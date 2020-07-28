Как настроить биологические часы для улучшения сна и повышения энергии

«Значительно укороченный цикл сигнализирует о преждевременном выбросе мелатонина, гормона сна. Таким образом, ты устаешь очень быстро, — говорит Кэрри. — А потом просыпаешься до фактического начала дня».



Короткие ли у тебя или длинные циклы, важно не позволять им перестраивать твои биологические часы. «Чтобы изменить циклы или настройки времени твоих биологических часов, следует обратить внимание на образ жизни, особенно на график тренировок и питания. Это поможет перевести время на твоих часах назад или вперед в зависимости от поставленной цели», — считает Карин Эссер, доктор наук, исследователь взаимосвязей между циркадными ритмами и скелетными мышцами, профессор и заместитель директора по программам Института миологии Университета Флориды.



Исследования по изучению связи между биологическими часами и тренировками пока не завершены. Но если ты чувствуешь, что силы на исходе уже в 8 вечера, вероятно, стоит проводить тренировки днем. Дело в том, что физические упражнения могут влиять на твои биоритмы и задерживать выброс мелатонина, как считает Карин. Если не удается уснуть до полуночи, проводи тренировку в утренние часы (предпочтительно на открытом воздухе). В результате циркадные сигналы о необходимости лечь спать должны сместиться на более ранее время. «Нам повезло, что часы наших мышц очень отзывчивы к тренировкам и могут подстраиваться под заданный график. Таким образом, твои мышцы привыкают к любым изменениям в расписании, — говорит она. — После этого они будут работать лучше, поэтому в конце концов ты сможешь достичь аналогичных и даже более высоких результатов».



Карин также считает, что независимо от индивидуальных часов, нам необходим завтрак, обед и ужин в течение 10-часового периода времени, который наилучшим образом соответствует световому дню. Если ты просыпаешься в естественном освещении и ограничиваешь использование гаджетов (телефон, телевизор и ноутбук) по вечерам, ты сможешь свести к минимуму проблемы с мелатонином.



«Нам предстоит еще многое изучить, но уже сейчас известно, что наши биологические часы индивидуальны и контролируют практически все процессы в нашем теле», — говорит Кэрри. Чем больше внимания ты уделяешь своим биологически часам, тем выше вероятность того, что именно ты будешь контролировать время приема пищи, тренировок и сна.