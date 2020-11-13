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      6 (бредовых) причин не бегать

      Вчера у тебя было намерение пробежаться завтра. Но вот настало завтра, а на улице невыносимая жара. К тому же ты чувствуешь усталость после рабочего дня. А еще у тебя нет чистых шорт. Знакомо? Здесь ты не в одиночестве: недавнее исследование показало, что американцы в среднем находят 6 оправданий в день или более 2000 оправданий в год, и доводы из серии «я не могу заниматься» — первые в этом списке. Как будто все катастрофы случились в один день.

      Как побороть оправдания и выйти на пробежку

      Главному международному тренеру бегового клуба Nike Крису Беннету приходилось слышать самые разные оправдания. В этой статье он рассказывает о шести самых частых отговорках, которые люди используют, чтобы не бегать, и дает для них простые решения.

      Оправдание №1: «бегать тяжело». Решение: остановись прежде, чем захочешь.

      «Главная причина, по которой люди не хотят бегать, заключается в том, что они прилагают слишком много усилий, — говорит Крис. — Твоя пробежка должна быть легкой, и не стоит гнаться за цифрами на умных часах. Легкой в плане усилий. Это означает, что тебе нужно остановиться раньше, чем в этом будет необходимость. Возможно, даже раньше, чем ты захочешь. У тебя бывало такое чувство, будто ты можешь бежать бесконечно? Останавливайся, как только оно возникнет. Так, вместо того чтобы откладывать следующую пробежку, ты будешь ждать ее с нетерпением. Тебе должно хотеться бежать еще! Если это тебе поможет, можешь винить меня».

      Оправдание №2: «я не знаю, как правильно бегать». Решение: правильного бега не существует.

      «Бегай так, как ты бегаешь, — говорит Крис. — Как и идеального шага, идеальной техники не существует. На записи с Полой Рэдклифф видно, что ее голова, плечи и руки подняты. Сразу думаешь: „Кто-то должен научить ее бегать!“. Спасибо, что никто не стал этого делать. Она удерживала женский марафонский рекорд в течение 16 лет. Поэтому вместо того чтобы следовать каким-то правилам из учебников, попробуй слегка поработать над своей естественной техникой. Если ты чувствуешь напряжение в каком-либо участке тела — расслабь его. Укороти свой шаг, когда почувствуешь дискомфорт».

      Оправдание №3: «у меня недостаточно времени для разминки». Решение: сделай разминку частью пробежки.

      «Тут есть два решения, — говорит Крис. — В первую очередь, разминка — это лишь ментальная настройка и воспроизведение движений бега. Поэтому первый вариант — начать пробежку в более медленном темпе и отвести 5–10 минут динамической разминке. Второй вариант: ты просто выполняешь растяжку и бежишь меньше. Ведь важно не забывать, что нет минимального времени или дистанции. В обоих случаях, у тебя есть время и на разминку и на бег, и нет оправданий».

      Как побороть оправдания и выйти на пробежку

      Оправдание №4: «неподходящая погода». Решение: планируй заранее.

      «Что ж, иногда на улице действительно слишком жарко или холодно, — говорит Крис. — Экстремальные условия могут быть опасны, поэтому иногда действительно лучше не выходить на пробежку. Но предположим, что погода просто не самая комфортная для бега. Вот как можно подготовиться к ней заранее. Во-первых, подобрать соответствующую экипировку. Во-вторых, ты можешь выбрать другое время дня для пробежки. И в-третьих, ты можешь выбрать подходящую интенсивность бега. Возможно, пробежка будет не самой приятной, но главное, что она состоится».

      Оправдание №5: «мой тип телосложения не подходит для бега». Решение: прими себя.

      «Прошу, покажи мне „правильное“ тело для бега, — говорит Крис. — Может, есть еще правильный акцент? Или правильная прическа? Даже на стартовой линии марафона ты увидишь самых разных людей. Когда ты говоришь: „У меня неподходящее тело“, ты хочешь сказать: „У меня не получится“. Или, возможно, когда-то давно кто-то решил это за тебя. Как же избавиться от этой установки? Посмотри на бег иначе. Не можешь пробежать 5 км? Тебя никто не заставляет. Достаточно пробежать один квартал. Ведь чтобы быть бегуном — достаточно бежать, и неважно сколько».

      Оправдание №6: «от бега у меня болит [нужное вставить]». Решение: делай упражнения на развитие силы.

      «Причиной боли может быть травма, — объясняет Крис. — Поэтому, если она появилась недавно, то, возможно, тебе действительно не стоит сейчас бегать. Но не нужно расстраиваться. Взгляни на это по-другому: ты настолько опытный бегун, что тебе нужно восстанавливаться как профессиональному атлету. Поздравляю! Итак, подумай, от чего могла возникнуть травма? Укрепляешь ли ты сгибающие мышцы бедер? А мышцы кора и мышцы, стабилизирующие колени, например квадрицепсы? Это не так сложно — достаточно выполнять планку и обратные выпады, и ты сможешь значительно улучшить состояние твоего организма».

      Используй эти решения, и ты почувствуешь, что в преодолении самого себя заключается еще одна прелесть бега.

      «Бывает, что бег не приносит позитивных эмоций, — говорит Крис. — Возможно, ты переживаешь из-за ссоры с мамой. Или у тебя был плохой сон. Но после пробежки, даже совсем короткой, ты можешь сказать себе: „У меня получилось. Мне удалось это преодолеть. И узнать о себе что-то новое“. Это чувство заставляет тебя бежать снова и снова. Иногда тебе нужно это осознание в конце дня, когда ты ложишься спать. Это еще одна победа, и еще одно преимущество бега».

      Так что в следующий раз, когда ты будешь думать — бежать или нет, вспомни слова тренера Криса и оставь сомнения позади.

      Как побороть оправдания и выйти на пробежку

      Больше советов от Криса Беннета

      Нужна мотивация для бега? Послушай новое интервью тренера Криса Беннетта в подкасте Trained от Nike, где обсуждаются актуальные новости в сфере здоровья и спорта. В этом эпизоде ты услышишь советы по бегу в период социального изолирования и рекомендации о том, что делать, когда ты действительно не можешь бегать.

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