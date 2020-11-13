Эффект плацебо: почему он работает?

Если мозг считает, что техника восстановления работает, то она действительно работает (даже если это не подтверждено научно).
Если, выпив половину чашки кофе, ты узнаешь, что он без кофеина, но при этом чувствуешь прилив сил и энергии, разве тебе не захочется его допить? Явление, отвечающее за прилив бодрости от кофе без кофеина, называется эффектом плацебо.
«Эффект плацебо — это когда человек испытывает положительный эффект, основанный на его уверенности в пользе примененного способа, а не на объективных характеристиках», — говорит Шона Халсон, доктор наук, доцент Австралийского Католического Университета и член совета Nike Performance Council, специалист по восстановлению. Этот термин также подразумевает уверенность в положительном эффекте даже при отсутствии веских оснований.
Многие атлеты сталкиваются с эффектом плацебо, когда пробуют популярные новые методы восстановления, даже если они этого не осознают. Многие из этих методов, включая массажные пистолеты (иными словами, дрели с круглой насадкой из пеноматериала) и криотерапию (охлаждение в ледяной камере), могут быть связаны как с физиологическим, так и с психологическим эффектом — и последний порой играет основную роль.
«Эффект плацебо — это когда человек испытывает положительный эффект, основанный на его уверенности в пользе примененного способа, а не на объективных характеристиках».
Шона Халсон
доктор наук, доцент в Австралийском Католическом Университете и член совета Nike Performance Council, специалист по восстановлению
Возьмем, например, компрессионные носки. Они известны тем, что уменьшают отечность и болезненные ощущения после тренировки. Однако в недавнем регулярном обзоре научной литературы, опубликованном в этом году в журнале Open Access Journal of Sports Medicine, отмечено, что участники, тренировавшиеся в них, ощущали меньше боли в мышцах, но при этом объективные признаки снижения повреждения и воспаления мышц отсутствовали. Еще одно исследование, опубликованное в журнале International Journal of Sports Physiology and Performance, показало, что восстановительные свойства носков повышаются, когда атлеты уверены в их эффективности.
Также есть пневматические компрессионные устройства, которые выглядят как мягкие гипсы для рук и ног. В журнале International Journal of Exercise Science исследователи пишут, что эффект плацебо может стать объяснением того, почему участники отмечали более скорое восстановление и снижение боли в мышцах при ношении этих устройств по сравнению с классическими компрессионными повязками, которые они носили постоянно. (Возможно, высокотехнологичный внешний вид пневматических устройств внушает доверие? Кто знает).
Подобные результаты относятся и к другим методам восстановления, таким как ледяные ванны и массаж. Некоторые исследования показали, что большинство участников получали более высокие результаты, когда были уверены в пользе процедур, что в очередной раз подтвердило силу нашего мозга.
Психология в основе эффекта плацебо
Значит ли это, что эти люди испытывали ложные ощущения? «Вовсе нет», — говорит Шона. Ощущение может быть в голове, но его воздействие реально.
«Эффект плацебо обычно включает ожидания, которые контролируются префронтальной корой головного мозга», — объясняет Лорен Атлас, доктор наук, исследователь в области эмоциональной неврологии и боли в Национальном Центре Интегративной и Альтернативной Медицины в Национальном Институте Здравоохранения. «Эта область может посылать сигналы другим участкам, что вызывает высвобождение химических веществ, влияющих на реакцию организма, например эндорфинов (гормонов счастья)». По ее словам, существует несколько типов плацебо, и некоторые из них могут задействовать нашу опиоидную систему, чтобы блокировать доступ болевых сигналов к мозгу, а другие могут изменить наши эмоции и сделать нас более расслабленными.
Однако существует еще одна причина, по которой эффект плацебо так часто фигурирует в научных исследованиях, в частности, на тему восстановления. «В спорте победа может зависеть от доли секунды, — говорит Шона. — И самые серьезные атлеты готовы попробовать все, чтобы выиграть». Особенно если для этого нужно просто надеть носки.
«Ритуальность также усиливает эффект плацебо, — добавляет Шона. — Большинство методов восстановления главным образом проявляются через ощущения». Поэтому, если ты чувствуешь, что делаешь что-то хорошее для своего тела каждый раз, когда принимаешь ледяную ванну или натираешь мышцы охлаждающим гелем, то это убеждение может положительно сказаться на твоих результатах. «И чем больше ты хочешь, чтобы что-то сработало, тем выше вероятность того, что ты в это поверишь», — говорит Шона.
Как использовать эффект себе на пользу
На рынке появился новый продукт для восстановления? «С негативными ожиданиями ты скорее всего разочаруешься в результате, — говорит Лорен, — или, как выражаются эксперты, ты получишь „эффект ноцебо“». Лучший подход — это открытость к новому. И убедись, что используешь инструмент или метод, например, массажный пистолет или электростимуляцию, по назначению: они предназначены для улучшения восстановления, а не для устранения более серьезных физических недугов. «Если у тебя более серьезная проблема или травма, необходимо обратиться к специалисту», — говорит Шона.
Заинтересовало нечто, увиденное в социальных сетях или прочтенное в Интернете? «Обсуди это с другими людьми, например твоими суперактивными друзьями или физиотерапевтом с опытом в различных методах восстановления, чтобы узнать их мнение на этот счет», — рекомендует Шона. Если кто-то еще доволен методикой, это поможет тебе поверить в ее пользу.
И если ты веришь в реальность и силу эффекта плацебо, то ты с большей вероятностью сможешь его ощутить. Да, для эффекта плацебо тоже существует эффект плацебо. Здорово, не правда ли?
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