Не забудь позаботиться о себе

«Лучшая метафора для этого — чрезвычайная ситуация на борту самолета, когда сначала необходимо надеть кислородную маску на себя, а затем уже помогать другим, — говорит Анжела Дакворт, профессор Пенсильванского университета и автор книги «Твердость характера. Как развить в себе главное качество успешных людей». — Прежде чем ты сможешь уделить время кому-то другому, нужно позаботиться о себе: тренироваться, хорошо спать, заниматься йогой или любым другим образом восстанавливать силы». Возможно, это покажется очевидным, но закаленный характер — стойкость, которая помогает преодолеть препятствия на тренировках и в жизни, — помогает подходить к решению задачи, будучи в полной готовности.



Какова самая распространенная отговорка среди тех, кто не заботится о себе? «Я слишком занят». Но попробуй сказать это звезде футбола Джули Эрц, олимпийской чемпионке и участнице сборной США на кубке мира. Она просыпается очень рано, чтобы каждое утро уделить себе время до начала изнурительных тренировок. «Я по природе жаворонок, и мне это нравится, потому что я успеваю выпить чашку кофе, выйти на пробежку, а потом почитать книгу. Утро — мое время, — говорит она. — Мне нужно личное пространство, чтобы привести мысли в порядок. Думаю, время, проведенное наедине с собой, помогает мне сохранять оптимизм и оценивать, где я сейчас и где я должна быть».



Если ты думаешь, что расписание профессиональной футболистки недостаточно плотное, то вот: помимо своего мирного утра Джули посвящает заботе о себе и другое время. Она занимается плаванием, выполняет легкие практики йоги, ложится спать достаточно рано, чтобы успеть поспать девять часов, медитирует и регулярно ходит на массаж. «Массаж действительно расслабляет, причем не только мышцы, но и разум», — говорит Джули. Все это время, уделяемое заботе о себе, имеет для Джули такое же большое значение, как и тренировки на поле, потому что оно помогает ей добиваться лучших результатов.



Вывод, который мы можем сделать из режима Джули за пределами поля, один: забота о себе — это самоотверженность, а не эгоизм. Попробуй уделять больше времени тому, что наполняет тебя энергией, и ты наверняка заметишь, что тренировки, работа и отношения с другими становятся для тебя проще, потому что тебе удалось найти время сначала надеть кислородную маску на себя. И рассматривай это маленькое изменение как повод добавить в свой напряженный день больше моментов заботы о себе.



Сделай это своей привычкой. Попробуй добавить один момент заботы о себе к тому, что делаешь каждый день, например, делай глубокий вдох и выдох каждый раз, когда останавливаешься на красный свет перекрестка, или фокусируйся на своих целях на день, когда завтракаешь, вместо пролистывания страниц социальных сетей. Каждый раз, когда тебе удается уделить время пополнению энергии, награждай себя — ведь ты поступаешь наилучшим образом для каждого человека в своей жизни.