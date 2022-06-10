Доктор Хлоя Камайкл рассказывает о преимуществах стресса и тревожности и о том, как их использовать.

Подкаст Trained: превращай заботы в победы с доктором Хлоей
Советы
Не знаешь, чего ждать от будущего? Этот психолог из Нью-Йорка утверждает, что стресс и тревожность можно использовать для достижения серьезных результатов. Слушай и учись.
Trained — это подкаст, посвященный самым передовым направлениям фитнеса.
Большинство из нас считают стресс и беспокойство проблемами, которые необходимо решить. Но, по мнению психолога и доктора наук Хлои Кармайкл, таким способом природа дает нам энергию, чтобы быть продуктивными и успешными. В этом эпизоде доктор Хлоя (как ее называют клиенты) вместе с ведущим Trained Райаном Флаэрти, старшим директором Nike по бегу, обсуждают, как работа инструктором по йоге в Нью-Йорке вдохновила ее на карьеру психолога. Также она расскажет о различиях между стрессом и тревожностью, а затем объяснит, почему успешные люди всегда испытывают и то, и другое. Самое лучшее: мы пройдем мини-сеанс терапии, на котором благодаря особым техникам научимся превращать парализующее нервное состояние в непрерывное движение вперед.
«Когда тревожность становится слишком сильной или патологической, то обычно это связано с тем, что человек пытается ее подавить, потому что считает, что не должен такого испытывать. Главное — научиться направлять это чувство в нужное русло...»
Хлоя Кармайкл, доктор наук, психолог и автор книги Nervous Energy: Harness the Power of Your Anxiety
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