Ты на первом месте

Еще никогда не было так важно научиться заботиться о себе вне зависимости от обстоятельств.

У каждого из нас есть время позаботиться о себе. Что мешает людям, которые ценят проведенное в телефоне время больше, чем тренировку? Я не верю, что если мы посмотрим на твой режим дня, мы не сможем выделить 20, 30 или 40 минут из времени, которое ты тратишь на Instagram, Facebook, сообщения, интернет-серфинг и любые другие случайные действия, которые тебя отвлекают.



Перестань оправдываться, что ты не занимаешься спортом, потому что у тебя нет времени. Вместо этого попробуй говорить, что тренировки не являются твоим приоритетом. Так ты сможешь снова взять контроль в свои руки и изменить свой режим дня, сделав тренировки приоритетом. Для этого время, затрачиваемое на тренировки, должно быть неприкосновенным. Прежде чем ты скажешь, что не можешь приоритизировать спорт, потому что твой главный приоритет — это работа или дети, запомни: ты наносишь вред всем, отказываясь от заботы о себе. Доказано, что тренировки несут в себе физические и психологические преимущества, помогая лучше проявлять себя на работе и в качестве родителя. Они помогут тебе стать лучшей версией себя.



Чтобы по-настоящему изменить свои привычки и всю свою жизнь, тебе нужно любить себя настолько, чтобы сделать заботу о себе главным приоритетом. Попробуй сказать себе: «Я имею значение. Я этого заслуживаю. Сегодня я проведу время, которое обычно трачу на Instagram, занимаясь спортом». В долгосрочной перспективе это принесет тебе большее удовлетворение, чем новость о том, что делает сегодня твой коллега или поп-звезда. Пообещай себе, что завтра ты сократишь время на использование телефона и начнешь больше тренироваться. Ты этого заслуживаешь.