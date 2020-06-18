Один вопрос, который изменит твой взгляд на питание

От Nike Training
Чтобы улучшить свой рацион, подумай, что ты ешь и зачем.
Почему ты ешь?
Мы понимаем, что это странный вопрос. И, возможно, тебе покажется очевидным ответ: ну, потому что мне хочется есть...
Неужели? Вспомни каждый прием пищи или перекус за последние несколько дней. Каждый ли раз у тебя действительно было чувство голода? Если твой ответ «нет», знай — таких как ты много.
Мы потребляем большую часть еды на автомате. Едим, потому что наступило время обеда. Потому что партнер принес что-то перекусить. Потому что у нас есть время, потому что у нас было ужасное совещание на работе или ссора с любимым человеком. Мы едим, пока проверяем электронную почту или просматриваем ленту в социальных сетях, и даже не осознаем, что мы... едим.
Это бессмысленное потребление, поэтому в основе стратегии здорового питания, разработанной экспертами по питанию Брайаном Сен-Пьером и Кристой Скотт-Диксон, лежит простой вопрос: «Зачем я это ем?». Оба специалиста работают в компании Precision Nutrition, которая консультирует атлетов любого уровня по питанию. Эксперты призывают применять этот практический подход на основе вопросов, так как он может помочь избавиться от вредных привычек и научиться правильно выбирать рацион.
«Задавая себе вопрос „зачем?“, ты выявляешь главную причину плохой диеты — „заедание“ стресса».
Nike Training
Задавая себе вопрос «зачем?», ты выявляешь главную причину плохой диеты — «заедание» стресса. По словам Брайана, который также является дипломированным диетологом, таким образом ты узнаешь, что ешь из-за стресса, от скуки, или используешь еду, чтобы справиться с чувствами стыда или вины. Брайан приводит в пример клиентов, которые рассказывают ему, что в пятницу они съедают целую пиццу и выпивают четыре бокала вина — дома в одиночку. «Я никого не осуждаю, но есть причина, по которой это происходит», — говорит он. «Если ты не задаешь себе вопрос «Зачем?», то «просто знать, что есть» — недостаточно, чтобы решить проблему».
. Когда ты задумываешься, почему ты ешь, тебе в голову приходят такие ответы: Потому что я испытываю стресс. Я спешу. Я устал. Я действительно голоден! Твоя цель — понемногу улучшить ситуацию, опираясь на эти причины. «Подумай о том, как можно улучшить свой рацион на основе решения этих проблем», — говорит Скотт-Диксон, создатель учебной программы компании Precision Nutrition и преподаватель по обучению рациональному питанию с опытом работы более 20 лет. Она рассказала о маленьком изменении, которое ей помогло: посреди приема пищи необходимо сделать один вдох. «Это простое действие позволяет мне контролировать ситуацию», — говорит она. «Я не тороплюсь и не наполняю рот бездумно — я сама принимаю решение поесть».
«Ты можешь продолжать есть, если хочешь: еда никуда не денется. Но чтобы убедиться, что ты все еще голоден, сделай паузу».
Nike Training
Именно это команда Precision Nutrition называет «искусством паузы». Пятисекунданая пауза помогает вернуться в реальность, а твой мозг начинает прислушиваться к телу. Это поможет тебе перестать есть, когда ты уже насытился, и не переедать. Слово «пауза» является ключевым. «Мы не говорим о том, что нужно прекратить есть», — говорит Скотт-Диксон. «Ты можешь продолжать есть, если хочешь: еда никуда не денется. Но чтобы убедиться, что ты все еще голоден, сделай паузу».
Если ты думаешь, что это слишком легко, просто попробуй. Сядь за стол, чтобы поесть без телевизора, телефона и бумаг. Откуси, положи вилку, сделай паузу: подумай, почему ты ешь. «Это действительно непросто!» — говорит Скотт-Диксон. «Но это полностью меняет привычки питания».
По словам Сен-Пьера лучшие атлеты используют похожий способ, прислушиваясь к своему организму. Понаблюдай за тем, как игрок в бейсбол покидает домашнюю базу: он делает глубокий вдох и собирается с силами. Посмотри, как футболистка глубоко вдыхает перед тем, как ударить пенальти. «Атлеты делают это интуитивно все время, чтобы сосредоточиться, не спешить и не совершать ошибок, действуя на автомате», — говорит он. «Они не медитируют по 10 минут — просто вдох, мгновение — и они готовы». То же самое и с едой.
Ты даже можешь сделать паузу прямо посреди приема пищи, если считаешь, что поступаешь неправильно», — говорит Скотт-Диксон. Предположим, ты испытываешь стресс и уплетаешь тарелку картофеля фри, но вдруг вспоминаешь, что нужно сделать паузу и вдохнуть. Ты понимаешь: Я не голоден. Я даже не хочу это есть. «Не расстраивайся», — говорит Скотт-Диксон. «Вместо этого подумай: «Да! Я смог остановиться». Отметь этот момент и запомни свои ощущения, чтобы быть готовым остановиться, когда в следующий раз попытаешься «заесть» стресс.
«Осознанный выбор помогает, особенно в случае с едой, к которой у тебя есть пристрастие».
Nike Training
Осознанный выбор помогает, особенно в случае с едой, к которой у тебя есть пристрастие. Скотт-Диксон ищет корень проблемы, спрашивая себя: «Что мне принесет эта еда? Какие чувства я буду испытывать после приема пищи? Как эта еда поможет мне справиться с чувствами? (Будь это стресс, раздражение или гнев.)». Она добавляет, что эти вопросы особенно полезны, потому что люди могут сразу же получить на них ответы. Они понимают, что съедают целую пиццу по пятницам, чтобы расслабиться, сделать перерыв или отвлечься.
Именно так действует метод вопросов: когда мы спрашиваем себя Почему?, мы перестаем бездумно поглощать пищу и понимаем, почему мы едим на самом деле. Ты все еще думаешь, брать ли второй десерт или напиток? «Сейчас ты, по крайней мере, делаешь осознанный выбор», — говорит Сен-Пьер. «И в большинстве случаев ты сможешь избежать переедания, если будешь принимать пищу осознанно».
Преврати это в привычку: Чтобы избежать бездумного потребления, сделай пятисекундную паузу в середине приема пищи. Привяжи это действие к привычке, которая у тебя уже есть, например, делай паузу когда пьешь воду. Таким образом, когда ты пьешь воду, помни: нужно сделать паузу. Поощряй себя каждый раз, когда будешь следовать новой привычке — это поможет тебе ее усвоить.