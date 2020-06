Выбери музыку для ускорения

Чтобы попробовать, найди песни с числом ударов в минуту, соответствующим выбранному тобой темпу бега.

Для пробежек в спокойном темпе или разминки можно выбрать музыку с количеством ударов в минуту меньше 120. Это позволит тебе контролировать пульс и не переусердствовать с нагрузкой, говорит Костас.



Для бега на скорость и интенсивных тренировок подойдут более быстрые треки, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Strength and Conditioning Research. Выбирай треки с частотой 140 ударов в минуту или выше.



Прослушивание более медленной музыки после тренировок снижает артериальное давление и частоту пульса эффективнее, чем быстрая музыка или ее отсутствие. Такие данные приводит исследование, опубликованное в журнале Indian Journal of Physiology and Pharmacology. Кроме того, согласно исследованию, опубликованному Костасом в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise, спокойная музыка после тяжелой тренировки может также поднять тебе настроение.



Пора составить мотивирующие плейлисты для бега и проверить, какие треки подходят тебе.



Больше вдохновения

Примеры песен можно найти в плейлистах Nike на Spotify и в Apple Music. У нас есть плейлисты для бега на длинные дистанции (доступно на Spotify и в Apple Music) и на скорость (доступно на Spotify и в Apple Music), а также плейлисты, составленные такими атлетами, как Шалан Флэнаган и Элиуд Кипчоге.



Ты можешь слушать свою музыку в приложении Nike Run Club даже во время аудиопробежек. На главном экране коснись значка музыки и выбери один из следующих вариантов: Apple Music (требуется подписка), Spotify (требуется премиум-аккаунт) или «Другая музыка». Во время воспроизведения инструкций музыка будет приглушаться, так что ты ничего не пропустишь.