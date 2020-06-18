Внутренний диалог с новой точки зрения

«Представь, что после плохой игры или неудовлетворительных результатов ты высказываешь себе сплошной негатив, из-за которого скатываешься в яму стыда, критики и ненависти к себе», — рассказывает Ангела. То же самое происходит, когда ты срываешься, например, пропускаешь тренировку или ешь что-то вредное. Если ты говоришь себе, что такие ужасные люди никогда не добиваются успеха, это не поможет тебе вернуться к цели. Негативный внутренний диалог заставляет тебя чувствовать себя настолько плохо, что ты уже не хочешь пытаться снова, и в итоге оказываешься как никогда далеко от достижения своих целей.



В своем исследовании Ангела представила двухэтапную стратегию позитивного внутреннего диалога, которая помогает снова поверить в себя. Первый этап — это осознанное принятие: просто признай свое несовершенство без осуждения или чувства вины, например, скажи: «вчера у меня не получилось проснуться на тренировку». Второй этап — это сострадание к себе. «Подумай, что сказала бы твоя мама, лучший друг или любой человек, который тебя любит, о твоем промахе», — советует Ангела. Они бы наверняка отнеслись с «сочувствием, любовью, позитивом и пониманием». Также на этом этапе нужно напомнить себе, «что из этой ситуации можно вынести урок и как сделать все лучше в следующий раз». Затем попробуй сказать себе что-то подобное: «Мне жаль, что у меня не получилось вовремя проснуться на вчерашнюю тренировку, но это случилось всего один раз, и я все равно иду к своим целям. Завтра я установлю будильник на 10 минут раньше, и даже если я его пропущу, у меня все равно останется время на тренировку». Именно так мыслит человек с твердым характером, который хочет быстрее вернуться в строй.