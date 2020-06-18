Внутренний диалог с новой точки зрения

От Nike Training
Как стать своим лучшим союзником?
Нет, твой случай не единственный: все ведут внутренний диалог, то есть общаются с собой. Важно контролировать, что именно говорит тебе внутренний голос, потому что «правильный внутренний диалог может повысить самооценку, а неправильный — разнести ее в щепки», — говорит Ангела Дакворт, профессор Пенсильванского университета и автор книги «Твердость характера. Как развить в себе главное качество успешных людей». Вот как работа над внутренним диалогом может укрепить твою силу воли и помочь справиться с любыми трудностями.
«И люди с высокой продуктивностью и люди с низкой продуктивностью ведут внутренний диалог — разница лишь в том, как они это делают».
Ангела Дакворт
«Представь, что после плохой игры или неудовлетворительных результатов ты высказываешь себе сплошной негатив, из-за которого скатываешься в яму стыда, критики и ненависти к себе», — рассказывает Ангела. То же самое происходит, когда ты срываешься, например, пропускаешь тренировку или ешь что-то вредное. Если ты говоришь себе, что такие ужасные люди никогда не добиваются успеха, это не поможет тебе вернуться к цели. Негативный внутренний диалог заставляет тебя чувствовать себя настолько плохо, что ты уже не хочешь пытаться снова, и в итоге оказываешься как никогда далеко от достижения своих целей.
В своем исследовании Ангела представила двухэтапную стратегию позитивного внутреннего диалога, которая помогает снова поверить в себя. Первый этап — это осознанное принятие: просто признай свое несовершенство без осуждения или чувства вины, например, скажи: «вчера у меня не получилось проснуться на тренировку». Второй этап — это сострадание к себе. «Подумай, что сказала бы твоя мама, лучший друг или любой человек, который тебя любит, о твоем промахе», — советует Ангела. Они бы наверняка отнеслись с «сочувствием, любовью, позитивом и пониманием». Также на этом этапе нужно напомнить себе, «что из этой ситуации можно вынести урок и как сделать все лучше в следующий раз». Затем попробуй сказать себе что-то подобное: «Мне жаль, что у меня не получилось вовремя проснуться на вчерашнюю тренировку, но это случилось всего один раз, и я все равно иду к своим целям. Завтра я установлю будильник на 10 минут раньше, и даже если я его пропущу, у меня все равно останется время на тренировку». Именно так мыслит человек с твердым характером, который хочет быстрее вернуться в строй.
Даже профессиональные атлеты, такие как бегунья на длинные дистанции Шалан Флэнаган, которая победила на Нью-Йоркском марафоне в 2017 году и завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх 2008 года, иногда ведет с собой негативный внутренний диалог. Во время изнурительных пробежек, когда она устает и все тело болит, Шалан иногда понимает, что говорит с собой жестоко: «Я говорю, что я недостаточно хороша, я недостаточно талантлива, я недостаточно упорно работаю», — признается она. Но поскольку она осознает свой внутренний диалог, срабатывают предупреждающие звоночки, и она принимает осознанное решение сменить тон диалога.
«Я считаю свой разум мышцей, которую можно накачать».
Шалан Флэнаган
«Мне это нелегко дается, но именно поэтому я выбираю оптимизм, — рассказывает она. — Я говорю себе: „Шалан, это тот самый момент, когда ты будешь работать еще интенсивнее и погрузишься в боль тренировки”. В чем особенность лучших из лучших, в том числе и атлетов мирового уровня? В образе мыслей и душевном складе, которые помогают им справляться в сложных ситуациях. Я считаю свой разум мышцей, которую можно накачать».
Невозможно сменить тон своего внутреннего диалога за одну ночь. Это непрерывная работа, которая с каждым разом становится все легче и привычнее. Вскоре ты станешь своей главной поддержкой и сможешь справиться с любыми трудностями.
Мы бросаем тебе вызов: смени тон внутреннего диалога, чтобы двигаться вперед. Добавь позитивную мантру к своей следующей тренировке.
Сформируй новую привычку: чаще всего начать тренировку — самая трудная задача. Поэтому перед тренировкой NTC попробуй произнести позитивную мантру: «Самое сложное уже позади», затем похвали себя за мотивацию и веру в себя. Когда станет трудно во время тренировки, вспомни мантру: «Самое сложное уже позади». Это поможет тебе развить уверенность, присутствие в моменте и стать сильнее.