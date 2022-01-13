Как диета влияет на психическое здоровье: рассказывает диетолог и психиатр Ума Найду

Подкаст Trained: мини-серия о психическом здоровье — доктор медицинских наук Ума Найду
Советы
А ты знаешь, что здоровое питание — это один из секретов счастья? Узнай, почему вилка и нож должны стать твоими новыми инструментами для психического здоровья.
Trained — это подкаст, посвященный самым передовым направлениям фитнеса.
Мы пьем свежевыжатые соки и налегаем на цельнозерновые продукты, чтобы помочь своему телу, но то, что мы едим и пьем, может помочь и мозгу — так утверждают специалисты быстро развивающейся сферы пищевой психиатрии, которая исследует преимущества пищи для когнитивного здоровья. Представляем второй из трех эпизодов мини-серии о психическом здоровье, в рамках которого Ума Найду — доктор медицинских наук, психиатр из Гарварда и шеф-повар со звездой Мишлен, — поговорит с ведущей Жаклин Байрер о том, как питание может влиять на настроение. Она даст рекомендации по составлению списков продуктов, включающих орехи, рыбу, куркуму и другие продукты, которые могут помочь в борьбе с тревогой и депрессией. И еще она объяснит удивительную связь между мозгом и кишечником. Соблюдая шесть принципов пищевой психиатрии от доктора Найду, мы все сможем наполнить свои тарелки пищей, повышающей настроение.
«Очень многое зависит от того, что мы едим. И мы можем изменить ситуацию и улучшить свое эмоциональное состояние».
Ума Найду
Доктор медицинских наук, психиатр-диетолог и автор книги This Is Your Brain on Food
Остались вопросы об образе мышления, движении, питании, восстановлении или сне? Хочешь предложить гостя или тему? Напиши Жаклин по адресу trained@nike.com, и она рассмотрит твои предложения.