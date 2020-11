Эффект плацебо: почему он работает?

Возьмем, например, компрессионные носки. Они известны тем, что уменьшают отечность и болезненные ощущения после тренировки. Однако в недавнем регулярном обзоре научной литературы, опубликованном в этом году в журнале Open Access Journal of Sports Medicine, отмечено, что участники, тренировавшиеся в них, ощущали меньше боли в мышцах, но при этом объективные признаки снижения повреждения и воспаления мышц отсутствовали. Еще одно исследование, опубликованное в журнале International Journal of Sports Physiology and Performance, показало, что восстановительные свойства носков повышаются, когда атлеты уверены в их эффективности.



Также есть пневматические компрессионные устройства, которые выглядят как мягкие гипсы для рук и ног. В журнале International Journal of Exercise Science исследователи пишут, что эффект плацебо может стать объяснением того, почему участники отмечали более скорое восстановление и снижение боли в мышцах при ношении этих устройств по сравнению с классическими компрессионными повязками, которые они носили постоянно. (Возможно, высокотехнологичный внешний вид пневматических устройств внушает доверие? Кто знает).



Подобные результаты относятся и к другим методам восстановления, таким как ледяные ванны и массаж. Некоторые исследования показали, что большинство участников получали более высокие результаты, когда были уверены в пользе процедур, что в очередной раз подтвердило силу нашего мозга.