Как суперзвезда НБА Дрю Холидэй играет в игры разума в защите

Быть в моменте важно, но иногда нужно продумать всё заранее. Соблюдение этого баланса помогает участнику сборной Всех звезд НБА и защитнику «Милуоки Бакс» Дрю Холидэю оставаться одним из лучших игроков в линии защиты. Он изучает противников до того, как встретится с ними на площадке, чтобы читать их мысли в реальном времени и прогнозировать, как они будут вести игру. Им не остается ничего иного, как переосмыслить свои шаги и заново их откалибровать. В этом выпуске подкаста Trained мастер защиты расскажет старшему директору Nike по спортивной подготовке Райану Флаэрти свою стратегию победы как игрока и как отца. А еще он объяснит, как делает из поражений топливо для мотивации и сохраняет стремление побеждать. Он также поделится тем, как семья и вера помогают ему открывать новые перспективы, когда счет не в его пользу.