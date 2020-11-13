Эффект плацебо: почему он работает?

Психология в основе эффекта плацебо

Значит ли это, что эти люди испытывали ложные ощущения? «Вовсе нет», — говорит Шона. Ощущение может быть в голове, но его воздействие реально.



«Эффект плацебо обычно включает ожидания, которые контролируются префронтальной корой головного мозга», — объясняет Лорен Атлас, доктор наук, исследователь в области эмоциональной неврологии и боли в Национальном Центре Интегративной и Альтернативной Медицины в Национальном Институте Здравоохранения. «Эта область может посылать сигналы другим участкам, что вызывает высвобождение химических веществ, влияющих на реакцию организма, например эндорфинов (гормонов счастья)». По ее словам, существует несколько типов плацебо, и некоторые из них могут задействовать нашу опиоидную систему, чтобы блокировать доступ болевых сигналов к мозгу, а другие могут изменить наши эмоции и сделать нас более расслабленными.



Однако существует еще одна причина, по которой эффект плацебо так часто фигурирует в научных исследованиях, в частности, на тему восстановления. «В спорте победа может зависеть от доли секунды, — говорит Шона. — И самые серьезные атлеты готовы попробовать все, чтобы выиграть». Особенно если для этого нужно просто надеть носки.



«Ритуальность также усиливает эффект плацебо, — добавляет Шона. — Большинство методов восстановления главным образом проявляются через ощущения». Поэтому, если ты чувствуешь, что делаешь что-то хорошее для своего тела каждый раз, когда принимаешь ледяную ванну или натираешь мышцы охлаждающим гелем, то это убеждение может положительно сказаться на твоих результатах. «И чем больше ты хочешь, чтобы что-то сработало, тем выше вероятность того, что ты в это поверишь», — говорит Шона.