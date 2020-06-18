Как правильно восстанавливаться

Второй аспект успешного восстановления — расслабление разума. Здесь главное выбрать занятие, которое тебе действительно по душе, а не которое принято считать заботой о себе. «Если ты не получаешь удовольствие от того, что делаешь, и радуешься, когда все заканчивается, значит этот способ восстановления не для тебя, потому что занятие не принесло удовлетворения, — говорит Шона. — Спроси себя: „чувствую ли я спокойствие и расслабление во время этого занятия?” Вот что такое хорошая стратегия восстановления». Если не получается найти душевный покой, попробуй порисовать, послушать подкаст на интересующую тебя тему или позвони другу.



Чтобы найти подходящий способ восстановления, нужно пробовать разные занятия и следить за своими ощущениями: твоя цель — расслабиться и наслаждаться. Если этого не происходит, тогда начни делать что-нибудь другое и продолжай, пока не найдешь подходящее занятие.



Сформируй новую привычку: Мы бросаем тебе вызов: удели время восстановлению способом, который действительно тебе подходит. Не знаешь, с чего начать? Тренировка по мягкой йоге NTC с мастер-тренером Nike Алекс Сильвер-Фаган очень популярна: ты сможешь расслабиться и заметить эффект всего за 20 минут тренировки. Попробуй ее сегодня вечером. Неважно, подойдет ли тебе мягкая йога или ты продолжишь поиски своего идеального способа восстановления, главное — это время, посвященное отдыху и расслаблению.