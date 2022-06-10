Один на один: Нафиса Кольер и Сильвия Фаулз

Нафиса: Еще не прошло 10 лет с тех пор, как я училась в средней школе, но в те времена никто не выполнял такие движения, как сейчас. Арике [Огунбовале] именно такой игрок. На ее движения я всегда реагировала: «О, как круто». Но сейчас все делают это в средней школе. Они настоящие мастера, которые совершенствуют свою игру, и это не просто общая физическая подготовка.



Сильвия: Думаю, сейчас мы видим признаки того, как может выглядеть женская НБА через пару лет, благодаря талантам, выходящим из средней школы, как сказала Фи, но также и благодаря скорости. Они прыгают выше и двигаются быстрее.



Нафиса: Броски сверху! Сейчас все бросают сверху.



Сильвия: Да! В средней школе только я и Кендес [Паркер] заколачивали мячи в кольцо сверху. Но в течение следующих пяти лет в лиге у нас определенно будет гораздо больше девушек, которые умеют это делать. Это впечатляет! Нафиса просит меня делать данки каждую игру. Но это отнимает слишком много сил. На мне трое игроков и иногда у меня не остается энергии даже подпрыгнуть.



Нафиса: Тогда делай это при первом броске в игре, когда ты еще свежая.



Сильвия: Эгоистка. Видите, с кем мне приходится иметь дело? Думает только о себе [смеется]. Но есть множество талантливых и спортивных девушек, которые в течение следующих пяти лет дадут всем жару. Я не думаю, что 144 командных места хватит для всех талантов. Я не могу дождаться, когда смогу просто сидеть и смотреть, не заколачивая мячи сверху.