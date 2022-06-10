Доктор Хлоя Камайкл рассказывает о преимуществах стресса и тревожности и о том, как их использовать.

Большинство из нас считают стресс и беспокойство проблемами, которые необходимо решить. Но, по мнению психолога и доктора наук Хлои Кармайкл, таким способом природа дает нам энергию, чтобы быть продуктивными и успешными. В этом эпизоде доктор Хлоя (как ее называют клиенты) вместе с ведущим Trained Райаном Флаэрти, старшим директором Nike по бегу, обсуждают, как работа инструктором по йоге в Нью-Йорке вдохновила ее на карьеру психолога. Также она расскажет о различиях между стрессом и тревожностью, а затем объяснит, почему успешные люди всегда испытывают и то, и другое. Самое лучшее: мы пройдем мини-сеанс терапии, на котором благодаря особым техникам научимся превращать парализующее нервное состояние в непрерывное движение вперед.