Один вопрос, который изменит твой взгляд на питание

Именно это команда Precision Nutrition называет «искусством паузы». Пятисекунданая пауза помогает вернуться в реальность, а твой мозг начинает прислушиваться к телу. Это поможет тебе перестать есть, когда ты уже насытился, и не переедать. Слово «пауза» является ключевым. «Мы не говорим о том, что нужно прекратить есть», — говорит Скотт-Диксон. «Ты можешь продолжать есть, если хочешь: еда никуда не денется. Но чтобы убедиться, что ты все еще голоден, сделай паузу».



Если ты думаешь, что это слишком легко, просто попробуй. Сядь за стол, чтобы поесть без телевизора, телефона и бумаг. Откуси, положи вилку, сделай паузу: подумай, почему ты ешь. «Это действительно непросто!» — говорит Скотт-Диксон. «Но это полностью меняет привычки питания».



По словам Сен-Пьера лучшие атлеты используют похожий способ, прислушиваясь к своему организму. Понаблюдай за тем, как игрок в бейсбол покидает домашнюю базу: он делает глубокий вдох и собирается с силами. Посмотри, как футболистка глубоко вдыхает перед тем, как ударить пенальти. «Атлеты делают это интуитивно все время, чтобы сосредоточиться, не спешить и не совершать ошибок, действуя на автомате», — говорит он. «Они не медитируют по 10 минут — просто вдох, мгновение — и они готовы». То же самое и с едой.



Ты даже можешь сделать паузу прямо посреди приема пищи, если считаешь, что поступаешь неправильно», — говорит Скотт-Диксон. Предположим, ты испытываешь стресс и уплетаешь тарелку картофеля фри, но вдруг вспоминаешь, что нужно сделать паузу и вдохнуть. Ты понимаешь: Я не голоден. Я даже не хочу это есть. «Не расстраивайся», — говорит Скотт-Диксон. «Вместо этого подумай: «Да! Я смог остановиться». Отметь этот момент и запомни свои ощущения, чтобы быть готовым остановиться, когда в следующий раз попытаешься «заесть» стресс.