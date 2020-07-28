Укрепляй мышцы сердца и бегай всю жизнь

Хочешь измениться?

У нас для тебя хорошие новости: ты еще можешь сделать свое сердце более сильным, даже если оно уже успело перестроиться под твой образ жизни. Через четыре-шесть недель регулярных тренировок на выносливость (150 минут в неделю в соответствии с рекомендациями Американского колледжа спортивной медицины) ты почувствуешь изменения в работе сердечно-сосудистой системы: тебе станет легче бегать или взбираться по ступенькам — и все благодаря расширившемуся левому желудочку. Все километры, которые ты пробежишь, помогут создать в твоем сердце много новых крошечных кровеносных сосудов и клеток, вырабатывающих энергию. Так утверждает Барри Франклин, доктор наук, директор отделения профилактической кардиологии и кардиореабилитации медицинского центра Beaumont Health в городе Ройял-Оук, штат Мичиган.



Чтобы увидеть улучшения, проверь частоту своих сердечных сокращений в состоянии покоя по трекеру физической активности. Более низкая частота сердечных сокращений в покое является результатом работы на выносливость, она дает твоему сердцу больше времени для наполнения кровью. Это означает, что ты не только увеличиваешь свои возможности во время аэробных тренировок, но и улучшаешь свое здоровье в долгосрочной перспективе. По словам Франклина, каждое снижение частоты сердечных сокращений в состоянии покоя на 10 ударов в минуту повышает уровень физической формы, а также снижает риск развития заболеваний сердца и смерти от сопутствующих заболеваний на 15–20%. Франклин также говорит, что у здоровых атлетов частота сердечных сокращений в состоянии покоя составляет от 40 до 65 ударов в минуту, хотя Американская ассоциация кардиологов также считает нормой значения от 60 до 100.



Конечно, тренировки с отягощением обязательно должны присутствовать в твоем расписании. Силовые тренировки помогают развить мышечную силу и выносливость, повысить чувствительность клеток к инсулину, а также увеличить мышечную массу и ускорить метаболизм. «Но это еще не все, что нужно делать», — добавляет Даниэль Либерман. И тебе не нужно становиться профессиональным марафонцем. Но жить со слабым сердцем, как у шимпанзе, тоже не стоит.