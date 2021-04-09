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      Подкаст Trained: будь на шаг впереди с Дрю Холидэем

      На матчах всех звезд НБА его игру сравнивают с шахматами. Узнай, какая стратегия помогла ему завоевать репутацию лучшего из лучших.

      Как суперзвезда НБА Дрю Холидэй играет в игры разума в защите

      Trained — это подкаст, посвященный самым передовым направлениям фитнеса.

      Быть в моменте важно, но иногда нужно продумать всё заранее. Соблюдение этого баланса помогает участнику сборной Всех звезд НБА и защитнику «Милуоки Бакс» Дрю Холидэю оставаться одним из лучших игроков в линии защиты. Он изучает противников до того, как встретится с ними на площадке, чтобы читать их мысли в реальном времени и прогнозировать, как они будут вести игру. Им не остается ничего иного, как переосмыслить свои шаги и заново их откалибровать. В этом выпуске подкаста Trained мастер защиты расскажет старшему директору Nike по спортивной подготовке Райану Флаэрти свою стратегию победы как игрока и как отца. А еще он объяснит, как делает из поражений топливо для мотивации и сохраняет стремление побеждать. Он также поделится тем, как семья и вера помогают ему открывать новые перспективы, когда счет не в его пользу.

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      Остались вопросы об образе мышления, движении, питании, восстановлении или сне? Хочешь предложить гостя или тему? Напиши Райану по адресу trained@nike.com и он рассмотрит твои предложения.

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