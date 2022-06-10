Один на один: Нафиса Кольер и Сильвия Фаулз

Один на один: Нафиса Коллиер и Сильвия Фаулс
Атлеты*
На площадке и за ее пределами: две звезды баскетбола объединяют поколения.
Один на один — это рубрика, в которой лучшие атлеты Nike обсуждают друг с другом то, что их по-настоящему волнует.
Больше всего Сильвия Фаулс и Нафиса Коллиер удивляют не тем, что представляют два разных поколения игроков и выступают за одну и ту же команду женской НБА «Миннесота Линкс». Семикратная участница сборной Всех звезд женской НБА, двукратная чемпионка, MVP 2017 и чемпионка летних игр (Сильвия) и новичок 2019 года женской НБА, двукратная участница сборной Всех звезд и чемпионка летних игр (Нафиса) образовали успешный тандем. Они нашли уникальный баланс между огромным опытом Сильвии и развитыми не по годам навыками игры Нафисы. Их победы на площадке стали возможны благодаря отличной согласованности, которая начала развиваться с тех пор, как Сильвия стала наставницей Нафисы на учебно-тренировочных сборах для новичков года. Но что действительно удивляет в Сильвии и Нафисе, так это то, какими близкими подругами они стали (о чем свидетельствует и откровенный тон этого разговора).
Недавно у них была возможность продемонстрировать эту согласованность на площадке и за ее пределами в качестве участников олимпийской сборной США. Перед самым началом соревнований и рядом ошеломляющих достижений они рассказали о состоянии женского баскетбола в целом и о том, чем для них является возможность вместе представлять свою страну.
Каковы ваши первые воспоминания о совместной тренировке или игре, когда Нафиса была принята в «Миннесота Линкс» в 2019 году?
Нафиса: Честно говоря, я не помню первую тренировку, это было как в тумане. Мне казалось, что всё происходило с бешеной скоростью, начиная с «Финала четырех» до отбора на драфте и прибытия в Миннесоту, а уже спустя две недели у меня была игра.
Но я помню, что ощутила, когда встретилась с Сил и командой, — их доброжелательность. Я сразу же почувствовала себя как дома, и мою благодарность невозможно выразить словами. Ведь это так страшно! Тебя отбирают на драфте, ты попадаешь в новую команду и играешь вместе с такой легендой, как Сильвия Фаулс. Это пугает. И тот факт, что она взяла меня под свое крыло, сразу же дала понять, что я могу обращаться к ней с любыми проблемами и вопросами, — это было потрясающе. Спасибо, мама Сил!
Сильвия: Нафиса думала, что плохо показала себя на сборах и будет исключена из состава. Она была так удивлена...
Нафиса: Я думала, что не буду играть.
Сильвия: [Нафиса заявила:] «Я никогда не попаду в команду». Я ответила: «Ты что? Ты хорошо справляешься». [Нафиса сказала:] «Недостаточно». Вот так и стало понятно, что Нафиса станет отличным игроком, — она прекрасно показала себя на сборах, но была не уверена в том, что попадет в команду. С ума сойти!
Нафиса: Это были жесткие сборы.
Но рано или поздно у тебя же должен был быть этот момент «Добро пожаловать в лигу!». Помнишь ли ты, когда в первый раз обратилась к Сильвии за советом или рекомендацией?
Нафиса: В течение первой недели занятий тренер Рив прорабатывала комбинации, порядка 15 комбинаций в день. Я недоумевала: «Как я должна запомнить 15 комбинаций, вчетвером и втроем?» Ответ был: «Сил, Сильвия Фаулс». Она стала собирать команду перед тренировкой и прогонять комбинации, чтобы мы были более уверенными. Это еще и было очень полезно, ведь хотя у нас и была методичка, я лучше обучаюсь на практике, а не по учебникам. Поэтому было очень здорово подходить к ней и просить помощи. А она отвечала: «Без проблем».
Сильвия: У Шерил высокие стандарты, и она выводит из зоны комфорта, что очень хорошо, поскольку потом нам значительно проще в игре. И когда защитники наседают, я просто знаю, что Нафиса прикроет.
Нафиса: Нет, всё совсем по-другому. Когда приближается защитница, я прошу: «Сильвия, можешь быстро сделать блок? Я за ней и не смогу ее обойти».
Сильвия: Мы помогаем друг другу.
Будучи на таких разных этапах карьеры, над чем вы больше всего работаете на индивидуальных занятиях? Что пытаетесь улучшить?
Нафиса: Для меня это трехочковые броски. Стараюсь их совершенствовать.
Сильвия: На-три-са. [смеется] Для меня это просто умение сочетать разные вещи. Я не считаю, что мне нужно что-то доказывать на этом этапе. Я думаю, что главная моя задача — сохранять здоровье и оставаться верной себе, не забывая о том, кто я и какую лепту вношу.
«Я уважаю в более юном поколении то, что они знают, как продвигать себя, но также открыто высказывают свое мнение. Они не позволят вам говорить, что они недостаточно хороши».
Сильвия Фаулс
Сильвия, ты, безусловно, невероятно вынослива, потому что всё еще на высоте в своем 14 сезоне женской НБА. Что, по твоему мнению, помогает тебе продолжать играть так эффективно?
Нафиса: Я задавала ей точно такой же вопрос примерно три дня назад.
Сильвия: Мне потребовалось два года, чтобы набрать 5 килограммов... Мне трудно дался набор веса.
Нафиса: Это настоящее испытание [смеется].
Сильвия: Но в прошлом году, когда я получила травму, это был тревожный звоночек о слишком тяжелой нижней части тела. Мои ноги и так переносят большой вес, поэтому эти 5 килограммов не лучшим образом отразились на суставах. Так что в этом году кое-что изменилось по сравнению с прошлым. Пилатес очень мне помог. Я не зациклена на здоровом питании, но слежу за тем, что ем.
Нафиса: Да, твои удивительные гены. «Я могу есть что угодно, мне просто повезло с генами».
Сильвия: Видите, с чем мне приходится иметь дело? Велосипед тоже очень помог — всё, что снимает нагрузку с суставов, приносит мне пользу.
Нафиса: Я пытаюсь получить помощь, а она отвечает: «Мне повезло с генами». [Смеется]
Сильвия: Она спросила меня, что я делала до сих пор, чтобы поддерживать хорошую форму, и я сказала, что не чувствовала никаких болей до этого года. Это мой первый год, когда я чувствую, что...
Нафиса: И какой же это год, 14-й? Это мне не поможет, Сильвия.
Сильвия: Мне жаль, но мне потребовалось 14 лет, чтобы почувствовать боль. Прости, я тут ни при чем!
Говоря об игре под щитом: Сильвия, как, по-твоему, изменилась ситуация с тех пор, когда ты начинала, до сегодняшнего дня, когда Нафиса вошла в лигу?
Сильвия: Когда я впервые попала в лигу, у нас было много игроков под щитом, за исключением Тины Томпсон или Лорен Джексон, которые могли перешагнуть дугу. Поэтому этих девушек было гораздо проще защищать. Сегодня все хотят выходить за трехочковой линией, поэтому нужно работать над защитой и двигать ногами, ведь вы не так близко к кольцу. Это самое важное изменение — отсутствие выделенных игроков под щитом.
Нафиса: Лига переходит к баскетболу без позиционирования. У вас есть двухметровые игроки, которые выполняют две трети работы в игре, и такого просто не было, когда Сил впервые пришла в лигу. Вы не знаете, но у Сильвии получаются трехочковые броски. Я не знаю, когда ты этому научилась. Я знаю, что у тебя не было таких навыков, когда ты пришла в лигу.
Сильвия: Да, не было. Шерил давала мне зеленый свет для бросков, но я просто не хочу. Я делаю то, что действительно хорошо умею. У меня всё получается под кольцом, поэтому я кручусь там.
Нафиса: Сильвия не знает, но мы обсуждали и работаем над этим. В этом году мы пытаемся заставить ее бросать трехочковые.
Сильвия: У меня 100%-ное попадание по трехочковым, Я забила один мяч в Чикаго, четырнадцать лет назад. Не портите мою статистику. [Смеется]
Что вы думаете о новом поколении игроков в женский баскетбол? Что вас удивляет в их играх?
Нафиса: Еще не прошло 10 лет с тех пор, как я училась в средней школе, но в те времена никто не выполнял такие движения, как сейчас. Арике [Огунбовале] именно такой игрок. На ее движения я всегда реагировала: «О, как круто». Но сейчас все делают это в средней школе. Они настоящие мастера, которые совершенствуют свою игру, и это не просто общая физическая подготовка.
Сильвия: Думаю, сейчас мы видим признаки того, как может выглядеть женская НБА через пару лет, благодаря талантам, выходящим из средней школы, как сказала Фи, но также и благодаря скорости. Они прыгают выше и двигаются быстрее.
Нафиса: Броски сверху! Сейчас все бросают сверху.
Сильвия: Да! В средней школе только я и Кендес [Паркер] заколачивали мячи в кольцо сверху. Но в течение следующих пяти лет в лиге у нас определенно будет гораздо больше девушек, которые умеют это делать. Это впечатляет! Нафиса просит меня делать данки каждую игру. Но это отнимает слишком много сил. На мне трое игроков и иногда у меня не остается энергии даже подпрыгнуть.
Нафиса: Тогда делай это при первом броске в игре, когда ты еще свежая.
Сильвия: Эгоистка. Видите, с кем мне приходится иметь дело? Думает только о себе [смеется]. Но есть множество талантливых и спортивных девушек, которые в течение следующих пяти лет дадут всем жару. Я не думаю, что 144 командных места хватит для всех талантов. Я не могу дождаться, когда смогу просто сидеть и смотреть, не заколачивая мячи сверху.
Какой вы надеетесь увидеть женскую НБА через 10 лет?
Сильвия: Надеюсь, что через 10 лет у нас будет еще не менее 10 команд. Нам нужно больше команд. Вокруг так много талантов, и я просто хочу, чтобы у них у всех был шанс проявить себя.
Если посмотреть в общем, то чему вы научились, совмещая игры на международном уровне и в женской НБА? Как вы справляетесь?
Нафиса: Думаю, что люди не понимают, как долго это происходит. Мы начинаем тренировочные сборы женской НБА в апреле и работаем минимум до сентября в рамках обычного сезона. Если вы попадаете в плей-офф, то играете до октября. Вам дается максимум 10 выходных дней — и это только в том случае, если вы хорошо играете. У вас будет 10 выходных до игр за [международную] сборную, а потом сезон продлится до следующего апреля. Поэтому можно опоздать на сборы женской НБА, если сборная всё еще будет играть. Вы отдыхаете менее трех недель за 365 дней. Это безумие. Немногие представляют, насколько сильно изнашивается организм год за годом.
Сильвия: Да, и психологически тоже. Я была на автопилоте около 10 или 11 лет, играя круглый год, и в первый перерыв, когда я уехала домой — у меня не было игр до Рождества, — я решила, что с меня хватит, я больше не вернусь в международную сборную. Не все понимают, на какие жертвы нам приходится идти.
Вы обе высказывались о социальной справедливости и важности борьбы с неравенством в женской НБА и за ее пределами. Как вы хотите, чтобы это отразилось в вашей игре в сборной США по баскетболу?
Сильвия: Безусловно, игра должна говорить сама за себя. Я думаю, когда вы побеждаете и привлекаете к себе необходимое внимание, это подходящее время обсудить то, что происходит в нашем сообществе, обществе, городе.
Нафиса: Все любят слушать вас, когда вы выигрываете, и этим нужно пользоваться. Мы играем за нашу страну, поэтому важно говорить о том, что мы ее любим, но хотим видеть изменения, ведь она не идеальна. Думаю, это была бы хорошая возможность поговорить о таких вещах.
Нафиса, ты говорила о некоторых проблемах с социальной справедливостью в твоем подкасте Tea with A & Phee с Эйжей Уилсон, верно? А ты, Сильвия, принимала участие в нескольких дискуссиях, посвященных социальной справедливости и борьбе за равенство. Что, по вашему мнению, слушатели могли вынести из ваших дискуссий?
Нафиса: Целью для нас было дать людям возможность взглянуть на нашу жизнь. Мы поняли, что то, что нам кажется привычным, для других может быть удивительным. Мы обсуждаем, какой видим лигу сейчас и что нового в ней появляется по мере развития. И раз уж подкаст называется Tea (Чаепитие), я всегда стараюсь немного посплетничать.
Сильвия: Я уважаю в более юном поколении то, что они знают, как продвигать себя, но также открыто высказывают свое мнение. Они не позволят вам говорить, что они недостаточно хороши. Они во весь голос заявляют: «Мы талантливы. Мы знаем, что мы талантливы, поэтому мы заставим обратить на нас внимание».
Нафиса: Больше нет этого «молчи и играй». Я считаю, что социальные сети в этом очень полезны: люди могут высказывать свое мнение о том, во что верят. Вы увидели, чего мы достигли в прошлом году. Объединившись, мы смогли добиться просто невероятных результатов.
Как вам удается объединять игроков самого разного возраста и уровня в одну сборную всех звезд баскетбола США за относительно короткое время?
Сильвия: У нас есть пробы, чтобы узнать друг друга. Но после попадания в сборную США концентрация очень высока, потому что никто не хочет, чтобы команда проигрывала. Все полностью выкладываются и фокусируются на победе. Нужно играть на максимуме и это создает напряжение. Когда мы объединяемся, то думаем не о себе, а о команде и о том, как стать чемпионками.
Нафиса: В лиге в каждой команде есть звездные игроки, которые делают ряд приемов и большинство бросков. Но в сборной США нельзя думать о том, кто лучший игрок или как сделать эффектный бросок. Вы спрашиваете себя: «Хорошо ли это для команды? Это поможет нам победить?» В сборной нам четко это объясняют, и игроки знают, что здесь не место, чтобы показать свое «я». Мы должны выиграть золотую медаль для нас, для США, для нашей команды.
Что первая или очередная золотая медаль будет значить для вас на данном этапе карьеры?
Сильвия: Всё. Когда я думаю об этом сейчас, то понимаю, что никогда даже не представляла себя частью сборной США по баскетболу. Я просто знала, что должна усердно работать, и в этом случае у меня всё будет получаться. Сейчас я предельно сконцентрирована. Оказавшись здесь, я понимаю, что всё серьезно и это вызов мне. Эта золотая медаль для меня будет значить столько же, сколько и первая.
Нафиса: Как сказала Сил, всё. Я смотрела летние игры сколько себя помню. Быть в команде — настоящий подарок судьбы и честь. Это очень волнующе. А получить золото для нас будет воплощением мечты в реальность. Для меня это было бы огромным достижением. Золотая медаль — это просто невероятно.
Сильвия: Как вишенка на торте.
Нафиса: Именно.
Иллюстрация: Алексис Эке