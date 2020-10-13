Познакомься с парижским ФК «Алезия»

Теперь Ферхат использует футбол для построения своего сообщества на основе ФК «Парис Алесия», который он возглавил в 2014 году. Он вырос в 14 округе Парижа, где в 1916 году был основан этот клуб, и где команда продолжает играть на стадионе Элизабет. Мы встретились с Ферхатом и его командой прошлой зимой: прогуливаясь по улицам своего района, Ферхат показывал нам окна дома своих родителей и вспоминал, как футбол стал спасательным кругом для иммигранта из Турции.



«Честно говоря, у меня было много трудностей в школе, и из-за того, что мои родители плохо говорили по-французски, некому было мне помочь», — вспоминает Ферхат. — Было трудно, ведь когда ты приходишь после других [учеников], к сожалению, ты остаешься в стороне».



Он продолжает: «В то время я начал играть в футбол. У меня появились первые друзья, которые до сих пор рядом со мной. Футбол был способом убежать от проблем, почувствовать себя свободнее и не чувствовать себя брошенным».