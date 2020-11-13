Как побороть оправдания и выйти на пробежку

Оправдание №6: «от бега у меня болит [нужное вставить]». Решение: делай упражнения на развитие силы.

«Причиной боли может быть травма, — объясняет Крис. — Поэтому, если она появилась недавно, то, возможно, тебе действительно не стоит сейчас бегать. Но не нужно расстраиваться. Взгляни на это по-другому: ты настолько опытный бегун, что тебе нужно восстанавливаться как профессиональному атлету. Поздравляю! Итак, подумай, от чего могла возникнуть травма? Укрепляешь ли ты сгибающие мышцы бедер? А мышцы кора и мышцы, стабилизирующие колени, например квадрицепсы? Это не так сложно — достаточно выполнять планку и обратные выпады, и ты сможешь значительно улучшить состояние твоего организма».



Используй эти решения, и ты почувствуешь, что в преодолении самого себя заключается еще одна прелесть бега.



«Бывает, что бег не приносит позитивных эмоций, — говорит Крис. — Возможно, ты переживаешь из-за ссоры с мамой. Или у тебя был плохой сон. Но после пробежки, даже совсем короткой, ты можешь сказать себе: „У меня получилось. Мне удалось это преодолеть. И узнать о себе что-то новое“. Это чувство заставляет тебя бежать снова и снова. Иногда тебе нужно это осознание в конце дня, когда ты ложишься спать. Это еще одна победа, и еще одно преимущество бега».



Так что в следующий раз, когда ты будешь думать — бежать или нет, вспомни слова тренера Криса и оставь сомнения позади.