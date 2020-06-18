Выбери музыку для ускорения

Музыка также способна помочь тебе тренироваться эффективнее. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Sports Sciences, бегуны, которые слушали музыку во время интервальных тренировок, получали больше удовольствия, чем когда они тренировались без музыки (вспомни об этом, когда будешь планировать тяжелую тренировку). Громкая энергичная музыка также может помочь тебе бежать значительно дольше, как выяснили ученые из Индии. Одного этого фактора может быть достаточно, чтобы снять напряжение и почувствовать себя лучше.



Чтобы получить максимальную пользу от музыки, нужно составить грамотный плейлист для бега. Вот как это сделать.

Слушай песни, которые тебе нравятся

Подойди к составлению плейлиста серьезно: откажись от жанров, которые тебя не вдохновляют, и выбирай музыку, которая тебе нравится. Это может быть как ритмичный хип-хоп, так и энергичная электронная музыка. Некоторые исследования показывают, что чем больше тебе нравится песня, тем более эффективными она сделает твои тренировки.

Сосредоточься на приятном

Даже если тебе нравится эмо или медленный джаз, выбирай для пробежек энергичные песни с позитивной энергией. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Psychology of Sport and Exercise, ритмичная мотивирующая музыка может заставить тебя выкладываться сильнее и получать больше радости от тренировок.

Найди идеальный ритм

Еще один способ повысить результаты — подбирать темп музыки под темп бега. В исследовании, опубликованном в журнале PLOS One, говорится, что бегуны показывали более хорошие результаты, когда слушали мотивирующую музыку, совпадающую с их темпом бега, чем когда бегали без музыки. Это происходит благодаря так называемой аудиомоторной синхронизации — подобно тому, как метроном помогает музыканту не сбиться с ритма. Чтобы оценить это преимущество в действии, найди песни с числом ударов в минуту, соответствующим выбранному тобой темпу бега.

Доктор наук, профессор психологии спорта и физической культуры Лондонского Университета Брунеля и автор книги «Использование музыки в тренировках и спорте» Костас Карагеоргис утверждает, что для бега обычно подходит музыка с числом ударов в минуту (BPM) от 120 до 140. Для легких недолгих пробежек стоит выбирать музыку, которая находится ближе к нижней границе этого диапазона, а для более интенсивных тренировок — музыку из верхней части диапазона. (Определить количество ударов в минуту в песне можно с помощью онлайн-калькулятора. Или отбивай пальцами ритм музыки в течение 20 секунд, а затем умножь результат на три.)