Как правильно восстанавливаться

От Nike Training
Удели время отдыху тела и духа.
Восстановление — это не просто отдых мышц после интенсивных тренировок. «Реальная ценность восстановления появляется только тогда, когда ты отдыхаешь телом и душой, — говорит Шона Халсон, доцент факультета поведенческих и медико-биологических наук Австралийского католического университета. — Можно, например, смотреть телевизор на диване, готовить вкусные блюда, общаться с другом или читать книгу — все, что тебе нравится».
«Реальная ценность восстановления появляется только тогда, когда ты отдыхаешь телом и душой».
Шона Халсон, доцент Австралийского католического университета
По мнению Шоны, чтобы найти подходящий способ восстановления, нужно обратить внимание на два ключевых аспекта. Во-первых, нужно убедиться, что во время твоего занятия тело расслаблено. «Йога считается отличным способом восстановления, а мягкая йога — идеальным, потому что она помогает сохранять гибкость и подвижность, а также предотвращать травмы, — говорит Шона. — Но сложные асаны йоги, при которых повышается температура тела, являются физиологическим стрессом, поэтому они не считаются восстановлением».
Выступил пот? Сердце бьется чаще? Так ты только мешаешь восстановиться своему телу. Оставь сложные упражнения для дней тренировок, а в дни отдыха позволь себе расслабиться. Не нравится восстановительная йога? Прогуляйся пешком минут 15 по своему району, выйди в свой двор (если он у тебя есть) или останься дома и удели 20 минут восстановительному сну.
«Спроси себя: чувствую ли я спокойствие и расслабление во время этого занятия? Вот что такое хорошая стратегия восстановления».
Шона Халсон, доцент Австралийского католического университета
Второй аспект успешного восстановления — расслабление разума. Здесь главное выбрать занятие, которое тебе действительно по душе, а не которое принято считать заботой о себе. «Если ты не получаешь удовольствие от того, что делаешь, и радуешься, когда все заканчивается, значит этот способ восстановления не для тебя, потому что занятие не принесло удовлетворения, — говорит Шона. — Спроси себя: „чувствую ли я спокойствие и расслабление во время этого занятия?” Вот что такое хорошая стратегия восстановления». Если не получается найти душевный покой, попробуй порисовать, послушать подкаст на интересующую тебя тему или позвони другу.
Чтобы найти подходящий способ восстановления, нужно пробовать разные занятия и следить за своими ощущениями: твоя цель — расслабиться и наслаждаться. Если этого не происходит, тогда начни делать что-нибудь другое и продолжай, пока не найдешь подходящее занятие.
Сформируй новую привычку: Мы бросаем тебе вызов: удели время восстановлению способом, который действительно тебе подходит. Не знаешь, с чего начать? Тренировка по мягкой йоге NTC с мастер-тренером Nike Алекс Сильвер-Фаган очень популярна: ты сможешь расслабиться и заметить эффект всего за 20 минут тренировки. Попробуй ее сегодня вечером. Неважно, подойдет ли тебе мягкая йога или ты продолжишь поиски своего идеального способа восстановления, главное — это время, посвященное отдыху и расслаблению.