда тебе удалось быстро обрести контроль над своими эмоциями, возможно, на первом свидании. «Или позаимствуй чужой опыт», — говорит Анна. Внимательно наблюдай за тем, как кто-то другой успешно справляется с этой задачей, отметь для себя сильные стороны, а затем представь, как делаешь то же самое, применяя изученные навыки.



4. Представь нежелательный исход событий.

Если вдруг у тебя пропадет мотивация к достижению цели, попробуй применить негативную визуализацию. «Представь, на что будет похожа твоя жизнь, если не удастся осуществить задуманное», — говорит Лори Сантос, доктор наук, профессор психологии и директор Колледжа Силлиман в Йельском университете. Представь, будто ты получаешь травму, несовместимую с тренировками, или теряешь память и больше не можешь написать роман. «Подобный психологический прием заставляет больше ценить действительность», — говорит она.



Все просто: мы расслабляемся и порой начинаем скучать, когда привыкаем к положению вещей, даже если нас все устраивает. «Негативная визуализация позволяет увидеть реальность под другим углом», — считает Лори. В следующий раз, когда тебе будет трудно приступить к тренировке или к написанию текста, представь, что у тебя больше никогда не будет такой возможности, и, вероятнее всего, ты мгновенно почувствуешь прилив мотивации.



«Помни, что хоть визуализация и помогает преодолеть финишную черту на марафоне, тебе по-прежнему необходимо развивать выносливость, если у тебя нет опыта бега на длинные дистанции», — говорит Алан. То же самое касается игры на пианино или сокращения использования пластика: тебе придется над этим работать. В конечном счете главная цель — добиться того, что ты можешь представить, чтобы увидеть, на что ты способен.