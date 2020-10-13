Познакомься с парижским ФК «Алезия»

Когда Ферхат Чичек возглавил ФК «Алесия» 6 лет назад, его целью было изменить жизнь в своем сообществе.
«Меня воспитал футбол», — говорит Ферхат Чичек, директор футбольного клуба «Парис Алесия».
Теперь Ферхат использует футбол для построения своего сообщества на основе ФК «Парис Алесия», который он возглавил в 2014 году. Он вырос в 14 округе Парижа, где в 1916 году был основан этот клуб, и где команда продолжает играть на стадионе Элизабет. Мы встретились с Ферхатом и его командой прошлой зимой: прогуливаясь по улицам своего района, Ферхат показывал нам окна дома своих родителей и вспоминал, как футбол стал спасательным кругом для иммигранта из Турции.
«Честно говоря, у меня было много трудностей в школе, и из-за того, что мои родители плохо говорили по-французски, некому было мне помочь», — вспоминает Ферхат. — Было трудно, ведь когда ты приходишь после других [учеников], к сожалению, ты остаешься в стороне».
Он продолжает: «В то время я начал играть в футбол. У меня появились первые друзья, которые до сих пор рядом со мной. Футбол был способом убежать от проблем, почувствовать себя свободнее и не чувствовать себя брошенным».
Ферхат хочет, чтобы футбол играл такую же роль для детей в его сообществе. За последние шесть лет количество детей в ФК «Парис Алесия» выросло с 80 до более 700. А в прошлом сезоне в городе появилась уникальная женская программа, ориентированная на девочек до 12 лет и возглавляемая тренерами-женщинами. Футбол, по словам Ферхата, объединяет всех и учит тем жизненным урокам, которые он сам усвоил на поле.
«Футбол вдохнул жизнь в этот стадион. Футбол изменил жизнь многих детей. Футбол изменил мою жизнь, — говорит Ферхат. — Футбол — это форма самовыражения, и мы говорим детям: „Здесь вы будете расти”».
В нашей новой серии «Для всех и каждого» ты познакомишься с людьми со всего мира, которые знают, что они могут изменить свое сообщество и мир с помощью футбола и спорта.
Посмотри третий эпизод, перейдя по ссылке выше, узнай больше о людях из ФК «Парис Алесия» ниже и ознакомься с предыдущими эпизодами, рассказывающими о ФК «Хакни Уик» и ФК «Фицрой Лайонс».
«Здорово показать детям, что они могут все. Не существует никаких преград. На прошлой неделе, в 31 год, у меня был первый международный отбор, и это способ сказать им, что если ты поверишь в себя раньше, чем поверят все другие, ты очень многого добьешься».
Бетти,
тренер
«Я тренируюсь по вторникам и средам, а по субботам у меня матчи. Я хочу быть футболистом, потому что мы можем работать как команда и постоянно развиваться. А еще я хочу быть таксистом, потому что приятно заботиться о людях».
Лео,
игрок
«Клуб — мой второй дом. Каждый день я заправляю кровать, делаю уборку, а потом уезжаю в клуб. Кебаб, кёфта, итальянская пицца, турецкая пицца — я готовлю угощения для всех! Теперь у меня есть ресторан. Я кормлю весь клуб».
Фатма,
мать Ферхата